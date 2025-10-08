РУС
Убегал на мотоцикле - не убежал: украинский дрон бойцов SIGNUM ликвидировал оккупанта вместе с техникой. ВИДЕО

Аэроразведка операторов SIGNUM обнаружила позицию врага на Лиманском направлении, с которой те управляли дронами на оптоволоконной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожены укрытия, кейсы с "мавиками", батареи, дроны, а также не менее 10 оптоволоконных комплексов противника.

На последних кадрах видно, как оккупант убегает на мотоцикле, но украинский дрон догнал и ликвидировал его вместе с техникой.

Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.

армия РФ (20825) уничтожение (8104) Донецкая область (10936) дроны (5017) Краматорский район (753) Лиман (107)
Чудове відео.
08.10.2025 17:13 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Запеклі, вогню не бояться, а ********** з московії, нищать!
Армія! Мова! Віра! Це і є, майбутні нардепи ВРУ та державні службовці в Урядовому кварталі, а не оте, сьогоднішнє сміття ригоАНАЛІВ з Оманським!!!
08.10.2025 17:27 Ответить
Пам'ятаймо, дохла каzапина - це "добра" каzапина.
08.10.2025 17:28 Ответить
Ювелірна робота.
08.10.2025 17:40 Ответить
Попереду мотоцикла мав бігти.
08.10.2025 18:25 Ответить
 
 