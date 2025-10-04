РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8479 посетителей онлайн
Новости Видео Эвакуация раненых
2 664 10

Военные РФ на мотоциклах выбросили раненого оккупанта в посадку. ВИДЕО

Четверо российских военных на мотоциклах оставили раненого оккупанта умирать в посадке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа эвакуации армии РФ не смогла должным образом привязать раненого товарища жгутом к мотоциклу. При этом оккупанты еще и снимали процесс на видео, а затем выложили его в интернет.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы и детонация: атака украинских морских дронов на порт в Туапсе РФ. ВИДЕО

армия РФ (20772) эвакуация (2190) уничтожение (8064)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Правильно, кому потрібне те відпрацьоване м'ясо?
показать весь комментарий
04.10.2025 14:55 Ответить
+5
Шашличок відкладається, м'ясо ще не замаринувалось...
показать весь комментарий
04.10.2025 14:54 Ответить
+5
Болівар не вивезе двоїх)))
показать весь комментарий
04.10.2025 15:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шашличок відкладається, м'ясо ще не замаринувалось...
показать весь комментарий
04.10.2025 14:54 Ответить
Походу, цей бідолага лаптєногий вже віддав богу душу.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:44 Ответить
Правильно, кому потрібне те відпрацьоване м'ясо?
показать весь комментарий
04.10.2025 14:55 Ответить
І на прощання - поправляйся!
показать весь комментарий
04.10.2025 15:01 Ответить
Болівар не вивезе двоїх)))
показать весь комментарий
04.10.2025 15:05 Ответить
сво їх не кидаємо, а підкидуємо у посадки.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:11 Ответить
Для таких біологічних генетично мутованих організмів як москалі - то є норма, звичайна буденність.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:11 Ответить
Можем повторіть...
показать весь комментарий
04.10.2025 15:19 Ответить
картопелька наступного року добре вродить!
показать весь комментарий
04.10.2025 15:32 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 15:50 Ответить
 
 