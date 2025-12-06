Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони. ВIДЕО

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомили у соцмережах корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

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Створення Ветеранського корпусу

"Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя. У бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об'єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України",- заявив Білецький.

Корпус розпочав опитування для ветеранів і чинних військовослужбовців за посиланням https://veterans.ab3.army/ про те, що реально потрібно військовим для впевненого повернення у цивільне життя, щоб ініціатива стала дієвою.

"В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров'ю за власну державу. І тепер мають право та обов'язок будувати її далі",- зазначив Білецький.

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Зазначається, що Ветеранський корпус — це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни.

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