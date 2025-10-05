РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9593 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Лиманском направлении
604 1

Бойцы "SIGNUM" поразили две вражеские "Буханки", авто с пулеметчиком и джип. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" нанесли удары дронами по личному составу оккупантов и их технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожено по меньшей мере десяток российских военных, авто с пулеметчиком, две замаскированные "Буханки" УАЗ и джип.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Видео боевой работы подразделения обнародовано в телеграмм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "SIGNUM" ликвидировали 10 оккупантов: мотоциклист, "Нива" и группа в лесу уничтожены точными ударами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20777) уничтожение (8070) Донецкая область (10914) дроны (4967) Краматорский район (739) Лиман (105)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо.
показать весь комментарий
05.10.2025 13:30 Ответить
 
 