Залужный поздравил командира 3-го АК Билецкого с присвоением звания бригадного генерала

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил командира З-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого с присвоением звания бригадного генерала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю своего боевого побратима Андрея Билецкого с присвоением воинского звания бригадного генерала.

Благодарю за службу! Благодарю, что поверил в замыслы и планы осени 2021 года. Никогда не забуду тяжелые бои февраля-марта 2022 года в составе отдельного центра ССО. Создание бригады и нелегкий путь, пройденный только в боях до 3-го армейского корпуса ВСУ", - написал Залужный в фейсбуке.

