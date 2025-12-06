Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны. ВИДЕО
Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны Украины.
Об этом сообщили в соцсетях корпуса, информирует Цензор.НЕТ.
Создание Ветеранского корпуса
"Ветеран не должен оказаться на обочине. Его опыт, лидерство, решительность должны стать частью послевоенной жизни. В бизнесе, науке, политике или образовании. Именно для этого мы создаем ветеранский корпус. Здесь военные и ветераны объединяются, поддерживают друг друга, становятся строителями новой Украины", - заявил Билецкий.
Корпус начал опрос для ветеранов и действующих военнослужащих по ссылке https://veterans.ab3.army/ о том, что реально нужно военным для уверенного возвращения в гражданскую жизнь, чтобы инициатива стала действенной.
"В Украине сотни тысяч людей прошли нынешнюю войну. Еще сотни тысяч проходят ее сейчас. Они заплатили кровью за собственное государство. И теперь имеют право и обязанность строить его дальше", - отметил Билецкий.
Больше о Ветеранском корпусе
- Отмечается, что Ветеранский корпус — это сообщество, которое объединит военных и ветеранов, независимо от подразделения, для взаимоподдержки, адаптации и участия воинов в будущем страны.
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