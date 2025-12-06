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Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны. ВИДЕО

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в соцсетях корпуса, информирует Цензор.НЕТ.

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Создание Ветеранского корпуса

"Ветеран не должен оказаться на обочине. Его опыт, лидерство, решительность должны стать частью послевоенной жизни. В бизнесе, науке, политике или образовании. Именно для этого мы создаем ветеранский корпус. Здесь военные и ветераны объединяются, поддерживают друг друга, становятся строителями новой Украины", - заявил Билецкий.

Корпус начал опрос для ветеранов и действующих военнослужащих по ссылке https://veterans.ab3.army/ о том, что реально нужно военным для уверенного возвращения в гражданскую жизнь, чтобы инициатива стала действенной.

"В Украине сотни тысяч людей прошли нынешнюю войну. Еще сотни тысяч проходят ее сейчас. Они заплатили кровью за собственное государство. И теперь имеют право и обязанность строить его дальше", - отметил Билецкий.

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Больше о Ветеранском корпусе

  • Отмечается, что Ветеранский корпус — это сообщество, которое объединит военных и ветеранов, независимо от подразделения, для взаимоподдержки, адаптации и участия воинов в будущем страны. 

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Автор: 

ветераны (1190) Билецкий Андрей (283) ВСУ (7855) Третий армейский корпус (146)
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Топ комментарии
+49
ветеранський корпус, як нацкорпус, під керівництвом білецького , буде бігати і закидувати Порошенка іграшками і винесуть на політичну арену свого господаря,- собаку авакова
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06.12.2025 18:36 Ответить
+26
Намагаються технічно та політтехнологічно очолити всіх ветеранів, гарна спроба, але нецікава ветеранам. Немає ідей у Білецького, крім нового очолювання нової структури. Які ідеї Білецький пропоную втілити в ветеранському корпусі? За все добре проти всього поганого? Нецікаво! Ветерани мають стати потужною силою змін в суспільстві, у владі, в бізнесі, у всіх сферах життя України. А ходити строєм і кричати речовки Білецького, це цікаво тільки дітям.
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06.12.2025 18:46 Ответить
+24
білецький уже дав ветеранам: його опричники з 3-ї штурмової, заімсть війни, їздять по Україні та рекетують поранених військовослужбовців. А заступник комбрига!!! хоче взяти їх на поруки. Ось вам увесь білецький
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06.12.2025 19:24 Ответить

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