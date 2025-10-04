"SIGNUM" ликвидировали 10 оккупантов: мотоциклист, "Нива" и группа в лесу уничтожены точными ударами. ВИДЕО
Оперативная группа "SIGNUM" нанесла серию точных ударов по оккупантам на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны уничтожили мотоциклиста-наемника, автомобиль "Нива" и группу врагов в лесу. Всего было ликвидировано до 10 российских военных. Видео выложили в телеграм-канале подразделения.
Я вообще больше не смотрю американские боевики
Как - то там все несерьезно
Смотрю видео украинских бойцов
Вот там все по- взрослому
Пора уже монтировать кино
И на ОСКАР !!!