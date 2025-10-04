РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8479 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
438 1

"SIGNUM" ликвидировали 10 оккупантов: мотоциклист, "Нива" и группа в лесу уничтожены точными ударами. ВИДЕО

Оперативная группа "SIGNUM" нанесла серию точных ударов по оккупантам на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны уничтожили мотоциклиста-наемника, автомобиль "Нива" и группу врагов в лесу. Всего было ликвидировано до 10 российских военных. Видео выложили в телеграм-канале подразделения.Цензор.НЕТ Изображение

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные РФ на мотоциклах выбросили раненого оккупанта в посадку. ВИДЕО

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

армия РФ (20772) уничтожение (8064) Донецкая область (10908) дроны (4955) Краматорский район (734) Лиман (103)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну разве это не прекрасно?
Я вообще больше не смотрю американские боевики
Как - то там все несерьезно
Смотрю видео украинских бойцов
Вот там все по- взрослому
Пора уже монтировать кино
И на ОСКАР !!!
показать весь комментарий
04.10.2025 16:35 Ответить
 
 