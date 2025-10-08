Убегал на мотоцикле - не убежал: украинский дрон бойцов SIGNUM ликвидировал оккупанта вместе с техникой. ВИДЕО
Аэроразведка операторов SIGNUM обнаружила позицию врага на Лиманском направлении, с которой те управляли дронами на оптоволоконной связи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожены укрытия, кейсы с "мавиками", батареи, дроны, а также не менее 10 оптоволоконных комплексов противника.
На последних кадрах видно, как оккупант убегает на мотоцикле, но украинский дрон догнал и ликвидировал его вместе с техникой.
Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Запеклі, вогню не бояться, а ********** з московії, нищать!
Армія! Мова! Віра! Це і є, майбутні нардепи ВРУ та державні службовці в Урядовому кварталі, а не оте, сьогоднішнє сміття ригоАНАЛІВ з Оманським!!!