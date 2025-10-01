РУС
Залужный поздравил командира 3-го АК Билецкого с присвоением звания бригадного генерала

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил командира З-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого с присвоением звания бригадного генерала.

"Искренне поздравляю своего боевого побратима Андрея Билецкого с присвоением воинского звания бригадного генерала.

Благодарю за службу! Благодарю, что поверил в замыслы и планы осени 2021 года. Никогда не забуду тяжелые бои февраля-марта 2022 года в составе отдельного центра ССО. Создание бригады и нелегкий путь, пройденный только в боях до 3-го армейского корпуса ВСУ", - написал Залужный в фейсбуке.

Читайте: Зеленский присвоил звание бригадного генерала Билецкому, - указ президента

+11
Просто напоминаю... Не будьте опять лохами, как в 2019-м.
01.10.2025 21:22 Ответить
+3
Вони хочуть просто щоб всі військові зсу проголосували за білецького
01.10.2025 21:30 Ответить
+2
Лох це назавжди,сумнівів ніяких,зроблять знову.
01.10.2025 21:31 Ответить
хунта рветься до влади!
ховайся в жито!!!!
01.10.2025 21:22 Ответить
Просто напоминаю... Не будьте опять лохами, как в 2019-м.
01.10.2025 21:22 Ответить
Вони хочуть просто щоб всі військові зсу проголосували за білецького
01.10.2025 21:30 Ответить
Лох це назавжди,сумнівів ніяких,зроблять знову.
01.10.2025 21:31 Ответить
А воэни типу "віталік казловскі" масово оберуться в ВР і на місцях
01.10.2025 21:29 Ответить
І заставляти непотрібно
01.10.2025 21:33 Ответить
Залежний порвав пердаки зрадойобам.
01.10.2025 21:37 Ответить
та да ухилянт порвав ухилянтам
01.10.2025 21:39 Ответить
Цікаво, а чим "ЗалЕжний" (це по Фрейду?) порвав?
01.10.2025 21:40 Ответить
посол привітав командира. це топ новина сьогодення!!!
01.10.2025 21:39 Ответить
ЗЕскот порядним людям звання не роздає. ДумайТЕ!
01.10.2025 21:41 Ответить
Міндіч цаца, Залужний бяка. Філософія коментаторів сайта
01.10.2025 21:50 Ответить
О у проплаченных зеледермобобиков пуканы рвуться. Уже и хунту приплели.
01.10.2025 21:51 Ответить
Гарні хлопці Зеленського. Не розумію чому їх тут деякі протиставляють.
01.10.2025 21:54 Ответить
Вітаємо пана Генерала!
01.10.2025 22:05 Ответить
Гундосий призначив коханою нацженою
01.10.2025 22:08 Ответить
Забродського,Кривонома і Марченка щ зсу вишибли .....
01.10.2025 22:10 Ответить
 
 