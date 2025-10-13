Рекрутинговая кампания 3-го АК: Что мотивирует добровольцев защищать Украину?
Третий армейский корпус проводит рекрутинговую кампанию "Мы здесь, чтобы жить", которая рассказывает истории добровольцев и то, что их мотивировало стать на защиту Родины.
Об этом говорится в материале LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Желающие присоединиться к Третьему армейскому корпусу самостоятельно выбирают подразделение и должность, приобретают необходимые знания и опыт, продвигаются по карьерной лестнице.
Лицом рекламы стали добровольцы, которые рассказывают о службе и дают ответы на вопрос "Зачем мы здесь?".
Истории военных
Медик эвакуации София рассказала, что она присоединилась к рядам 3-го АК, чтобы ее сестры могли жить и учиться в Киеве.
"Обманчива эта мысль: что война, что сейчас можно не пожить, все отложить и после окончания войны когда-то позволить себе жить... Никогда не будет лучшего момента, чтобы жить, чем сейчас", - говорит доброволец.
Главный сержант взвода РБС "Сиджик" во время службы открыл для себя творчество: начал писать треки, развивает собственный бренд мерча.
Воин "Акробат", который в гражданской жизни был танцором и хореографом, дослужился до руководителя отдела коммуникаций Третьей штурмовой бригады. Сейчас он документирует войну.
Бывшая студентка юридического факультета с позывным "Пуля" сейчас работает оператором БпЛА и наземных роботизированных систем. Ее подразделение разрабатывает и применяет технику, которая помогает обеспечивать подразделения на передовой и проводить эвакуацию раненых.
Все желающие могут присоединиться к рядам Третьего армейского корпуса. Сейчас открыты тысячи небоевых и боевых вакансий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Успіхів, перемог і Перемоги!