Військові РФ на мотоциклах викинули пораненого окупанта в посадку. ВIДЕО

Четверо російських військових на мотоциклах залишили пораненого окупанта помирати у посадці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група евакуації армії РФ не змогла належним чином прив'язати пораненого товариша джгутом до мотоцикла. Автори відео іронізують: "Пізніше буде - пропав безвісти".

