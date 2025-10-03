УКР
Після українських ударів країна-бензоколонка тепер не продає, а імпортує бензин, - Зеленськй

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про про влучні удари по логістиці та паливному комплексу РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами президента, Росія, яка тривалий час була експортером пального, тепер змушена імпортувати бензин із різних регіонів світу — зокрема з Китаю та з Білорусі. Це він назвав прямим наслідком війни, яку розв’язав Кремль.

"Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись. Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї", - розповів Зеленський.

Читайте: Україна обов’язково відповість РФ на її удари та продовжить знищувати російську логістику, - Зеленський

Він також анонсував нові спільні проєкти з міжнародними партнерами щодо виробництва озброєнь, включно з локалізацією виробництва в Україні.

"Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами, це серйозні рішення, з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проєкти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, локалізовані в Україні. Виробництва, що допомагають захисту неба", - зазначив президент. 

Також Зеленський заявив, що готуються нові санкційні кроки. Вони передбачатимуть продовження чинних обмежень та запровадження нових — проти компаній і осіб, що працюють на потреби російського оборонно-промислового комплексу. Україна узгоджуватиме свої рішення із заходами союзників, щоб посилити тиск на Росію.

бензин (1281) Зеленський Володимир (25700) росія (68181)
Дн ото фламінго, курва?
показати весь коментар
03.10.2025 22:03 Відповісти
Та хоч всі кацапи пішкодрала ходять - пох - в нас вже Сумська Чернігівська днями сидять без світла і води - а ше не вечір - ше не морози - це тебе повинно боліти - през!
показати весь коментар
03.10.2025 22:04 Відповісти
А країна, яка будувала літаки, двигуни для космічних ракет, мала ядерну зброю і ракети, вже 4 рік не може налагодити виробництво крилатих і балістичних ракет, бо під@раси-марафонці розкрадають все, куди дотягнуться їхні зелені ратиці.
показати весь коментар
03.10.2025 22:05 Відповісти
А їхні балалайки і ракети на бензині літають? Чи з чого нам радіти? Толбі Чернігівщину винесли 20 дронами, а ти нам про бензин у кацапні ******?!
показати весь коментар
03.10.2025 22:08 Відповісти
ДЕ ФАЛОМІНГО?
показати весь коментар
03.10.2025 22:08 Відповісти
Когда-то было такое выражение: звездит как Троцкий. Теперь как Зеленский.
показати весь коментар
03.10.2025 22:11 Відповісти
ФЛАМІНГО ДЕ?
ЙП В
показати весь коментар
03.10.2025 22:12 Відповісти
досягнення з розряду "боневтік"
показати весь коментар
03.10.2025 22:14 Відповісти
Пане Президент!!! Ми, як нація, існуємо не завдяки вам, а всупереч вам, єрмакам, татаровим... Такого рівня корупції і беззаконня не було навіть при попередниках. Вчасно зробіть висновки!!!!
показати весь коментар
03.10.2025 22:18 Відповісти
Як він вже заї....
показати весь коментар
03.10.2025 22:20 Відповісти
Бурніе продолжительніе аплодисменті преходящие в овации він вже 10 раз розбомбив Мацкву всі у блекауті росяни і його велич світить всьму миру де в нас тут палата вечірного кварталу традиції вечірний квартал та вечірня проповідь та просто так шоб бачили солнцелікого
показати весь коментар
03.10.2025 22:21 Відповісти
 
 