Драпатый: Билецкий - из когорты офицеров, которые творят глобальные изменения и строят украинскую армию будущего

Украинская правда включила бригадного генерала, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого в рейтинг УП100 – сотню украинцев, которые сегодня формируют независимость и будущее страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Михаил Драпатый, генерал-майор, командующий объединенными силами ВСУ (2025), рассказал, что на момент знакомства с Билецким тот был командиром Третьей штурмовой бригады. Как только возглавил командование Сухопутных войск, Драпатый попросил комбрига подготовить рекомендации – что следует изменить в подходах и процессах управления. Тот привез взвешенный и разумный трактат с предложениями по реформированию системы рекрутинга, подготовки, армейской бюрократии.

По его мнению, Билецкому удалось масштабировать свои подходы к формированию командования и внутренних процессов и создать одно из самых результативных и современных корпусных управлений.

"В армии всегда видно, кто создает форму, а кто – содержание. Андрей создает содержание. Именно поэтому те решения, которые он внедряет сегодня, завтра станут нормой для всей армии... Я редко встречал офицеров, которые настолько живут тем, что делают, настолько фанатично относятся к своим людям и к подразделению. Он наслаждается военным делом, историей, жизнью войны. В то же время он стоит ногами на земле – не оторван от проблем и потребностей своего личного состава", – написал Драпатый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание бригадного генерала Билецкому, - указ президента

Он называет Билецкого инициативным и нешаблонным, по-военному креативным. Его отличает нестандартное творческое и иногда дерзкое мышление во время боевой работы, планирования операций и разработки замыслов.

"Не все командиры меняют подразделения. Очень немногие – меняют подходы. И лишь единицы – меняют армию. Андрей - из когорты офицеров, которые творят глобальные изменения и строят украинскую армию будущего", – считает Драпатый.

Читайте также: Залужный поздравил командира 3-го АК Билецкого с присвоением звания бригадного генерала