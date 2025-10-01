РУС
Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ
3 320 45

Зеленский присвоил звание бригадного генерала Билецкому, - указ президента

білецький

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении воинского звания бригадного генерала Андрею Билецкому.

Об этом говорится в указе президента от 30 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Билецкому Андрею Евгеньевичу - командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Зеленский Владимир (22118) Билецкий Андрей (253) генерал (75)
+16
Соціальний ліфт працює для лояльних до оп
01.10.2025 12:17 Ответить
+15
Соцопитування: у Білецького та Залужного найбільше зростання рейтингів. Але Залужного зєботи хейтять, зєбабуїн звільняє, а Білецького всіляко возвеличують. Мораль цієї басні видно неозброєним оком.
01.10.2025 12:20 Ответить
+14
Лідер політичної партії «Національний корпус» та народний депутат Андрій Білецький є давнім прихильником союзу з Росією. "Ми соціал-націоналісти маємо зовсім інші в цьому питання погляди. По-перше, геополітичні... Ми розуміємо, що сепарація від Росії є ідіотизм. Тому що наша ідея - потужна з центром в Києві конфедерація" - вважає Білецький.
https://www.youtube.com/watch?v=Jnb7V83i5bE
01.10.2025 12:20 Ответить
Мені от завжди цікаво було, Азов в Маріуполі був, а командир у Київі. Як так?
01.10.2025 12:12 Ответить
Стал депутатом осенью 2014 и перестал быть командиром отряда полиции "Азов". Вот так.
01.10.2025 12:27 Ответить
Є дві бригади Азов.
12-та бригада спеціального призначення Азов Національної гвардії була в Маріуполі і захищала це місто.
Цю бригаду очолює Прокопенко (Редіс) і він був зі своєю бригадою (тоді ще полк) Азов у Маріуполі до кінця і фактично він керував обороною міста.

А є ще 3-я бригада Азов, але у складі ЗСУ, її очолює Білецький.
Ця бригада не була у оточенному Маріуполі, вона була сформована пізніше.

Тобто є два Азова, один в складі Нацгвардії, інший в ЗСУ.
01.10.2025 12:34 Ответить
Він не мав тоді відношення до бригади НГУ Азов. Білецький завжди працював на Коломойського і приймав активну учать у приході до влади Зеленьського.
Зараз командир корпусу. Бригада ЗСУ під його командуванням була дуже результативною. Це житття. Є різні кольори.
01.10.2025 12:37 Ответить
Це не той Азов. Його Азов ще за часів пороха, іграшками кидався на майдані проти свинарчуків
01.10.2025 12:47 Ответить
Хто-хто, а Білецький заслуговує.Побільше таких командирів та воєначальників Збройним Силам України.
01.10.2025 12:13 Ответить
01.10.2025 12:20 Ответить
Він ще не визначився з особистими політичними поглядами, в його біографії так багато національно-патріотичних акцентів, хоча в деякий час він співпрацював з Аваковим та іншіми опозиційними силами проти Порошенка. Зараз він розкручуеться офісом президента як агент під прикриттям на майбутніх виборах. Вся ця дешева патетика в медіа що його " боїться сам пуйло", та величезні кошти на рекламу у вигляді білбордів де він зображений як " батяня комбат" роздающий відзнаки радісним молодим хлопцям, в мене критично викликає сумнів в щирості ц ого індивідуума. Хоч сто разів запевняйте що "да Билецкий не святой, но он ізменілся", Україні зараз потрібен дійсно святий, і краще святий Миколай.
01.10.2025 13:15 Ответить
Ну і навіщо ви таке тут пишете?
Хочете примусити людей думати?

Не заважайте людям вірити в те, що їм прокукурікали🐓 на єдиному блаблафоні, колишні "журналісти" з каналів Медведчука, або в те, що їм написали на "ОПешних" телеграм-помийках.
Думати, це не для них.🤔
Думати - це боляче 🤭
01.10.2025 13:25 Ответить
То добре ,що молодих висувають на посади, і тих хто ,з досвідом ведення війни.
Згадую тих пузатих генералів і полковників в частинах.Це був жах,едине ,що робили то крали і бухали.
01.10.2025 12:13 Ответить
Думаєте зараз не крадуть?
01.10.2025 12:35 Ответить
Як ти можеш " згадувати гєнєралів у частинах", коли навіть у армії не служив ?
01.10.2025 12:40 Ответить
Давно пора ! Непрофесійний військовий(історик) і підрозділи які він очолює воюють набагато краще чим ті якими керують профі
01.10.2025 12:14 Ответить
Кандидат на Преза.... Але не пройде - відволіукаючий маневр сил! Але не факт!
01.10.2025 12:17 Ответить
01.10.2025 12:21 Ответить
черговий 3.14дарас
01.10.2025 12:24 Ответить
Вибори вибори кандідати-п...ри
01.10.2025 12:27 Ответить
всі...
Звичайна людина не може йти в Президенти - позаду "не профінансова партія" стояти не може... Проліт!
01.10.2025 12:29 Ответить
01.10.2025 12:17 Ответить
заслужив...повага...
01.10.2025 12:17 Ответить
Завтра буде уже не бригадним... Звання там не залежить від терміну служби , а від побажань...
01.10.2025 12:19 Ответить
01.10.2025 12:20 Ответить
Шо тох...я, шо ето х...я https://www.youtube.com/watch?v=iTJ4yea3q78
01.10.2025 12:24 Ответить
генерала хотять замінити на бригадного... А потім прибрати двох!!!!
01.10.2025 12:26 Ответить
Ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну

Валерій Залужний
01.10.2025 12:31 Ответить
Справа іде до того, що Залужного оголосять педофілом.
01.10.2025 13:19 Ответить
Зелений робить ставки....скоро почнеться сама гра.
01.10.2025 12:34 Ответить
Білецький 100% слуга Зеленського. Піде на вибори під прапорами Зе. Непогано придумали мародери - слугориги.
01.10.2025 12:36 Ответить
Тепер залишився 1 крок до генералісімуса, й можна підминати під себе владу.
01.10.2025 12:37 Ответить
Командувач Корпусом - то генеральська посада. Так що все як має бути.
01.10.2025 12:41 Ответить
Пам'ятаєте, як перед виборами менти браво запакували хлопця, який роздавав листівки з біографією Зеленського!
За руки за ноги занесли в автозак.
Це був перший випадок, коли в Україні затримали людину за роздачу листівок чи одиночний пікет.
Що тоді говорив Зеленський?
"Хочу поблагодарить господина Авакова!"
А Білецький і Аваков тоді були одне ціле!
Коли у влади щось йшло не так, то там одразу вилазили "нацжони Білецького", як тоді говорили, і переводили увагу на себе.
Так що не ліпіть з нього нового Бога.
А пам'ятайте хто перед вами!!!
01.10.2025 12:41 Ответить
Ну якщо піарити кого треба то тобі і медальки і звання...лизолюбство у всій красі
01.10.2025 12:56 Ответить
Чотири рази ухилянт нагороджує генералом... Зупиніть Землю, я зійду..
01.10.2025 12:57 Ответить
За нежный язык и умение его использовать?
01.10.2025 12:59 Ответить
Майор полиции Билецкий довольно успешно командовал отрядом полиции "Азов" в 2014, полковник Билецкий еще более успешно командовал 3-й ОШБр ВСУ после 2022. Как политик с очень радикальными взглядами и идеями очень...эм...особенный. Успешно командовать корпусом, бригадный генерал.
01.10.2025 13:00 Ответить
він починав лейтенантом ... майором став лише в 2018 ...
01.10.2025 13:18 Ответить
Стал подполковником полиции в августе 2014. Уточните свои данные).
01.10.2025 13:20 Ответить
01.10.2025 13:03 Ответить
Дай Боже, Андрій Євгенійович.
01.10.2025 13:07 Ответить
залужный - залужный где он ? ели он такой замечательный почему не помогает кацапню перемалывать -- вопрос и ответ
01.10.2025 13:07 Ответить
01.10.2025 13:09 Ответить
Який з нього генерал
Навіть освіти немає
01.10.2025 13:11 Ответить
в Мадяра теж військової освіти нема. і що, це заважає їм бити ворога? ЗСУ потребують реформування, а не створення штурмових військ Сирського.
01.10.2025 13:27 Ответить
 
 