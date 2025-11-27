РУС
Новости Белецкому присвоено звание генерала
1 960 63

Драпатый: Билецкий - из когорты офицеров, которые творят глобальные изменения и строят украинскую армию будущего

командир Третьего АК Билецкий

Украинская правда включила бригадного генерала, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого в рейтинг УП100 – сотню украинцев, которые сегодня формируют независимость и будущее страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Михаил Драпатый, генерал-майор, командующий объединенными силами ВСУ (2025), рассказал, что на момент знакомства с Билецким тот был командиром Третьей штурмовой бригады. Как только возглавил командование Сухопутных войск, Драпатый попросил комбрига подготовить рекомендации – что следует изменить в подходах и процессах управления. Тот привез взвешенный и разумный трактат с предложениями по реформированию системы рекрутинга, подготовки, армейской бюрократии.

По его мнению, Билецкому удалось масштабировать свои подходы к формированию командования и внутренних процессов и создать одно из самых результативных и современных корпусных управлений.

"В армии всегда видно, кто создает форму, а кто – содержание. Андрей создает содержание. Именно поэтому те решения, которые он внедряет сегодня, завтра станут нормой для всей армии... Я редко встречал офицеров, которые настолько живут тем, что делают, настолько фанатично относятся к своим людям и к подразделению. Он наслаждается военным делом, историей, жизнью войны. В то же время он стоит ногами на земле – не оторван от проблем и потребностей своего личного состава", – написал Драпатый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание бригадного генерала Билецкому, - указ президента

Он называет Билецкого инициативным и нешаблонным, по-военному креативным. Его отличает нестандартное творческое и иногда дерзкое мышление во время боевой работы, планирования операций и разработки замыслов.

"Не все командиры меняют подразделения. Очень немногие – меняют подходы. И лишь единицы – меняют армию. Андрей - из когорты офицеров, которые творят глобальные изменения и строят украинскую армию будущего", – считает Драпатый.

Читайте также: Залужный поздравил командира 3-го АК Билецкого с присвоением звания бригадного генерала

Билецкий Андрей (258) Драпатый Михаил (27) Третий армейский корпус (48)
+16
На одному сайті реклама і Ахмєтова і Біленького по черзі😸😸😸
27.11.2025 16:18
+11
А хтось пам'ятає, яка у Білецького освіта?

Ким Білецький працював хоча б один день?

На чому, окрів вуличних провокацій, та рейдерського захвату нерухомості, робив кар'єру?
27.11.2025 16:33
+8
Це гопник-тітушка акакія, ніякої освіти нема, але дуже дивно пішло різко вверх по ******..
27.11.2025 16:35
На одному сайті реклама і Ахмєтова і Біленького по черзі😸😸😸
27.11.2025 16:18
Вибачте заміник слів, мав на увазі Білецького*
27.11.2025 16:20
А тобі то що? Перди під ковдрою далі, нічого для тебе не зміниться...
27.11.2025 16:26
Цей білецький прихвостень акакія, в написано так наче на одному білецькому армія тримається , а ви знаєте що він не улюбленець сирка?
27.11.2025 16:26
О, а ти звідкіля виповзло, з кадирівської дупи?
27.11.2025 16:27
А ти звідки , з зеленої небритої сраки недолуге? Йди в тему до полкана тилового там в тебе їжі багато, троляка зелений
27.11.2025 16:34
То третій армійський корпус Білецького, то ЗЕ формування? Договорюй, падло кацапське.
27.11.2025 16:37
Повісь портрет його і дрочи собі скільки влізе, чого сюди носа сунеш дурило? Тебе вже за шкірку пару раз звідси викидали.
27.11.2025 16:37
О, хто про що, а кацап про дрочиво. Здрисни, чмо немите.
27.11.2025 16:38
серьожа в тебе пердак горить викликай пожежну !
27.11.2025 16:45
Настав час рекламної паузи.
27.11.2025 16:30
А хтось пам'ятає, яка у Білецького освіта?

Ким Білецький працював хоча б один день?

На чому, окрів вуличних провокацій, та рейдерського захвату нерухомості, робив кар'єру?
27.11.2025 16:33
Це гопник-тітушка акакія, ніякої освіти нема, але дуже дивно пішло різко вверх по ******..
27.11.2025 16:35
Не плач кацапе, сідай на швабру і скачи в тундру...
показать весь комментарий
а не підкажете, білецький вже виступав проти зеленського? зеленими жабенятами плюшевими закидав його?
27.11.2025 16:56
Поїдь на найближчу базу "Азову" і запитай. Там тобі, шмаркля зелена, все покажуть, тобі сподобається...
показать весь комментарий
поїхали разом? заодно при азову та пвк білецького обізвеш лідора пів шостого зеленою шмарклею.
27.11.2025 17:09
Поїхали, що далі обісцяне?
27.11.2025 17:15
де зустрічаємось спєрмінатор?
27.11.2025 17:16
Ти тупе теля, не знаєш де зараз корпус Білецького? У Покровську.
27.11.2025 17:19
рило своє на ноль постав синяк ти серливий. я білєцкого та інших мєнтов як і мальвіну ********* чи філімонова не поважав і поважати не буду. це тварі зелені.
27.11.2025 17:22
То було давно.
Після цього Білецький міняв ліжко вже декілька разів.

Навіть у ЗОлотому вже встиг героїчно загинути.
27.11.2025 16:46
А ти де загинув, чи може не народжувався?
показать весь комментарий
а ти також мєнтяра продажна як і бєлєцкий?
27.11.2025 17:13
Кацапе, закрий свого смердючого рота.
показать весь комментарий
так ти не відповів. чи ти з нквдістів як і твої прєдки краснопузі?
27.11.2025 17:23
людина захищяє Україну, тому стопа її хаяти..
показать весь комментарий
тут би самий чяс за бубу вспам'ятати як він неньку хаяв-любив до президенства і 4 рази став на її захист.
27.11.2025 17:06
Його освіта нацйкраща - на Передовій, мало у кого в світі є така. Зрадники і хабарники мають гарні дипломи і включно з вищої школи кдб.
показать весь комментарий
Тобто, шпана.

А можна уточнити коли і де Білецький був на передовій, а не у відосиках та фоточках?
27.11.2025 16:43
Шпана, це хто язиком трендить, а він відповідає за свої слова ділом
показать весь комментарий
Коли і де?
У Золотому відповів? Чи набрехав та з'їбався?
27.11.2025 16:54
Як кажуть..., п...ти не мішки таскать...
показать весь комментарий
То Білецький залишився утримувати Золоте до останнього набоя, як обіцяв Зеленському на відео?

Чи записав відео та поїхав собі?
27.11.2025 17:00
Сам то де зараз, у пензі чи воронежі?
показать весь комментарий
Чекаю прямі відповіді на поставлені питання, а не булькотіння бидла на сторонні теми.
27.11.2025 17:06
Тобі відповіді? Приїжджай у Покровськ, буде тобі відповідь.
27.11.2025 17:11
На передовій не тільки білецький
показать весь комментарий
Між бути і робити як він, то є велика різниця, при всій повазі до всіх Воїнів...
показать весь комментарий
Це точно, Міндічей там ніколи не було...
показать весь комментарий
Сам ти, хто будеш?
показать весь комментарий
Дійсно формує, прикро що ця людина не має військової освіти, за те має результати на полі бою. Питання, а чому вчили тих "командирів", в тих нечисленних що залишились після кучмівської зачистки, військових ВУЗах. Що вони окрім як в тік-току свої пики демонструвати, більше нічого не вміють?
показать весь комментарий
кажуть що кожен менеджер має свою стелю росту, яку визначають результати його роботи.

свою стелю "військово- політичний менеджер" Білецький вже встановив сім років тому навесні 2019-го, коли тягав свинячі голови за Порохом, агітуючи за ЗЄлю -

Білецький може виграти бій, але, програти війну !

.
27.11.2025 16:40
Білецький, ще та мразота коломойського, яка стільки зробила, щоб зелена мразота прийшла до влади, що тільки за це його треба гнати в шию з країни до його улюбленого дугіна в рашку. Він не воює зараз, а тільки піариться, дає інтервью з вумним виглядом, короче ****** в СМІ.
А його улюблена ідея панславізма та об*єднання с рашкою, кудись поділась? Чи просто причаїлась до потрібного моменту?
Я так розумію, що зелена жОпа його зараз буди пхати для участі в виборах як свій типу військовий проект разом з такими мразями як михайлова, філімонова і Ко, і білецького з підручними типу з 3 штурмовой та інших "вояк"з закордоних військ . І це реально страшно, що ті мразі будуть в керівницбтві країни
Люди, схамениться! Ви вже поржали в 2019 році, і обрали гадюк во владу.
А з цими гандонами буде військовий режим, де команда буде тільки така- заткнутися і виконувати , те що ці уроди забажають, інакше тюрьма
показать весь комментарий
О, прикольно
27.11.2025 16:47
Білецький, він наш Чапаєв !
показать весь комментарий
А Чапаєв був чиєюсь повією?
27.11.2025 16:49
Люди кажуть, що в нього був кінь .
27.11.2025 16:52
..... і він потонув у річці.

.
27.11.2025 17:15
Може і добрий воїн,але в політиці встиг брудно наслідити.
Якщо ставити на терези,то ще невідомо,що переважить.
27.11.2025 16:49
Командування дивізією - це рівень генерала. Звання вище полковника, вже років 100, отримують тільки шляхом закінчення військової академії.

Той, хто каже, що навчання стратегічному рівню командування ***** - кончений пролетарський дебіл.
показать весь комментарий
Герхард, паси аленя, ягель жуй, не паскудь Азов, тебе кацапський підтирок, ніхто не питає.
показать весь комментарий
Ну від бидла важко очікувати чогось складного та осмисленого.
27.11.2025 16:58
Смоктало прикрий, і не відсвічуй.
показать весь комментарий
А те,що просував дорогу ворожому проекту сн на чолі нацдружин,то як має бути?
Правда, потім говорив,що жоден азовець не візьме нагороди з рук слуги, та то так і лишилась обіцянка.
27.11.2025 17:19
Дійсно - 3-а штурмова - це феномен. Кацапи відправляють свох чмобіків, які провинилися, в якості покарання спеціально проти 3-ї штурмової)
показать весь комментарий
Феномен в наявності гоупро на шоломах, та у великій кількості пресофіцерів.
Інші бригади воюють не гірше і на набагато складніших напрямках, але їх зась піарити.
27.11.2025 17:15
А про застосування рожевих свинок у білецького нічого в його "рекомандаціях" не було??
показать весь комментарий
Вошдя готують до виборів. Одного факту, що Білецкий в друзях у віслюка з погоничем, достатньо щоб зрозуміти, що воно за консерва.
27.11.2025 17:07
Ну так арештуйте єрмака, слабо?
показать весь комментарий
Ти ба, скільки кацапів виповзло. Утиркі лаптеногі, ви вже відчуваєте як вас будуть різати, за все те що ви в Україні накоїли?
показать весь комментарий
Зашкварений топ 100.
Сивочолий Гетьман у ньому ВІДСУТНІЙ!!! Його НЕМАЄ
27.11.2025 17:19
