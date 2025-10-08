Убегал на мотоцикле - не убежал: украинский дрон бойцов SIGNUM ликвидировал оккупанта вместе с техникой. ВИДЕО

Аэроразведка операторов SIGNUM обнаружила позицию врага на Лиманском направлении, с которой те управляли дронами на оптоволоконной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожены укрытия, кейсы с "мавиками", батареи, дроны, а также не менее 10 оптоволоконных комплексов противника.

На последних кадрах видно, как оккупант убегает на мотоцикле, но украинский дрон догнал и ликвидировал его вместе с техникой.

Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.

