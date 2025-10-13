Рекрутинговая кампания 3-го АК: Что мотивирует добровольцев защищать Украину?

Третий армейский корпус проводит рекрутинговую кампанию "Мы здесь, чтобы жить", которая рассказывает истории добровольцев и то, что их мотивировало стать на защиту Родины.

Желающие присоединиться к Третьему армейскому корпусу самостоятельно выбирают подразделение и должность, приобретают необходимые знания и опыт, продвигаются по карьерной лестнице.

Лицом рекламы стали добровольцы, которые рассказывают о службе и дают ответы на вопрос "Зачем мы здесь?".

Истории военных

Медик эвакуации София рассказала, что она присоединилась к рядам 3-го АК, чтобы ее сестры могли жить и учиться в Киеве.

"Обманчива эта мысль: что война, что сейчас можно не пожить, все отложить и после окончания войны когда-то позволить себе жить... Никогда не будет лучшего момента, чтобы жить, чем сейчас", - говорит доброволец.

Главный сержант взвода РБС "Сиджик" во время службы открыл для себя творчество: начал писать треки, развивает собственный бренд мерча.

Воин "Акробат", который в гражданской жизни был танцором и хореографом, дослужился до руководителя отдела коммуникаций Третьей штурмовой бригады. Сейчас он документирует войну.

Бывшая студентка юридического факультета с позывным "Пуля" сейчас работает оператором БпЛА и наземных роботизированных систем. Ее подразделение разрабатывает и применяет технику, которая помогает обеспечивать подразделения на передовой и проводить эвакуацию раненых.

Все желающие могут присоединиться к рядам Третьего армейского корпуса. Сейчас открыты тысячи небоевых и боевых вакансий.

