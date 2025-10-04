Взрывы и детонация: атака украинских морских дронов на порт в Туапсе РФ. ВИДЕО
Появилось ранее не обнародованное видео атаки украинских безэкипажных катеров на нефтеналивной терминал в Туапсе 24 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры зафиксировал иностранный экипаж гражданского судна, находившегося в порту Туапсе Краснодарского края.
На видео - атака морских дронов по нефтебазе: взрывы и детонация.
+13 Ярослав Кийко
+13 Gary Grant
+8 Андрей Ивашкевич
А оператору руки б вправити, бо знімає дуже криво
Треба підводні малозамітні дрони. Над водою лише перископ. Можна і без нього.
Викладай "матчасть" - ми хочемо розуму набраться...
Як активно, лайном московіти заплювали по мережі!! Виходить, що їм пече …. Нехайорки, у екіпажу мацкви візьмуть інтерв'ю!!!
Смерть, ********** московським!!