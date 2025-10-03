После украинских ударов страна-бензоколонка теперь не продает, а импортирует бензин, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о метких ударах по логистике и топливному комплексу РФ.

По словам президента, Россия, которая долгое время была экспортером топлива, теперь вынуждена импортировать бензин из разных регионов мира, в частности из Китая и из Беларуси. Это он назвал прямым следствием войны, которую развязал Кремль.

"Россия выбирает войну, Россия разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать - дальнобойность наша будет увеличиваться. Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны - страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин. Это правильные результаты Службы безопасности Украины, наших Вооруженных сил Украины, нашей разведки и наших украинских производителей оружия", - рассказал Зеленский.

Он также анонсировал новые совместные проекты с международными партнерами по производству вооружений, включая локализацию производства в Украине.

"Мы формируем сейчас детали в решениях по совместному производству оружия с нашими партнерами, это серьезные решения, с теми, кто помогает больше всего. Конкретные проекты, конкретная польза для нашей обороны. В перспективе будут и производства, локализованные в Украине. Производства, помогающие защите неба", - отметил президент.

Также Зеленский заявил, что готовятся новые санкционные шаги. Они будут предусматривать продление действующих ограничений и введение новых - против компаний и лиц, работающих на нужды российского оборонно-промышленного комплекса. Украина будет согласовывать свои решения с мерами союзников, чтобы усилить давление на Россию.

