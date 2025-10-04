Вибухи та детонація: атака українських морських дронів на порт у Туапсе РФ. ВIДЕО

З’явилося раніше не оприлюднене відео атаки українських безекіпажних катерів на нафтоналивний термінал у Туапсе 24 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри зафіксував іноземний екіпаж цивільного судна, що перебувало в порту Туапсе Краснодарського краю.

На відео - атака морських дронів по нафтобазі: вибухи та детонація.

