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Новини Білецькому присвоєно звання генерала
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Драпатий: Білецький з когорти офіцерів, які творять глобальні зміни і будують українське військо майбутнього

командир Третього АК Білецький

Українська правда включила бригадного генерала командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького у рейтинг УП100 – сотню українців, які сьогодні формують незалежність і майбутнє країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Михайло Драпатий, генерал-майор, командувач об'єднаних сил ЗСУ (2025), розповів, що на момент знайомства з Білецьким той був командиром Третьої штурмової бригади. Тільки-но очоливши командування Сухопутних військ, Драпатий попросив комбрига підготувати рекомендації – що слід змінити в підходах та процесах управління. Той привіз виважений і розумний трактат із пропозиціями щодо реформування системи рекрутингу, підготовки, армійської бюрократії.

На його думку, Білецькому вдалося масштабувати свої підходи до формування командування та внутрішніх процесів і створити одне з найрезультативніших і найсучасніших корпусних управлінь.

"У війську завжди видно, хто створює форму, а хто – зміст. Андрій творить зміст. Саме тому ті рішення, які він впроваджує сьогодні, завтра стануть нормою для всієї армії… Я рідко зустрічав офіцерів, які настільки живуть тим, що роблять, настільки фанатично ставляться до своїх людей і до підрозділу. Він смакує військову справу, історію, життя війни. Водночас він стоїть ногами на землі – не відірваний від проблем і потреб свого особового складу", – написав Драпатий.

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Він називає Білецького ініціативним і нешаблонним, по-військовому креативним. Його відрізняє нестандартне творче і інколи зухвале мислення під час бойової роботи, планування операцій і розробки задумів.

"Не всі командири змінюють підрозділи. Дуже мало хто – змінює підходи. І лише одиниці – змінюють армію. Андрій з когорти офіцерів, які творять глобальні зміни і будують українське військо майбутнього", – вважає Драпатий.

Також читайте: Залужний привітав командира 3-го АК Білецького з присвоєнням звання бригадного генерала

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Білецький Андрій (253) Драпатий Михайло (30) Третій армійський корпус (142)
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Топ коментарі
+26
На одному сайті реклама і Ахмєтова і Біленького по черзі😸😸😸
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27.11.2025 16:18 Відповісти
+22
А хтось пам'ятає, яка у Білецького освіта?

Ким Білецький працював хоча б один день?

На чому, окрів вуличних провокацій, та рейдерського захвату нерухомості, робив кар'єру?
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27.11.2025 16:33 Відповісти
+18
Це гопник-тітушка акакія, ніякої освіти нема, але дуже дивно пішло різко вверх по ******..
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27.11.2025 16:35 Відповісти
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Хлопці з 3го корпусу не білецький , Україна не хрипатий , трапм не США , бо білецькі, хрипаті , руді дурні то тимчасове явище.
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27.11.2025 19:22 Відповісти
хлопці є в усіх корпусах, але 3й корпус дійсно в повазі, це вам скаже будь який військовий
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27.11.2025 20:14 Відповісти
Згодна на всі 100 з вам -- хлопці справжні воїни , Герої , але не білецький .
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27.11.2025 20:24 Відповісти
авжеж, 3м керують старі совкові полковники, тому вони так добре воюють
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27.11.2025 20:47 Відповісти
Чим гірше воює 93-тя бригада, 92-га, 80-та, 59-та, 25-та?
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27.11.2025 21:24 Відповісти
Расскажи какую функцию выплнял билецкий до появления на фронте, и какую функцию он будет выполнять после ухода с фронта, опираясь на 3й корпус, не бот.
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28.11.2025 05:48 Відповісти
Просто дно...
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28.11.2025 05:42 Відповісти
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