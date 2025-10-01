Залужный поздравил командира 3-го АК Билецкого с присвоением звания бригадного генерала
Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил командира З-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого с присвоением звания бригадного генерала.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю своего боевого побратима Андрея Билецкого с присвоением воинского звания бригадного генерала.
Благодарю за службу! Благодарю, что поверил в замыслы и планы осени 2021 года. Никогда не забуду тяжелые бои февраля-марта 2022 года в составе отдельного центра ССО. Создание бригады и нелегкий путь, пройденный только в боях до 3-го армейского корпуса ВСУ", - написал Залужный в фейсбуке.
