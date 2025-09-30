УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5016 відвідувачів онлайн
Новини Удари по логістиці РФ Удари по РФ
1 095 31

Україна обов’язково відповість РФ на її удари та продовжить знищувати російську логістику, - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна знищуватиме логістику Росії

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо далекобійних ударів по території Росії, зокрема, по російській логістиці, паливній інфраструктурі тощо.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обов’язково відповімо Росії на їхні удари. Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо наших "Дипстрайків". Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру – усе, що служить російській війні", - заявив голова держави.

За його словами, саме Росія є винною в тому, що війна не закінчується.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах, - Зеленський. ВIДЕО

Президент наголосив, що правильні сигнали надходять від США та інших партнерів, які визнають: лише сила може примусити Росію до мирним перемовин. 

"До зустрічей – тих форматів, які можуть реально допомогти й від яких Росія ховається. Без сильного тиску росіяни не зупиняться, навпаки намагаються збільшувати агресію", - додав Зеленський.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Зеленський Володимир (25663) Удари по РФ (564)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Чергова потужна балаболістична ракети від Зеленського.
показати весь коментар
30.09.2025 22:51 Відповісти
+7
Якщо навіть їб@ний клєрк Міша Фьодоров возомніл себе богом, то уявіть що відбувається в попаяній кабіні Найшашличнішого. Цей ******** Олімп пора розганяти кфуям, в них від безмежної і безкінечної влади вже колпаки позривало повністю.
показати весь коментар
30.09.2025 22:51 Відповісти
+6
показати весь коментар
30.09.2025 23:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті полетять ''Фламінги'', чи все- таки буде помста відосами?
показати весь коментар
30.09.2025 22:49 Відповісти
Мабудь друге
показати весь коментар
30.09.2025 22:54 Відповісти
Фламинго - такой-же миф как и 3000 дальнобойных ракет в 2025 году.
показати весь коментар
30.09.2025 23:07 Відповісти
Чергова потужна балаболістична ракети від Зеленського.
показати весь коментар
30.09.2025 22:51 Відповісти
Якщо навіть їб@ний клєрк Міша Фьодоров возомніл себе богом, то уявіть що відбувається в попаяній кабіні Найшашличнішого. Цей ******** Олімп пора розганяти кфуям, в них від безмежної і безкінечної влади вже колпаки позривало повністю.
показати весь коментар
30.09.2025 22:51 Відповісти
вже чотири доби без ударів по НПЗ.
показати весь коментар
30.09.2025 22:52 Відповісти
Чотири доби це не п'ять років з 2014 по 2019.
показати весь коментар
30.09.2025 22:56 Відповісти
А що, до 2019 року російські ракети і КАБи стирали з лиця землі українські міста?
показати весь коментар
30.09.2025 23:00 Відповісти
це у вас бузина, чи дядько?
показати весь коментар
30.09.2025 23:02 Відповісти
Невістка.
показати весь коментар
30.09.2025 23:05 Відповісти
невістка насрала йому у штани, і одинадять років так і ходить, ось нарешті до форума Цензора доковиляв чотири дні тому.
показати весь коментар
30.09.2025 23:11 Відповісти
Это очередное одноразовое резиноизделие. Посмотрите на дату регистрации.
показати весь коментар
30.09.2025 23:09 Відповісти
ці компотови тут тіж самі, просто реєструють нові акаунти.
показати весь коментар
30.09.2025 23:14 Відповісти
зникни і не позорся
показати весь коментар
30.09.2025 23:55 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 22:54 Відповісти
Найдосвідченіший борець з КОРУПЦІЄЮ, несамовитий блазень про потужну боротьбу з корупцією. Повний крінж! Зеленський - зло. Він дах корупції, ширма мародерів на крові, він олігарх, який збагатився в сотні разів на корупції та на війні, не сплачуючи податків і не допомагаючи ЗСУ.
https://x.com/leusenko1/status/1969379527164895504
показати весь коментар
30.09.2025 23:00 Відповісти
Володя, не розповідай людям байки!
Ти імпотент, який гордиться, що має більше 20 сантиметрів.
показати весь коментар
30.09.2025 22:55 Відповісти
Так у великих огірків великі проблеми після 40-ка
показати весь коментар
30.09.2025 23:15 Відповісти
Аби тільки на взуття не потрапляло🤭
показати весь коментар
30.09.2025 23:27 Відповісти
Досі не можу збагнути, наскільки ж певний електорат втратив клепки у макітрах, що зміг за ОЦЕ у&бище проголосувати. Ну, не може людина бути настільки стерильно тупою!
Сутність штучного, наскрізь антиукраїнського, брехливого Земенського і його команди була видна задовго до виборів
показати весь коментар
30.09.2025 22:55 Відповісти
Хоть би зеленський з татаровим, та не взяли під особистий контроль, очевидний злочин ухилянта на геліку, проти велосипедиста в Києві!! Бо тоді, помре і велосипедист, і ухилянт патіхаму в лєс… за кордоном виїде, з листом від ГУР МОУ…!?!?!?
показати весь коментар
30.09.2025 22:56 Відповісти
Кацапи вже обносять свої НПЗ захисними сітками і металоконструкціями. Рано чи пізно це дасть результат проти бідних українських дринчаків з 10 кг вибухівки, а значить хоч якийсь ефект від ударів буде лише від потужнішої зброї, якої в України немає.

Що при цьому буде з українськими електростанціями, і як вони захищені - питання риторичні.
показати весь коментар
30.09.2025 22:57 Відповісти
рф як терористичне угруповання мае бути знищено
показати весь коментар
30.09.2025 22:59 Відповісти
Так зеленський, з Оманськими всі ФЛАМІНГО вистріляють по ****** з приблудами95 та міндічем?? І по рубльовці, не буде чим удар нанести **********!!
показати весь коментар
30.09.2025 23:02 Відповісти
Ти їх санкціями,вони такі потужні! Такого балабола Україна за роки незалежності не бачила.Не гундосими відоса
показати весь коментар
30.09.2025 23:12 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 23:15 Відповісти
Потужний Владика ***** 4-мільярдним контентом по московським болотам. В авангарді буде криворізька 95 саунно-сценічна дивізія
показати весь коментар
30.09.2025 23:17 Відповісти
Українці будуть вбивати рузкіх підарасів, допоки рузкіх підараси не закінчаться.
Слава Україні!
Героям Слава!
показати весь коментар
30.09.2025 23:34 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 00:16 Відповісти
Потужний зелений балабол!
показати весь коментар
01.10.2025 00:28 Відповісти
 
 