1 974 10
Військові РФ на мотоциклах викинули пораненого окупанта в посадку. ВIДЕО
Четверо російських військових на мотоциклах залишили пораненого окупанта помирати у посадці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, група евакуації армії РФ не змогла належним чином прив'язати пораненого товариша джгутом до мотоцикла. Автори відео іронізують: "Пізніше буде - пропав безвісти".
Більше читайте у нашому Telegram-каналі
Топ коментарі
+4 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар04.10.2025 14:55 Відповісти Посилання
+3 Малець Тарас
показати весь коментар04.10.2025 15:11 Відповісти Посилання
+2 Антип61
показати весь коментар04.10.2025 14:54 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Антип61
показати весь коментар04.10.2025 14:54 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
frank sonatra
показати весь коментар04.10.2025 15:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Evgeniy Marushchak
показати весь коментар04.10.2025 14:55 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Валентин Коваль #612867
показати весь коментар04.10.2025 15:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ирина Александра
показати весь коментар04.10.2025 15:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар04.10.2025 15:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Малець Тарас
показати весь коментар04.10.2025 15:11 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Виктор Ле #550890
показати весь коментар04.10.2025 15:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alexander Heydeck #564364
показати весь коментар04.10.2025 15:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
олег иванов #434516
показати весь коментар04.10.2025 15:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль