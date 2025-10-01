Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Білецькому, - указ президента
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння військового звання бригадного генерала Андрію Білецькому.
Про це йдеться в указі президента від 30 вересня, передає Цензор.НЕТ.
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Білецькому Андрію Євгенійовичу - командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.
Топ коментарі
+25 Bogdan #603107
показати весь коментар01.10.2025 12:17 Відповісти Посилання
+24 Ольга Пелле
показати весь коментар01.10.2025 12:20 Відповісти Посилання
+24 вал стен
показати весь коментар01.10.2025 12:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
12-та бригада спеціального призначення Азов Національної гвардії була в Маріуполі і захищала це місто.
Цю бригаду очолює Прокопенко (Редіс) і він був зі своєю бригадою (тоді ще полк) Азов у Маріуполі до кінця і фактично він керував обороною міста.
А є ще 3-я бригада Азов, але у складі ЗСУ, її очолює Білецький.
Ця бригада не була у оточенному Маріуполі, вона була сформована пізніше.
Тобто є два Азова, один в складі Нацгвардії, інший в ЗСУ.
Зараз командир корпусу. Бригада ЗСУ під його командуванням була дуже результативною. Це житття. Є різні кольори.
https://www.youtube.com/watch?v=Jnb7V83i5bE
Хочете примусити людей думати?
Не заважайте людям вірити в те, що їм прокукурікали🐓 на єдиному блаблафоні, колишні "журналісти" з каналів Медведчука, або в те, що їм написали на "ОПешних" телеграм-помийках.
Думати, це не для них.🤔
Думати - це боляче 🤭
Згадую тих пузатих генералів і полковників в частинах.Це був жах,едине ,що робили то крали і бухали.
https://www.youtube.com/watch?v=Jnb7V83i5bE
Звичайна людина не може йти в Президенти - позаду "не профінансова партія" стояти не може... Проліт!
Обычная методичка }{уйла-Бени-Авакяна, обкатанная на Юльке в 2019 г.
Валерій Залужний
За руки за ноги занесли в автозак.
Це був перший випадок, коли в Україні затримали людину за роздачу листівок чи одиночний пікет.
Що тоді говорив Зеленський?
"Хочу поблагодарить господина Авакова!"
А Білецький і Аваков тоді були одне ціле!
Коли у влади щось йшло не так, то там одразу вилазили "нацжони Білецького", як тоді говорили, і переводили увагу на себе.
Так що не ліпіть з нього нового Бога.
А пам'ятайте хто перед вами!!!
Вікі -
2 серпня 2014 президент України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко нагородив командира батальйону «Азов» майора міліції Білецького Андрія Євгенійовича https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Орденом «За мужність» III ступеня.
15 серпня 2014 року командир https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB БПСМОП «Азов» Андрій Білецький отримав позачергове звання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA підполковника міліції
Навіть освіти немає
https://antikor.info/articles/727238-pochemu_ne_sidit_zamnachaljnika_zaporohskogo_ttsk_jurij_raljtsev_u_kotorogo_obnaruhili_vranje_v_deklaratsijah