"Осенняя охота" на оккупантов и их технику: Силы обороны уничтожили танк, мотоциклы, склад и БПЛА. ВИДЕО
Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожают технику врага и проводят "осенний сезон охоты" на оккупантов на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ликвидировали вражеского мотоциклиста, еще один мотоцикл в лесу, замаскированный танк, пушку, блиндажи, вражеские БПЛА и склад боеприпасов.
"На открытой местности, в посадках или между домами населенных пунктов - обнаруживаем врага и ликвидируем сбросом", - комментируют бойцы под видео.
