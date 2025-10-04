УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8983 відвідувача онлайн
Новини Відео Евакуація поранених
1 974 10

Військові РФ на мотоциклах викинули пораненого окупанта в посадку. ВIДЕО

Четверо російських військових на мотоциклах залишили пораненого окупанта помирати у посадці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група евакуації армії РФ не змогла належним чином прив'язати пораненого товариша джгутом до мотоцикла. Автори відео іронізують: "Пізніше буде - пропав безвісти".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи та детонація: атака українських морських дронів на порт у Туапсе РФ. ВIДЕО

армія рф (18929) евакуація (2431) знищення (8382)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Правильно, кому потрібне те відпрацьоване м'ясо?
показати весь коментар
04.10.2025 14:55 Відповісти
+3
Для таких біологічних генетично мутованих організмів як москалі - то є норма, звичайна буденність.
показати весь коментар
04.10.2025 15:11 Відповісти
+2
Шашличок відкладається, м'ясо ще не замаринувалось...
показати весь коментар
04.10.2025 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шашличок відкладається, м'ясо ще не замаринувалось...
показати весь коментар
04.10.2025 14:54 Відповісти
Походу, цей бідолага лаптєногий вже віддав богу душу.
показати весь коментар
04.10.2025 15:44 Відповісти
Правильно, кому потрібне те відпрацьоване м'ясо?
показати весь коментар
04.10.2025 14:55 Відповісти
І на прощання - поправляйся!
показати весь коментар
04.10.2025 15:01 Відповісти
Болівар не вивезе двоїх)))
показати весь коментар
04.10.2025 15:05 Відповісти
сво їх не кидаємо, а підкидуємо у посадки.
показати весь коментар
04.10.2025 15:11 Відповісти
Для таких біологічних генетично мутованих організмів як москалі - то є норма, звичайна буденність.
показати весь коментар
04.10.2025 15:11 Відповісти
Можем повторіть...
показати весь коментар
04.10.2025 15:19 Відповісти
картопелька наступного року добре вродить!
показати весь коментар
04.10.2025 15:32 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2025 15:50 Відповісти
 
 