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Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони. ВIДЕО

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомили у соцмережах корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

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Створення Ветеранського корпусу

"Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя. У бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об'єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України",- заявив Білецький.

Корпус розпочав опитування для ветеранів і чинних військовослужбовців за посиланням https://veterans.ab3.army/ про те, що реально потрібно військовим для впевненого повернення у цивільне життя, щоб ініціатива стала дієвою.

"В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров'ю за власну державу. І тепер мають право та обов'язок будувати її далі",- зазначив Білецький.

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Більше про Ветеранський корпус

  • Зазначається, що Ветеранський корпус — це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни. 

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Автор: 

ветерани (1236) Білецький Андрій (257) ЗСУ (8861) Третій армійський корпус (150)
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Топ коментарі
+49
ветеранський корпус, як нацкорпус, під керівництвом білецького , буде бігати і закидувати Порошенка іграшками і винесуть на політичну арену свого господаря,- собаку авакова
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06.12.2025 18:36 Відповісти
+26
Намагаються технічно та політтехнологічно очолити всіх ветеранів, гарна спроба, але нецікава ветеранам. Немає ідей у Білецького, крім нового очолювання нової структури. Які ідеї Білецький пропоную втілити в ветеранському корпусі? За все добре проти всього поганого? Нецікаво! Ветерани мають стати потужною силою змін в суспільстві, у владі, в бізнесі, у всіх сферах життя України. А ходити строєм і кричати речовки Білецького, це цікаво тільки дітям.
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06.12.2025 18:46 Відповісти
+24
білецький уже дав ветеранам: його опричники з 3-ї штурмової, заімсть війни, їздять по Україні та рекетують поранених військовослужбовців. А заступник комбрига!!! хоче взяти їх на поруки. Ось вам увесь білецький
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06.12.2025 19:24 Відповісти

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