Нужно привлечь 10 миллионов трудовых мигрантов. Готовьтесь к новой Украине, - советник ОП Милованов

После завершения войны Украине нужно привлечь около 10 миллионов трудовых мигрантов для того, чтобы обеспечить позитивные изменения в экономике страны.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил президент "Киевской школы экономики" и внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами", - сказал Милованов.

По его словам, мигрантов в первую очередь придется привлекать на рабочие профессии.

"Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично", - заявил Милованов.

Он также озвучил первоочередные приоритеты для Украины.

"Первый приоритет - выжить и война, а второй приоритет - чтобы у нас была высокопроизводительная, конкурентоспособная европейского уровня нация. У Багряного в "Тигроловах", когда Григорий Многогрешный убегает с этапа на Сибирь, он говорит, что "лучше умереть бегущим, чем жить гниющим". Так вот мы уже не бежим. Здесь все гниет. Есть часть настоящей Украины, которая борется за существование и будущее, а есть часть, которая продолжает гнить. И мы должны ее сбросить. Гнилое болото, оставшееся нам от Советского Союза, не дает нам выпрямиться", - говорит президент KSE.

