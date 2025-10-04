Военные РФ на мотоциклах выбросили раненого оккупанта в посадку. ВИДЕО

Четверо российских военных на мотоциклах оставили раненого оккупанта умирать в посадке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа эвакуации армии РФ не смогла должным образом привязать раненого товарища жгутом к мотоциклу. При этом оккупанты еще и снимали процесс на видео, а затем выложили его в интернет.

