Вибухи та детонація: атака українських морських дронів на порт у Туапсе РФ. ВIДЕО
З’явилося раніше не оприлюднене відео атаки українських безекіпажних катерів на нафтоналивний термінал у Туапсе 24 вересня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри зафіксував іноземний екіпаж цивільного судна, що перебувало в порту Туапсе Краснодарського краю.
На відео - атака морських дронів по нафтобазі: вибухи та детонація.
Gary Grant
04.10.2025 12:35
Ярослав Кийко
04.10.2025 12:31
Андрій Лавриненко
04.10.2025 12:46
А оператору руки б вправити, бо знімає дуже криво
Треба підводні малозамітні дрони. Над водою лише перископ. Можна і без нього.
Викладай "матчасть" - ми хочемо розуму набраться...