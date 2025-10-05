Бойцы "SIGNUM" поразили две вражеские "Буханки", авто с пулеметчиком и джип. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" нанесли удары дронами по личному составу оккупантов и их технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожено по меньшей мере десяток российских военных, авто с пулеметчиком, две замаскированные "Буханки" УАЗ и джип.

Видео боевой работы подразделения обнародовано в телеграмм-канале.

