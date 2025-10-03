Після українських ударів країна-бензоколонка тепер не продає, а імпортує бензин, - Зеленськй

Президент України Володимир Зеленський повідомив про про влучні удари по логістиці та паливному комплексу РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами президента, Росія, яка тривалий час була експортером пального, тепер змушена імпортувати бензин із різних регіонів світу — зокрема з Китаю та з Білорусі. Це він назвав прямим наслідком війни, яку розв’язав Кремль.

"Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись. Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї", - розповів Зеленський.

Він також анонсував нові спільні проєкти з міжнародними партнерами щодо виробництва озброєнь, включно з локалізацією виробництва в Україні.

"Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами, це серйозні рішення, з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проєкти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, локалізовані в Україні. Виробництва, що допомагають захисту неба", - зазначив президент.

Також Зеленський заявив, що готуються нові санкційні кроки. Вони передбачатимуть продовження чинних обмежень та запровадження нових — проти компаній і осіб, що працюють на потреби російського оборонно-промислового комплексу. Україна узгоджуватиме свої рішення із заходами союзників, щоб посилити тиск на Росію.

