РУС
Новости Атаки по нефтеперерабатывающей отрасли рф Удары по нефтепортам РФ
6 956 25

Взрывы и детонация: атака украинских морских дронов на порт в Туапсе РФ. ВИДЕО

Появилось ранее не обнародованное видео атаки украинских безэкипажных катеров на нефтеналивной терминал в Туапсе 24 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры зафиксировал иностранный экипаж гражданского судна, находившегося в порту Туапсе Краснодарского края.

На видео - атака морских дронов по нефтебазе: взрывы и детонация.

+13
То що він там підірвав, причал?
А оператору руки б вправити, бо знімає дуже криво
04.10.2025 12:31 Ответить
+13
Нажаль збитки мінімальні.
04.10.2025 12:35 Ответить
+8
Не видно на відео щоб якісь бекі розвалило, та й по кацапських відео схоже що в бетон причалив. Маю думку, що під час обстрілу зачепили камеру і оператор всліпу доводив. Взагалі вважаю - не варто патрати дрони прориваючись до порту, бо це гра в рулетку. Потрібно оголосити, що кораблі під любим прапором в територіальних водах рашки (а це 22 км від берега) законна ціль для ЗСУ і топити все на підході і виході з портів. В морі організувати масований загороджувальний вогонь кацапи не зможуть. Юридичне обгрунтування законності таких дій є в матеріалах Нюрнберзького процесу. Таким чином робота портів буде заблокована.
04.10.2025 13:31 Ответить
дрон,дрон ,дрон
04.10.2025 12:28 Ответить
)(у***рить ...ху****ярить....ху****рить
04.10.2025 12:46 Ответить
Той, хто знімав на свій смартфон, схоже був дуже переляканим...потім за ним старанно "драїли" палубу.
04.10.2025 12:40 Ответить
Максимальні. Це БЕКі дуже дорогі.
04.10.2025 12:47 Ответить
Какое все красивое. И небо все зеленое.

Треба підводні малозамітні дрони. Над водою лише перископ. Можна і без нього.
04.10.2025 12:37 Ответить
А управлять ти, "підводним дроном", як будеш? "Зеленими свистками", чи "прапорцевим семафором"?
04.10.2025 12:41 Ответить
Елементарно. Вчи матчасть.
04.10.2025 12:46 Ответить
Ну так "просвіти" нас... Ти - "геній". А ми - "невігласи"...
Викладай "матчасть" - ми хочемо розуму набраться...
04.10.2025 12:48 Ответить
Залишилася дрібниця - знайти того, хто погодиться на роль камікадзе 😂
04.10.2025 13:40 Ответить
liwimta, призначимо... Він нам покаже, як треба...
04.10.2025 13:53 Ответить
на жаль розум тебе покидає . це невідворотній процес . і когось повчати це тільки себе ганьбити . ти колись мене повчав що я погано володію українською . це як у тому анекдоті ..ЗАВТРА Я БУДУ ТВЕРЕЗИЙ . А ТВОЇ НОГИ ЗАВЖДИ БУДУТЬ КРИВИМИ .. !!!!!!!
04.10.2025 15:06 Ответить
Був Туапсе, тепер ТуаВсе!
04.10.2025 12:40 Ответить
На мільони долларів відправили БЕКі, один таки доплив до пірса. РФ для цього в момент запустить ракету, завода нема, і прівет тобі, Фламінга зеленого балабола.
04.10.2025 12:46 Ответить
Ну якщо щось не подобається можете начіпити на себе пояс Шахеда, ласти/трубку і вперед
04.10.2025 14:24 Ответить
ты одно андрюша, ноешь! даже знаешь сколько денег ушло в туапсе, в виде морских дронов!
04.10.2025 14:35 Ответить
Там ще цілей а цілей....щоб то всьо винищити дронів не хватить. по них стріляють
04.10.2025 12:48 Ответить
а пепео скільки шкоди наробили і промазали
04.10.2025 12:56 Ответить
Потужно
04.10.2025 13:01 Ответить
Нуступний раз капітан поміркує як туди йти)))
04.10.2025 13:52 Ответить
Гарна робота Захисників України і очевидна!!
Як активно, лайном московіти заплювали по мережі!! Виходить, що їм пече …. Нехайорки, у екіпажу мацкви візьмуть інтерв'ю!!!
Смерть, ********** московським!!
04.10.2025 14:37 Ответить
Це ніщо порівняно з тим що рашиські варвари роблять в Україні
04.10.2025 14:37 Ответить
 
 