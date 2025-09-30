Україна обов’язково відповість РФ на її удари та продовжить знищувати російську логістику, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо далекобійних ударів по території Росії, зокрема, по російській логістиці, паливній інфраструктурі тощо.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Ми обов’язково відповімо Росії на їхні удари. Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо наших "Дипстрайків". Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру – усе, що служить російській війні", - заявив голова держави.

За його словами, саме Росія є винною в тому, що війна не закінчується.

Президент наголосив, що правильні сигнали надходять від США та інших партнерів, які визнають: лише сила може примусити Росію до мирним перемовин.

"До зустрічей – тих форматів, які можуть реально допомогти й від яких Росія ховається. Без сильного тиску росіяни не зупиняться, навпаки намагаються збільшувати агресію", - додав Зеленський.

