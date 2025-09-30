Украина обязательно ответит РФ на ее удары и продолжит уничтожать российскую логистику, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных по дальнобойным ударам по территории России, в частности, по российской логистике, топливной инфраструктуре и тому подобное.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обязательно ответим России на их удары. Также сегодня были доклады военных, в частности относительно наших "Дипстрайков". Мы продолжим вполне справедливо уничтожать российскую логистику, российскую топливную инфраструктуру - все, что служит российской войне", - заявил глава государства.
По его словам, именно Россия виновата в том, что война не заканчивается.
Президент подчеркнул, что правильные сигналы поступают от США и других партнеров, которые признают: только сила может принудить Россию к мирным переговорам.
"К встречам - тем форматам, которые могут реально помочь и от которых Россия прячется. Без сильного давления россияне не остановятся, наоборот пытаются увеличивать агрессию", - добавил Зеленский.
