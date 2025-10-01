УКР
Новини
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Білецькому, - указ президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння військового звання бригадного генерала Андрію Білецькому.

Про це йдеться в указі президента від 30 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Білецькому Андрію Євгенійовичу - командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.

Зеленський Володимир Білецький Андрій генерал
+25
Соціальний ліфт працює для лояльних до оп
01.10.2025 12:17
+24
Соцопитування: у Білецького та Залужного найбільше зростання рейтингів. Але Залужного зєботи хейтять, зєбабуїн звільняє, а Білецького всіляко возвеличують. Мораль цієї басні видно неозброєним оком.
01.10.2025 12:20
+24
01.10.2025 12:20
Мені от завжди цікаво було, Азов в Маріуполі був, а командир у Київі. Як так?
01.10.2025 12:12
Стал депутатом осенью 2014 и перестал быть командиром отряда полиции "Азов". Вот так.
01.10.2025 12:27
Є дві бригади Азов.
12-та бригада спеціального призначення Азов Національної гвардії була в Маріуполі і захищала це місто.
Цю бригаду очолює Прокопенко (Редіс) і він був зі своєю бригадою (тоді ще полк) Азов у Маріуполі до кінця і фактично він керував обороною міста.

А є ще 3-я бригада Азов, але у складі ЗСУ, її очолює Білецький.
Ця бригада не була у оточенному Маріуполі, вона була сформована пізніше.

Тобто є два Азова, один в складі Нацгвардії, інший в ЗСУ.
01.10.2025 12:34
Він не мав тоді відношення до бригади НГУ Азов. Білецький завжди працював на Коломойського і приймав активну учать у приході до влади Зеленьського.
Зараз командир корпусу. Бригада ЗСУ під його командуванням була дуже результативною. Це житття. Є різні кольори.
01.10.2025 12:37
Це не той Азов. Його Азов ще за часів пороха, іграшками кидався на майдані проти свинарчуків
01.10.2025 12:47
Хто-хто, а Білецький заслуговує.Побільше таких командирів та воєначальників Збройним Силам України.
01.10.2025 12:13
01.10.2025 12:20
Він ще не визначився з особистими політичними поглядами, в його біографії так багато національно-патріотичних акцентів, хоча в деякий час він співпрацював з Аваковим та іншіми опозиційними силами проти Порошенка. Зараз він розкручуеться офісом президента як агент під прикриттям на майбутніх виборах. Вся ця дешева патетика в медіа що його " боїться сам пуйло", та величезні кошти на рекламу у вигляді білбордів де він зображений як " батяня комбат" роздающий відзнаки радісним молодим хлопцям, в мене критично викликає сумнів в щирості ц ого індивідуума. Хоч сто разів запевняйте що "да Билецкий не святой, но он ізменілся", Україні зараз потрібен дійсно святий, і краще святий Миколай.
01.10.2025 13:15
Ну і навіщо ви таке тут пишете?
Хочете примусити людей думати?

Не заважайте людям вірити в те, що їм прокукурікали🐓 на єдиному блаблафоні, колишні "журналісти" з каналів Медведчука, або в те, що їм написали на "ОПешних" телеграм-помийках.
Думати, це не для них.🤔
Думати - це боляче 🤭
01.10.2025 13:25
То добре ,що молодих висувають на посади, і тих хто ,з досвідом ведення війни.
Згадую тих пузатих генералів і полковників в частинах.Це був жах,едине ,що робили то крали і бухали.
01.10.2025 12:13
Думаєте зараз не крадуть?
01.10.2025 12:35
Як ти можеш " згадувати гєнєралів у частинах", коли навіть у армії не служив ?
01.10.2025 12:40
Кандидат на Преза.... Але не пройде - відволіукаючий маневр сил! Але не факт!
01.10.2025 12:17
01.10.2025 12:21
черговий 3.14дарас
01.10.2025 12:24
Вибори вибори кандідати-п...ри
01.10.2025 12:27
всі...
Звичайна людина не може йти в Президенти - позаду "не профінансова партія" стояти не може... Проліт!
01.10.2025 12:29
Технический кандидат для размывания голосов за Залужного.
Обычная методичка }{уйла-Бени-Авакяна, обкатанная на Юльке в 2019 г.
01.10.2025 13:34
01.10.2025 12:17
Гнида, вона і в Африці ГНИДА !!! Яка москалиха тебе чоловіче пустила у світ ?
01.10.2025 14:11
Не бухай,мирон
01.10.2025 14:47
заслужив...повага...
01.10.2025 12:17
Завтра буде уже не бригадним... Звання там не залежить від терміну служби , а від побажань...
01.10.2025 12:19
01.10.2025 12:20
Шо тох...я, шо ето х...я https://www.youtube.com/watch?v=iTJ4yea3q78
01.10.2025 12:24
генерала хотять замінити на бригадного... А потім прибрати двох!!!!
01.10.2025 12:26
Ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну

Валерій Залужний
01.10.2025 12:31
Справа іде до того, що Залужного оголосять педофілом.
01.10.2025 13:19
Зелений робить ставки....скоро почнеться сама гра.
01.10.2025 12:34
Білецький 100% слуга Зеленського. Піде на вибори під прапорами Зе. Непогано придумали мародери - слугориги.
01.10.2025 12:36
Тепер залишився 1 крок до генералісімуса, й можна підминати під себе владу.
01.10.2025 12:37
Командувач Корпусом - то генеральська посада. Так що все як має бути.
01.10.2025 12:41
Пам'ятаєте, як перед виборами менти браво запакували хлопця, який роздавав листівки з біографією Зеленського!
За руки за ноги занесли в автозак.
Це був перший випадок, коли в Україні затримали людину за роздачу листівок чи одиночний пікет.
Що тоді говорив Зеленський?
"Хочу поблагодарить господина Авакова!"
А Білецький і Аваков тоді були одне ціле!
Коли у влади щось йшло не так, то там одразу вилазили "нацжони Білецького", як тоді говорили, і переводили увагу на себе.
Так що не ліпіть з нього нового Бога.
А пам'ятайте хто перед вами!!!
01.10.2025 12:41
Ну якщо піарити кого треба то тобі і медальки і звання...лизолюбство у всій красі
01.10.2025 12:56
Чотири рази ухилянт нагороджує генералом... Зупиніть Землю, я зійду..
01.10.2025 12:57
За нежный язык и умение его использовать?
01.10.2025 12:59
Майор полиции Билецкий довольно успешно командовал отрядом полиции "Азов" в 2014, полковник Билецкий еще более успешно командовал 3-й ОШБр ВСУ после 2022. Как политик с очень радикальными взглядами и идеями очень...эм...особенный. Успешно командовать корпусом, бригадный генерал.
01.10.2025 13:00
він починав лейтенантом ... майором став лише в 2018 ...
01.10.2025 13:18
Стал подполковником полиции в августе 2014. Уточните свои данные).
01.10.2025 13:20
Певно , Аваков , йому одразу капітана дав ... не пам'ятаю вже точно
Вікі -
2 серпня 2014 президент України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко нагородив командира батальйону «Азов» майора міліції Білецького Андрія Євгенійовича https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Орденом «За мужність» III ступеня.
15 серпня 2014 року командир https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB БПСМОП «Азов» Андрій Білецький отримав позачергове звання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA підполковника міліції
01.10.2025 13:34
01.10.2025 13:03
Дай Боже, Андрій Євгенійович.
01.10.2025 13:07
залужный - залужный где он ? ели он такой замечательный почему не помогает кацапню перемалывать -- вопрос и ответ
01.10.2025 13:07
01.10.2025 13:09
Який з нього генерал
Навіть освіти немає
01.10.2025 13:11
в Мадяра теж військової освіти нема. і що, це заважає їм бити ворога? ЗСУ потребують реформування, а не створення штурмових військ Сирського.
01.10.2025 13:27
❤️
01.10.2025 13:39
А ще, між інших, присвоєно звання бригадного генерала полковнику Юрію Ральцеву .

https://antikor.info/articles/727238-pochemu_ne_sidit_zamnachaljnika_zaporohskogo_ttsk_jurij_raljtsev_u_kotorogo_obnaruhili_vranje_v_deklaratsijah
01.10.2025 13:41
В Україні треба було б навчатися, щоб звання отримати, незалежно від заслуг.
01.10.2025 14:03
Тепер Білецький має таке саме звання, як і особистий охоронець Шашличного, який йому дістався від Коломи
01.10.2025 14:08
Сподіваюсь тепер Билецький припинить підтримувати побиття , рукоприкладство між військовими. Бо якщо ні то це знову "біг по колу з граблями"....
01.10.2025 14:53
******* роблять свого *Залужного*
01.10.2025 15:07
 
 