РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8656 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
403 0

"Осенняя охота" на оккупантов и их технику: Силы обороны уничтожили танк, мотоциклы, склад и БПЛА. ВИДЕО

Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожают технику врага и проводят "осенний сезон охоты" на оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ликвидировали вражеского мотоциклиста, еще один мотоцикл в лесу, замаскированный танк, пушку, блиндажи, вражеские БПЛА и склад боеприпасов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На открытой местности, в посадках или между домами населенных пунктов - обнаруживаем врага и ликвидируем сбросом", - комментируют бойцы под видео.

Смотрите также: Убегал на мотоцикле - не убежал: украинский дрон бойцов SIGNUM ликвидировал оккупанта вместе с техникой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20825) беспилотник (4386) уничтожение (8104) Третий армейский корпус (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 