РУС
Привлечение трудовых мигрантов
5 071 103

Нужно привлечь 10 миллионов трудовых мигрантов. Готовьтесь к новой Украине, - советник ОП Милованов

милованов

После завершения войны Украине нужно привлечь около 10 миллионов трудовых мигрантов для того, чтобы обеспечить позитивные изменения в экономике страны.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил президент "Киевской школы экономики" и внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами", - сказал Милованов.

По его словам, мигрантов в первую очередь придется привлекать на рабочие профессии.

"Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично", - заявил Милованов.

Читайте также: Университет под руководством экс-министра Милованова купил гольф-клуб в Киеве за 750 миллионов

Он также озвучил первоочередные приоритеты для Украины.

"Первый приоритет - выжить и война, а второй приоритет - чтобы у нас была высокопроизводительная, конкурентоспособная европейского уровня нация. У Багряного в "Тигроловах", когда Григорий Многогрешный убегает с этапа на Сибирь, он говорит, что "лучше умереть бегущим, чем жить гниющим". Так вот мы уже не бежим. Здесь все гниет. Есть часть настоящей Украины, которая борется за существование и будущее, а есть часть, которая продолжает гнить. И мы должны ее сбросить. Гнилое болото, оставшееся нам от Советского Союза, не дает нам выпрямиться", - говорит президент KSE.

Автор: 

мигранты (996) Милованов Тимофей (289)
Топ комментарии
+42
Заявив дебіл (з американським паспортом), який цього не скриває.
13.10.2025 17:56 Ответить
+20
А чому б не залучити 10 мільйонів військових мігрантів?

Ааа, тому що таким військовим доведеться платити відповідно і в буси їх не запхаєш, а ось трудовим мігрантам достатньо буде пакистанської або бангладешської зарплати, ну а воюють хай рідні вкраїнчики за любов до батьківщини, тобто примусово.
13.10.2025 17:58 Ответить
+19
"Дякуємо Най-най-найвеличнішому боневтік, і 5-6 дефективним менеджерам"
13.10.2025 17:59 Ответить
Страница 2 из 2
Так, усі ці милованови, свириденки та рещта держблядєй-- і є гниле болото, що смердить вже нестерпно!
13.10.2025 18:58 Ответить
Як заявив співвласник 95кварталу - найкращий друг і головний гаманець Зеленського - Тімур Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''...
13.10.2025 19:02 Ответить
етот позив мнение лишний раз подтверждает что госуларство єто машина для содержания власть имущих. замените 30млн и им пох
13.10.2025 19:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 