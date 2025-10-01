Залужний привітав командира 3-го АК Білецького з присвоєнням звання бригадного генерала
Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав командира З-го армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького з присвоєнням звання бригадного генерала.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Щиро вітаю свого бойового побратима Андрія Білецького з присвоєнням військового звання бригадного генерала.
Дякую за службу! Дякую, що повірив у задуми і плани осені 2021 року. Ніколи не забуду важкі бої лютого-березня 2022 року у складі окремого центру ССО. Створення бригади і нелегкий шлях, пройдений лише в боях до 3-го армійського корпусу ЗСУ", - написав Залужний у фейсбуці.
