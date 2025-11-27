Драпатый: Билецкий - из когорты офицеров, которые творят глобальные изменения и строят украинскую армию будущего
Украинская правда включила бригадного генерала, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого в рейтинг УП100 – сотню украинцев, которые сегодня формируют независимость и будущее страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Михаил Драпатый, генерал-майор, командующий объединенными силами ВСУ (2025), рассказал, что на момент знакомства с Билецким тот был командиром Третьей штурмовой бригады. Как только возглавил командование Сухопутных войск, Драпатый попросил комбрига подготовить рекомендации – что следует изменить в подходах и процессах управления. Тот привез взвешенный и разумный трактат с предложениями по реформированию системы рекрутинга, подготовки, армейской бюрократии.
По его мнению, Билецкому удалось масштабировать свои подходы к формированию командования и внутренних процессов и создать одно из самых результативных и современных корпусных управлений.
"В армии всегда видно, кто создает форму, а кто – содержание. Андрей создает содержание. Именно поэтому те решения, которые он внедряет сегодня, завтра станут нормой для всей армии... Я редко встречал офицеров, которые настолько живут тем, что делают, настолько фанатично относятся к своим людям и к подразделению. Он наслаждается военным делом, историей, жизнью войны. В то же время он стоит ногами на земле – не оторван от проблем и потребностей своего личного состава", – написал Драпатый.
Он называет Билецкого инициативным и нешаблонным, по-военному креативным. Его отличает нестандартное творческое и иногда дерзкое мышление во время боевой работы, планирования операций и разработки замыслов.
"Не все командиры меняют подразделения. Очень немногие – меняют подходы. И лишь единицы – меняют армию. Андрей - из когорты офицеров, которые творят глобальные изменения и строят украинскую армию будущего", – считает Драпатый.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ким Білецький працював хоча б один день?
На чому, окрів вуличних провокацій, та рейдерського захвату нерухомості, робив кар'єру?
Після цього Білецький міняв ліжко вже декілька разів.
Навіть у ЗОлотому вже встиг героїчно загинути.
А можна уточнити коли і де Білецький був на передовій, а не у відосиках та фоточках?
У Золотому відповів? Чи набрехав та з'їбався?
Чи записав відео та поїхав собі?
свою стелю "військово- політичний менеджер" Білецький вже встановив сім років тому навесні 2019-го, коли тягав свинячі голови за Порохом, агітуючи за ЗЄлю -
Білецький може виграти бій, але, програти війну !
.
А його улюблена ідея панславізма та об*єднання с рашкою, кудись поділась? Чи просто причаїлась до потрібного моменту?
Я так розумію, що зелена жОпа його зараз буди пхати для участі в виборах як свій типу військовий проект разом з такими мразями як михайлова, філімонова і Ко, і білецького з підручними типу з 3 штурмовой та інших "вояк"з закордоних військ . І це реально страшно, що ті мразі будуть в керівницбтві країни
Люди, схамениться! Ви вже поржали в 2019 році, і обрали гадюк во владу.
А з цими гандонами буде військовий режим, де команда буде тільки така- заткнутися і виконувати , те що ці уроди забажають, інакше тюрьма
.
Якщо ставити на терези,то ще невідомо,що переважить.
Той, хто каже, що навчання стратегічному рівню командування ***** - кончений пролетарський дебіл.
Правда, потім говорив,що жоден азовець не візьме нагороди з рук слуги, та то так і лишилась обіцянка.
Інші бригади воюють не гірше і на набагато складніших напрямках, але їх зась піарити.
Сивочолий Гетьман у ньому ВІДСУТНІЙ!!! Його НЕМАЄ