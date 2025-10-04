УКР
Новини Атаки по нафтопереробній галузі РФ Удари по нафтопортах РФ
4 655 20

Вибухи та детонація: атака українських морських дронів на порт у Туапсе РФ. ВIДЕО

З’явилося раніше не оприлюднене відео атаки українських безекіпажних катерів на нафтоналивний термінал у Туапсе 24 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри зафіксував іноземний екіпаж цивільного судна, що перебувало в порту Туапсе Краснодарського краю.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На відео - атака морських дронів по нафтобазі: вибухи та детонація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після українських ударів країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин, - Зеленськй

знищення (8382) атака (581) дрони (5881)
Топ коментарі
+9
Нажаль збитки мінімальні.
показати весь коментар
04.10.2025 12:35 Відповісти
+8
То що він там підірвав, причал?
А оператору руки б вправити, бо знімає дуже криво
показати весь коментар
04.10.2025 12:31 Відповісти
+4
На мільони долларів відправили БЕКі, один таки доплив до пірса. РФ для цього в момент запустить ракету, завода нема, і прівет тобі, Фламінга зеленого балабола.
показати весь коментар
04.10.2025 12:46 Відповісти
дрон,дрон ,дрон
показати весь коментар
04.10.2025 12:28 Відповісти
)(у***рить ...ху****ярить....ху****рить
показати весь коментар
04.10.2025 12:46 Відповісти
Той, хто знімав на свій смартфон, схоже був дуже переляканим...потім за ним старанно "драїли" палубу.
показати весь коментар
04.10.2025 12:40 Відповісти
Нажаль збитки мінімальні.
показати весь коментар
04.10.2025 12:35 Відповісти
Максимальні. Це БЕКі дуже дорогі.
показати весь коментар
04.10.2025 12:47 Відповісти
Не видно на відео щоб якісь бекі розвалило, та й по кацапських відео схоже що в бетон причалив. Маю думку, що під час обстрілу зачепили камеру і оператор всліпу доводив. Взагалі вважаю - не варто патрати дрони прориваючись до порту, бо це гра в рулетку. Потрібно оголосити, що кораблі під любим прапором в територіальних водах рашки (а це 22 км від берега) законна ціль для ЗСУ і топити все на підході і виході з портів. В морі організувати масований загороджувальний вогонь кацапи не зможуть. Юридичне обгрунтування законності таких дій є в матеріалах Нюрнберзького процесу. Таким чином робота портів буде заблокована.
показати весь коментар
04.10.2025 13:31 Відповісти
Какое все красивое. И небо все зеленое.

Треба підводні малозамітні дрони. Над водою лише перископ. Можна і без нього.
показати весь коментар
04.10.2025 12:37 Відповісти
А управлять ти, "підводним дроном", як будеш? "Зеленими свистками", чи "прапорцевим семафором"?
показати весь коментар
04.10.2025 12:41 Відповісти
Елементарно. Вчи матчасть.
показати весь коментар
04.10.2025 12:46 Відповісти
Ну так "просвіти" нас... Ти - "геній". А ми - "невігласи"...
Викладай "матчасть" - ми хочемо розуму набраться...
показати весь коментар
04.10.2025 12:48 Відповісти
Залишилася дрібниця - знайти того, хто погодиться на роль камікадзе 😂
показати весь коментар
04.10.2025 13:40 Відповісти
liwimta, призначимо... Він нам покаже, як треба...
показати весь коментар
04.10.2025 13:53 Відповісти
Був Туапсе, тепер ТуаВсе!
показати весь коментар
04.10.2025 12:40 Відповісти
На мільони долларів відправили БЕКі, один таки доплив до пірса. РФ для цього в момент запустить ракету, завода нема, і прівет тобі, Фламінга зеленого балабола.
показати весь коментар
04.10.2025 12:46 Відповісти
Там ще цілей а цілей....щоб то всьо винищити дронів не хватить. по них стріляють
показати весь коментар
04.10.2025 12:48 Відповісти
а пепео скільки шкоди наробили і промазали
показати весь коментар
04.10.2025 12:56 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
04.10.2025 13:01 Відповісти
Нуступний раз капітан поміркує як туди йти)))
показати весь коментар
04.10.2025 13:52 Відповісти
 
 