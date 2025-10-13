Треба залучити 10 мільйонів трудових мігрантів. Готуйтесь до нової України, - радник ОП Милованов
Після завершення війни Україні потрібно залучити близько 10 мільйонів трудових мігрантів для того, щоб забезпечити позитивні зміни в економіці країни.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив президент "Київської школи економіки" і позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання, скільки трудових мігрантів потрібно залучити для позитивних змін в економіці України, Милованов відповів:
"Мільйонів 10. Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, будемо імпортувати не десятками тисяч, а мільйонами".
За його словами, мігрантів насамперед доведеться залучати на робітничі професії.
"Подивіться, скільки в нас пенсіонерів, порахуйте співвідношення між тими, хто працює, і тими, хто вийшов на пенсію. Це критично", - заявив Милованов.
Він також озвучив першочергові пріоритети для України.
"Перший пріоритет – вижити і війна, а другий пріоритет – щоб у нас була високопродуктивна, конкурентоспроможна європейського рівня нація. У Багряного в "Тигроловах", коли Григорій Многогрішний втікає з етапу на Сибір, він каже, що "краще померти біжучи, ніж жити гниючи". Так от ми вже не біжимо. Тут все гниє. Є частина справжньої України, яка бореться за існування і майбутнє, а є частина, яка продовжує гнити. І ми повинні її скинути. Гниле болото, що залишилося нам від Радянського Союзу, не дає нам випростатися", - каже президент KSE.
що це ще як не звільнення території для мігрантів
Підараси тобто.
Навіщо ЦН поширює наративи підарасів, одному Богу відомо.
''- в рот я **** етіх украінцев''...
100%
Во вторых для того что бы обеспечить работой 10 миллионов человек потребуется триллион а то и два инвестиций ( на полях много людей не нужно) которых никто никогда не даст, потому что нет смысла, с большим успехом можно инвестировать в том же Бангладеше, людей хоть никуда возить не нужно.
В третьих, какой смысл в украинской экономике без украинцев? Нет никакого абсолютно. Поэтому вот те позитивные изменения пусть он засунет в свою российскую дупу.
І за рахунок чого вона такою буде? Невже за рахунок вихідців з Бангладеш?
60% українців довіряють Зеленському
коротка відповідь: за пофуїзма нації- та крадіїв та брехунів всіх мастей починаючи із 1991 року...
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Браво.
Навіщо нам мільйони якихось азійських мігрантів коли за кордоном мільйони українських робочих рук . Треба створювати умови для їх повернення , а не для залучення хз кого .
Отримувачі спецпенсій: До цієї категорії належать судді, прокурори, депутати, міністри, правоохоронці, військовослужбовці та інші.
Станом на 1 липня 2025 року для 10,26 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії в Україні становив 6410,17 грн Джерело: https://censor.net/n3567235
Далі арифметика для тртього класу:
Якщо 120 мільярдів гривень розділити на середній розмір пенсії в 6410,17 грн, то вистачить додатково ще на 18,7 млн пенсіонерів.
Наголошую, при тому що ці цифри актуальні під час ВІЙНИ !!!
Про які 10 мільйонів трудових мігрантів для того, щоб забезпечити позитивні зміни в економіці країни, після завершення війни, (і для чого) розказує цей поцреот.
Для довідки, свого часу Україна отримала десь приблизно таку кількість трудових мігрантів з росії.
Українці ви ще не харкали кров'ю від "бангладешців"?
Вам хочуть надати шанс, прийміть і полюбіть, не стримуйтесь.
іншого від уйобка, чиє прізвище закінчується на -ОВ я і не чекав.....
видно працює в одній команді з жидо-кацапами по розвалу України.