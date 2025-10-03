РУС
После украинских ударов страна-бензоколонка теперь не продает, а импортирует бензин, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о метких ударах по логистике и топливному комплексу РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернее обращение президента.

По словам президента, Россия, которая долгое время была экспортером топлива, теперь вынуждена импортировать бензин из разных регионов мира, в частности из Китая и из Беларуси. Это он назвал прямым следствием войны, которую развязал Кремль.

"Россия выбирает войну, Россия разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать - дальнобойность наша будет увеличиваться. Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны - страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин. Это правильные результаты Службы безопасности Украины, наших Вооруженных сил Украины, нашей разведки и наших украинских производителей оружия", - рассказал Зеленский.

Читайте: Украина обязательно ответит РФ на ее удары и продолжит уничтожать российскую логистику, - Зеленский

Он также анонсировал новые совместные проекты с международными партнерами по производству вооружений, включая локализацию производства в Украине.

"Мы формируем сейчас детали в решениях по совместному производству оружия с нашими партнерами, это серьезные решения, с теми, кто помогает больше всего. Конкретные проекты, конкретная польза для нашей обороны. В перспективе будут и производства, локализованные в Украине. Производства, помогающие защите неба", - отметил президент.

Также Зеленский заявил, что готовятся новые санкционные шаги. Они будут предусматривать продление действующих ограничений и введение новых - против компаний и лиц, работающих на нужды российского оборонно-промышленного комплекса. Украина будет согласовывать свои решения с мерами союзников, чтобы усилить давление на Россию.

Дн ото фламінго, курва?
03.10.2025 22:03 Ответить
Та хоч всі кацапи пішкодрала ходять - пох - в нас вже Сумська Чернігівська днями сидять без світла і води - а ше не вечір - ше не морози - це тебе повинно боліти - през!
03.10.2025 22:04 Ответить
А країна, яка будувала літаки, двигуни для космічних ракет, мала ядерну зброю і ракети, вже 4 рік не може налагодити виробництво крилатих і балістичних ракет, бо під@раси-марафонці розкрадають все, куди дотягнуться їхні зелені ратиці.
03.10.2025 22:05 Ответить
А їхні балалайки і ракети на бензині літають? Чи з чого нам радіти? Толбі Чернігівщину винесли 20 дронами, а ти нам про бензин у кацапні ******?!
03.10.2025 22:08 Ответить
ДЕ ФАЛОМІНГО?
03.10.2025 22:08 Ответить
Когда-то было такое выражение: звездит как Троцкий. Теперь как Зеленский.
03.10.2025 22:11 Ответить
ФЛАМІНГО ДЕ?
ЙП В
03.10.2025 22:12 Ответить
досягнення з розряду "боневтік"
03.10.2025 22:14 Ответить
Пане Президент!!! Ми, як нація, існуємо не завдяки вам, а всупереч вам, єрмакам, татаровим... Такого рівня корупції і беззаконня не було навіть при попередниках. Вчасно зробіть висновки!!!!
03.10.2025 22:18 Ответить
Як він вже заї....
03.10.2025 22:20 Ответить
Бурніе продолжительніе аплодисменті преходящие в овации він вже 10 раз розбомбив Мацкву всі у блекауті росяни і його велич світить всьму миру де в нас тут палата вечірного кварталу традиції вечірний квартал та вечірня проповідь та просто так шоб бачили солнцелікого
03.10.2025 22:21 Ответить
 
 