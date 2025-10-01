УКР
Новини Білецькому присвоєно звання генерала
1 951 20

Залужний привітав командира 3-го АК Білецького з присвоєнням звання бригадного генерала

білецький,залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав командира З-го армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького з присвоєнням звання бригадного генерала.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю свого бойового побратима Андрія Білецького з присвоєнням військового звання бригадного генерала.

Дякую за службу! Дякую, що повірив у задуми і плани осені 2021 року. Ніколи не забуду важкі бої лютого-березня 2022 року у складі окремого центру ССО. Створення бригади і нелегкий шлях, пройдений лише в боях до 3-го армійського корпусу ЗСУ", - написав Залужний у фейсбуці.

Читайте: Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Білецькому, - указ президента

Залужний про Білецького

Автор: 

Білецький Андрій (225) Залужний Валерій (748) Третій армійський корпус (26)
хунта рветься до влади!
ховайся в жито!!!!
Просто напоминаю... Не будьте опять лохами, как в 2019-м.
Вони хочуть просто щоб всі військові зсу проголосували за білецького
Лох це назавжди,сумнівів ніяких,зроблять знову.
А воэни типу "віталік казловскі" масово оберуться в ВР і на місцях
І заставляти непотрібно
Залежний порвав пердаки зрадойобам.
та да ухилянт порвав ухилянтам
Цікаво, а чим "ЗалЕжний" (це по Фрейду?) порвав?
посол привітав командира. це топ новина сьогодення!!!
ЗЕскот порядним людям звання не роздає. ДумайТЕ!
Міндіч цаца, Залужний бяка. Філософія коментаторів сайта
О у проплаченных зеледермобобиков пуканы рвуться. Уже и хунту приплели.
Гарні хлопці Зеленського. Не розумію чому їх тут деякі протиставляють.
Вітаємо пана Генерала!
Гундосий призначив коханою нацженою
Забродського,Кривонома і Марченка щ зсу вишибли .....
