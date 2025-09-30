РУС
588 25

Украина обязательно ответит РФ на ее удары и продолжит уничтожать российскую логистику, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных по дальнобойным ударам по территории России, в частности, по российской логистике, топливной инфраструктуре и тому подобное.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обязательно ответим России на их удары. Также сегодня были доклады военных, в частности относительно наших "Дипстрайков". Мы продолжим вполне справедливо уничтожать российскую логистику, российскую топливную инфраструктуру - все, что служит российской войне", - заявил глава государства.

По его словам, именно Россия виновата в том, что война не заканчивается.

Президент подчеркнул, что правильные сигналы поступают от США и других партнеров, которые признают: только сила может принудить Россию к мирным переговорам.

"К встречам - тем форматам, которые могут реально помочь и от которых Россия прячется. Без сильного давления россияне не остановятся, наоборот пытаются увеличивать агрессию", - добавил Зеленский.

Топ комментарии
+4
Чергова потужна балаболістична ракети від Зеленського.
30.09.2025 22:52 Ответить
30.09.2025 22:51 Ответить
+3
Якщо навіть їб@ний клєрк Міша Фьодоров возомніл себе богом, то уявіть що відбувається в попаяній кабіні Найшашличнішого. Цей ******** Олімп пора розганяти кфуям, в них від безмежної і безкінечної влади вже колпаки позривало повністю.
30.09.2025 22:51 Ответить
30.09.2025 22:51 Ответить
+2
Досі не можу збагнути, наскільки ж певний електорат втратив клепки у макітрах, що зміг за ОЦЕ у&бище проголосувати. Ну, не може людина бути настільки стерильно тупою!
Сутність штучного, наскрізь антиукраїнського, брехливого Земенського і його команди була видна задовго до виборів
30.09.2025 22:55 Ответить
30.09.2025 22:55 Ответить
Нарешті полетять ''Фламінги'', чи все- таки буде помста відосами?
30.09.2025 22:49 Ответить
30.09.2025 22:49 Ответить
Мабудь друге
30.09.2025 22:54 Ответить
30.09.2025 22:54 Ответить
Фламинго - такой-же миф как и 3000 дальнобойных ракет в 2025 году.
30.09.2025 23:07 Ответить
30.09.2025 23:07 Ответить
Чергова потужна балаболістична ракети від Зеленського.
30.09.2025 22:51 Ответить
30.09.2025 22:51 Ответить
Якщо навіть їб@ний клєрк Міша Фьодоров возомніл себе богом, то уявіть що відбувається в попаяній кабіні Найшашличнішого. Цей ******** Олімп пора розганяти кфуям, в них від безмежної і безкінечної влади вже колпаки позривало повністю.
30.09.2025 22:51 Ответить
30.09.2025 22:51 Ответить
вже чотири доби без ударів по НПЗ.
30.09.2025 22:52 Ответить
30.09.2025 22:52 Ответить
Чотири доби це не п'ять років з 2014 по 2019.
30.09.2025 22:56 Ответить
30.09.2025 22:56 Ответить
А що, до 2019 року російські ракети і КАБи стирали з лиця землі українські міста?
30.09.2025 23:00 Ответить
30.09.2025 23:00 Ответить
це у вас бузина, чи дядько?
30.09.2025 23:02 Ответить
30.09.2025 23:02 Ответить
Невістка.
30.09.2025 23:05 Ответить
30.09.2025 23:05 Ответить
невістка насрала йому у штани, і одинадять років так і ходить, ось нарешті до форума Цензора доковиляв чотири дні тому.
30.09.2025 23:11 Ответить
30.09.2025 23:11 Ответить
Это очередное одноразовое резиноизделие. Посмотрите на дату регистрации.
30.09.2025 23:09 Ответить
30.09.2025 23:09 Ответить
ці компотови тут тіж самі, просто реєструють нові акаунти.
30.09.2025 23:14 Ответить
30.09.2025 23:14 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 22:54 Ответить
Найдосвідченіший борець з КОРУПЦІЄЮ, несамовитий блазень про потужну боротьбу з корупцією. Повний крінж! Зеленський - зло. Він дах корупції, ширма мародерів на крові, він олігарх, який збагатився в сотні разів на корупції та на війні, не сплачуючи податків і не допомагаючи ЗСУ.
https://x.com/leusenko1/status/1969379527164895504
30.09.2025 23:00 Ответить
30.09.2025 23:00 Ответить
Володя, не розповідай людям байки!
Ти імпотент, який гордиться, що має більше 20 сантиметрів.
30.09.2025 22:55 Ответить
30.09.2025 22:55 Ответить
Так у великих огірків великі проблеми після 40-ка
30.09.2025 23:15 Ответить
30.09.2025 23:15 Ответить
Досі не можу збагнути, наскільки ж певний електорат втратив клепки у макітрах, що зміг за ОЦЕ у&бище проголосувати. Ну, не може людина бути настільки стерильно тупою!
Сутність штучного, наскрізь антиукраїнського, брехливого Земенського і його команди була видна задовго до виборів
30.09.2025 22:55 Ответить
30.09.2025 22:55 Ответить
Хоть би зеленський з татаровим, та не взяли під особистий контроль, очевидний злочин ухилянта на геліку, проти велосипедиста в Києві!! Бо тоді, помре і велосипедист, і ухилянт патіхаму в лєс… за кордоном виїде, з листом від ГУР МОУ…!?!?!?
30.09.2025 22:56 Ответить
30.09.2025 22:56 Ответить
Кацапи вже обносять свої НПЗ захисними сітками і металоконструкціями. Рано чи пізно це дасть результат проти бідних українських дринчаків з 10 кг вибухівки, а значить хоч якийсь ефект від ударів буде лише від потужнішої зброї, якої в України немає.

Що при цьому буде з українськими електростанціями, і як вони захищені - питання риторичні.
30.09.2025 22:57 Ответить
30.09.2025 22:57 Ответить
рф як терористичне угруповання мае бути знищено
30.09.2025 22:59 Ответить
30.09.2025 22:59 Ответить
Так зеленський, з Оманськими всі ФЛАМІНГО вистріляють по ****** з приблудами95 та міндічем?? І по рубльовці, не буде чим удар нанести **********!!
30.09.2025 23:02 Ответить
30.09.2025 23:02 Ответить
Ти їх санкціями,вони такі потужні! Такого балабола Україна за роки незалежності не бачила.Не гундосими відоса
30.09.2025 23:12 Ответить
30.09.2025 23:12 Ответить
30.09.2025 23:15 Ответить
30.09.2025 23:15 Ответить
Потужний Владика ***** 4-мільярдним контентом по московським болотам. В авангарді буде криворізька 95 саунно-сценічна дивізія
30.09.2025 23:17 Ответить
30.09.2025 23:17 Ответить
 
 