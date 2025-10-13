УКР
Новини Залучення трудових мігрантів
7 594 148

Треба залучити 10 мільйонів трудових мігрантів. Готуйтесь до нової України, - радник ОП Милованов

милованов

Після завершення війни Україні потрібно залучити близько 10 мільйонів трудових мігрантів для того, щоб забезпечити позитивні зміни в економіці країни.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив президент "Київської школи економіки" і позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, скільки трудових мігрантів потрібно залучити для позитивних змін в економіці України, Милованов відповів: 

"Мільйонів 10. Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, будемо імпортувати не десятками тисяч, а мільйонами". 

За його словами, мігрантів насамперед доведеться залучати на робітничі професії.

"Подивіться, скільки в нас пенсіонерів, порахуйте співвідношення між тими, хто працює, і тими, хто вийшов на пенсію. Це критично", - заявив Милованов. 

Він також озвучив першочергові пріоритети для України.

"Перший пріоритет – вижити і війна, а другий пріоритет – щоб у нас була високопродуктивна, конкурентоспроможна європейського рівня нація. У Багряного в "Тигроловах", коли Григорій Многогрішний втікає з етапу на Сибір, він каже, що "краще померти біжучи, ніж жити гниючи". Так от ми вже не біжимо. Тут все гниє. Є частина справжньої України, яка бореться за існування і майбутнє, а є частина, яка продовжує гнити. І ми повинні її скинути. Гниле болото, що залишилося нам від Радянського Союзу, не дає нам випростатися", - каже президент KSE.

+56
Заявив дебіл (з американським паспортом), який цього не скриває.
показати весь коментар
13.10.2025 17:56 Відповісти
+27
А чому б не залучити 10 мільйонів військових мігрантів?

Ааа, тому що таким військовим доведеться платити відповідно і в буси їх не запхаєш, а ось трудовим мігрантам достатньо буде пакистанської або бангладешської зарплати, ну а воюють хай рідні вкраїнчики за любов до батьківщини, тобто примусово.
показати весь коментар
13.10.2025 17:58 Відповісти
+25
"Дякуємо Най-най-найвеличнішому боневтік, і 5-6 дефективним менеджерам"
показати весь коментар
13.10.2025 17:59 Відповісти
Зображення , згенероване кацапами та є мрією москви та зелених покидьків , які послідовно втілюють її в реальність. І хто це поширює тут на Цензорі? Кацап?
показати весь коментар
13.10.2025 19:34 Відповісти
Разбежался. Такие протесты и погромы будут мигрантов что лгбт пинание вам покажутся легким бризом. Никто тут не позволит строить Лондон 2.0. Не за это умирали пацаны на фронт,е чтобы еврейско-армяно-азерское кодло тут занималось глобализацией. А вас зелёные твари еще на майдане подвесят, не переживайте
показати весь коментар
13.10.2025 18:54 Відповісти
ага, евреи спят и видят из своего Израиля с средней зп 3750 долларов США и без зимы ехать работать в Украину за 300 баксов. Средняя зарплата в Армении если что $900 и там тоже теплее чем в Украине. Хрен ты кого сюда заманишь вообщее, даже Сомали сюда не поедет.
показати весь коментар
13.10.2025 18:59 Відповісти
Хтось типу буде питати, тих хто воював.
показати весь коментар
13.10.2025 19:38 Відповісти
Бачите як, набирати воювати іноземців зе-влада питання ніколи не ставила,
що це ще як не звільнення території для мігрантів
показати весь коментар
13.10.2025 18:54 Відповісти
Готуйтесь гниди зелені до нової України ваше заслужене місце в ній гіляка на Київському каштані, мотузки та мило для вас мразота кремлівська буде забезпечено.☠️
показати весь коментар
13.10.2025 18:55 Відповісти
Я не дуже переймаюся - в нас же заброньовано золотий, резервний - прокурорсько-мєнтовський - депутатський -митарський корпус . Це ж трудова еліта, які як стахановці відбудують країну за кілька років .
показати весь коментар
13.10.2025 18:56 Відповісти
Д. Корчинський: "Т. зв. Українська т.зв. правда -- це орган лгбт-спілтноти".
Підараси тобто.
Навіщо ЦН поширює наративи підарасів, одному Богу відомо.
показати весь коментар
13.10.2025 18:57 Відповісти
Так, усі ці милованови, свириденки та рещта держблядєй-- і є гниле болото, що смердить вже нестерпно!
показати весь коментар
13.10.2025 18:58 Відповісти
Як заявив співвласник 95кварталу - найкращий друг і головний гаманець Зеленського - Тімур Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''...
показати весь коментар
13.10.2025 19:02 Відповісти
Навряд чи гандон обрізний сказав "украінцев", це вже так оприлюднили. Сказав він "хахлов", це сто відсотків.
показати весь коментар
13.10.2025 19:27 Відповісти
етот позив мнение лишний раз подтверждает что госуларство єто машина для содержания власть имущих. замените 30млн и им пох
показати весь коментар
13.10.2025 19:08 Відповісти
метода " рашисто- соросятників" наплодити в країні бідності.війни .руйнувань .після чого заробляти на цьому...Тут все гниє. Є частина справжньої України, яка бореться за існування і майбутнє, а є частина, яка продовжує гнити. "зелена гниль" і є найнебезпечніша для існування України...
показати весь коментар
13.10.2025 19:11 Відповісти
це вже буде не Україна, а набір різних за релігією, культурою та способом життя гето.
показати весь коментар
13.10.2025 19:11 Відповісти
А ничего что у этого эксперта первый приоритет прямо противоречит второму.
показати весь коментар
13.10.2025 19:12 Відповісти
Головне першим викинути цього дебіла
показати весь коментар
13.10.2025 19:12 Відповісти
залучити чим і як? що ви запропонуєте? Те саме що нашій молоді, яка в пошуках заробітку їде в Європу?
показати весь коментар
13.10.2025 19:13 Відповісти
"Гниле болото, що залишилося нам від Радянського Союзу, не дає нам випростатися" Джерело: https://censor.net/ua/n3579456

100%
показати весь коментар
13.10.2025 19:13 Відповісти
До нової України ми вже готуємось з квітня 2019-го. І тут, як у приказці, де риба гниє з голови.
показати весь коментар
13.10.2025 19:14 Відповісти
пристрелите этого ублюдка.
показати весь коментар
13.10.2025 19:17 Відповісти
Во первых, это его личное оплаченное мнение никому не известного человека, явно не украинца.
Во вторых для того что бы обеспечить работой 10 миллионов человек потребуется триллион а то и два инвестиций ( на полях много людей не нужно) которых никто никогда не даст, потому что нет смысла, с большим успехом можно инвестировать в том же Бангладеше, людей хоть никуда возить не нужно.
В третьих, какой смысл в украинской экономике без украинцев? Нет никакого абсолютно. Поэтому вот те позитивные изменения пусть он засунет в свою российскую дупу.
показати весь коментар
13.10.2025 19:17 Відповісти
Никаких мигрантов! К смертной казни без суда, кто хоть одного выродка пустит в Украину.
показати весь коментар
13.10.2025 19:18 Відповісти
"Перший пріоритет - вижити і війна, а другий пріоритет - щоб у нас була високопродуктивна, конкурентоспроможна європейського рівня нація. Джерело: https://censor.net/ua/n3579456

І за рахунок чого вона такою буде? Невже за рахунок вихідців з Бангладеш?
показати весь коментар
13.10.2025 19:19 Відповісти
Весь мусор из Европы переселят в Украину.
показати весь коментар
13.10.2025 19:19 Відповісти
КакаяРазніца? Плісняві в Україні не живуть.
показати весь коментар
13.10.2025 19:21 Відповісти
хер тебе сионист, мы еще и вас выселим. Вали в Израиль!
показати весь коментар
13.10.2025 19:26 Відповісти
"Україна БЕЗ українців!"
60% українців довіряють Зеленському
показати весь коментар
13.10.2025 19:20 Відповісти
Этот отсталый урод должен сдохнуть в газовой камере со всей свое сворой жалких клоунов.
показати весь коментар
13.10.2025 19:20 Відповісти
не розкрито питання чому в Україні - /першопричини!!!!/, на сьогодні не вистачае робочої сили....
коротка відповідь: за пофуїзма нації- та крадіїв та брехунів всіх мастей починаючи із 1991 року...
показати весь коментар
13.10.2025 19:20 Відповісти
накуй пійшов. Якщо скоротити дармоєдів і зробити зарплатню як у всіх, то буде кому працювати.
показати весь коментар
13.10.2025 19:20 Відповісти
Докерувались, б..ді
показати весь коментар
13.10.2025 19:20 Відповісти
В начале пандемии 2020 г. Милованов ляпнул, что ковид не повлияет на туризм.
показати весь коментар
13.10.2025 19:21 Відповісти
мілованов, ПНХ! Тут би кацапню вичистити з Держави. Створюй свою "нову україну" за межами України!
показати весь коментар
13.10.2025 19:21 Відповісти
Расстрелять всех выродков, кто в Украину одно зло тащит. Они обокрали страну и еще заселять каких то чумазых собрались. Посмотрите на все страны, где запустили мигрантов - они захлебываются от этих мигрантов в преступности. Украина чистая страна от этой нечисти, кто это предлагает, это враг народа Украины и он должен быть приговорен к смертной казни - милованова нахер расстрелять!
показати весь коментар
13.10.2025 19:23 Відповісти
Весь мир увольняет людей и интегрирует во все сферы робототехнику и автоматизацию, а не мигрантов. С Дробовика ему голову снести за то, что он предложило чучело безмозглое. Выгнать нахер их всех надо - они уже хуже русских достали издеваться.
показати весь коментар
13.10.2025 19:25 Відповісти
Вишліть цього ушльопка Бангладеш. Назавжди.
показати весь коментар
13.10.2025 19:27 Відповісти
Клінічний ідійот. У мене все.
показати весь коментар
13.10.2025 19:28 Відповісти
Только Украинский народ решает, Украинский народ единогласно против этой нечисти в Украине. И этих уродов с власти надо гнать и не ждать, они делают так, что хуже становится каждый час, каждую минуту, что они во власти. Они гадят и гадят стране - грабят каждую секунду, врут и воруют, с врагами вась вась, нахер всех гнать. Нужно майдан начинать! Это уже не в какие ворота не лезит!
показати весь коментар
13.10.2025 19:29 Відповісти
Повесить на столбах надо этих миловановых и всю это грязь во власти предателей Украинского народа. Они никогда на самом деле и не были на стороне Украинской нации - это враги обманом пришедшие во власть, чтобы обворовать страну. А еще и русские им бабки башляют, чтобы те предавали и гадили и гадили мрази вонючие - сдохните и кипите в кипящем котле в аду!
показати весь коментар
13.10.2025 19:32 Відповісти
Тут все гниє- заявив радник президента. Це якраз результат шестирічного управління Зеленського а не спадок попередників!
показати весь коментар
13.10.2025 19:33 Відповісти
А пам'ятаєте ?

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показати весь коментар
13.10.2025 19:34 Відповісти
От за це має воювати етнічний українець з мінімум прав в державі Україна.
Браво.
показати весь коментар
13.10.2025 19:37 Відповісти
От дурило .. Мігрантам Україна і даром не потрібна . Вони рвуться в ЄС , туди де можна сидіти на непоганій грошовій допомозі , на виплатах , і ні про що не думати .
Навіщо нам мільйони якихось азійських мігрантів коли за кордоном мільйони українських робочих рук . Треба створювати умови для їх повернення , а не для залучення хз кого .
показати весь коментар
13.10.2025 19:38 Відповісти
На кінець 2024 року держава витратила на спецпенсії близько 120 мільярдів гривень. Джерело: https://censor.net/n3518853
Отримувачі спецпенсій: До цієї категорії належать судді, прокурори, депутати, міністри, правоохоронці, військовослужбовці та інші.
Станом на 1 липня 2025 року для 10,26 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії в Україні становив 6410,17 грн Джерело: https://censor.net/n3567235
Далі арифметика для тртього класу:
Якщо 120 мільярдів гривень розділити на середній розмір пенсії в 6410,17 грн, то вистачить додатково ще на 18,7 млн пенсіонерів.
Наголошую, при тому що ці цифри актуальні під час ВІЙНИ !!!
Про які 10 мільйонів трудових мігрантів для того, щоб забезпечити позитивні зміни в економіці країни, після завершення війни, (і для чого) розказує цей поцреот.
Для довідки, свого часу Україна отримала десь приблизно таку кількість трудових мігрантів з росії.
Українці ви ще не харкали кров'ю від "бангладешців"?
Вам хочуть надати шанс, прийміть і полюбіть, не стримуйтесь.
показати весь коментар
13.10.2025 19:40 Відповісти
який наївний, цей уродванОВ!
іншого від уйобка, чиє прізвище закінчується на -ОВ я і не чекав.....
видно працює в одній команді з жидо-кацапами по розвалу України.
показати весь коментар
13.10.2025 19:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 