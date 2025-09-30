Україна обов’язково відповість РФ на її удари та продовжить знищувати російську логістику, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо далекобійних ударів по території Росії, зокрема, по російській логістиці, паливній інфраструктурі тощо.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обов’язково відповімо Росії на їхні удари. Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо наших "Дипстрайків". Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру – усе, що служить російській війні", - заявив голова держави.
За його словами, саме Росія є винною в тому, що війна не закінчується.
Президент наголосив, що правильні сигнали надходять від США та інших партнерів, які визнають: лише сила може примусити Росію до мирним перемовин.
"До зустрічей – тих форматів, які можуть реально допомогти й від яких Росія ховається. Без сильного тиску росіяни не зупиняться, навпаки намагаються збільшувати агресію", - додав Зеленський.
https://x.com/leusenko1/status/1969379527164895504
Ти імпотент, який гордиться, що має більше 20 сантиметрів.
Сутність штучного, наскрізь антиукраїнського, брехливого Земенського і його команди була видна задовго до виборів
Що при цьому буде з українськими електростанціями, і як вони захищені - питання риторичні.
Слава Україні!
Героям Слава!