Залужний привітав командира 3-го АК Білецького з присвоєнням звання бригадного генерала

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав командира З-го армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького з присвоєнням звання бригадного генерала.

"Щиро вітаю свого бойового побратима Андрія Білецького з присвоєнням військового звання бригадного генерала.

Дякую за службу! Дякую, що повірив у задуми і плани осені 2021 року. Ніколи не забуду важкі бої лютого-березня 2022 року у складі окремого центру ССО. Створення бригади і нелегкий шлях, пройдений лише в боях до 3-го армійського корпусу ЗСУ", - написав Залужний у фейсбуці.

