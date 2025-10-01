Зеленский присвоил звание бригадного генерала Билецкому, - указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении воинского звания бригадного генерала Андрею Билецкому.
Об этом говорится в указе президента от 30 сентября, передает Цензор.НЕТ.
"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Билецкому Андрею Евгеньевичу - командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.
12-та бригада спеціального призначення Азов Національної гвардії була в Маріуполі і захищала це місто.
Цю бригаду очолює Прокопенко (Редіс) і він був зі своєю бригадою (тоді ще полк) Азов у Маріуполі до кінця і фактично він керував обороною міста.
А є ще 3-я бригада Азов, але у складі ЗСУ, її очолює Білецький.
Ця бригада не була у оточенному Маріуполі, вона була сформована пізніше.
Тобто є два Азова, один в складі Нацгвардії, інший в ЗСУ.
Зараз командир корпусу. Бригада ЗСУ під його командуванням була дуже результативною. Це житття. Є різні кольори.
https://www.youtube.com/watch?v=Jnb7V83i5bE
Хочете примусити людей думати?
Не заважайте людям вірити в те, що їм прокукурікали🐓 на єдиному блаблафоні, колишні "журналісти" з каналів Медведчука, або в те, що їм написали на "ОПешних" телеграм-помийках.
Думати, це не для них.🤔
Думати - це боляче 🤭
Згадую тих пузатих генералів і полковників в частинах.Це був жах,едине ,що робили то крали і бухали.
https://www.youtube.com/watch?v=Jnb7V83i5bE
Звичайна людина не може йти в Президенти - позаду "не профінансова партія" стояти не може... Проліт!
Валерій Залужний
За руки за ноги занесли в автозак.
Це був перший випадок, коли в Україні затримали людину за роздачу листівок чи одиночний пікет.
Що тоді говорив Зеленський?
"Хочу поблагодарить господина Авакова!"
А Білецький і Аваков тоді були одне ціле!
Коли у влади щось йшло не так, то там одразу вилазили "нацжони Білецького", як тоді говорили, і переводили увагу на себе.
Так що не ліпіть з нього нового Бога.
А пам'ятайте хто перед вами!!!
Навіть освіти немає