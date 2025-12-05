Армия на грани, - бригадный генерал Собко

Войны выигрывают только те армии, которые способны одновременно удерживать передовые позиции и поддерживать внутреннюю устойчивость.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины проходят сложный этап, когда материальные возможности и моральное состояние войска требуют глубокого внимания, честного анализа и планового обновления", - говорится в сообщении.

Собко отметил, что мобилизационная система к концу 2025 года столкнулась с накопившимися вызовами: человеческий резерв в значительной степени исчерпан, а общество нуждается в ясности относительно стратегических целей войны и долгосрочных перспектив.

"Общество нуждается в ясности относительно долгосрочных перспектив и целей войны. В начале полномасштабной агрессии мотивация была абсолютно очевидной. Но логика 2022-2023 годов не может автоматически действовать в условиях длительного противостояния. Люди начали задавать вопросы, которые естественно возникают в демократическом обществе во время войны: сколько это продлится, чего мы стремимся стратегически, каким будет время после достижения наших целей. Это не свидетельство слабости - это потребность в четких ответах", - отметил Собко.

Изменения в обществе

Он также подчеркнул, что в обществе изменилась и внутренняя структура морали с ростом нагрузки.

"То, что раньше воспринималось как долг и призвание, в 2025 году стало сложным вызовом для многих семей. Длительная служба, высокая цена потерь, постоянный стресс, отношения, воспитание детей на расстоянии - все это формирует другую реальность, которую нельзя игнорировать. Солдаты, которые держат фронт с 2022 года, сделали для страны больше, чем кто-либо имел право просить. Их вклад является бесспорным фундаментом нашей защиты. Но даже самый прочный фундамент нуждается в усилении и восстановлении", - написал бригадный генерал.

Проблемы, связанные с поступлением в подразделения людей с низкой готовностью или медицинскими ограничениями, отражают системные недостатки, а не вину военных. Такие ситуации снижают эффективность и увеличивают нагрузку на боевые подразделения, и их решают путем системного обновления процедур отбора, подготовки и стандартов командования.

"История дает нам полезные ориентиры. В 1942 году Восьмая армия Великобритании переживала тяжелые времена, но ее возрождение началось не с приказов "в атаку", а с восстановления управляемости, обеспечения и доверия внутри коллектива. Монтгомери прежде всего создал условия, в которых солдат чувствовал, что о нем заботятся. Он установил понятные стандарты, наладил ротации, обеспечение и коммуникацию. Когда армия почувствовала стабильность - она вернула боеспособность. Так была заложена основа будущей победы", - отметил Собко.

Сегодняшние вызовы перед ВСУ

Современные ВСУ сталкиваются с аналогичным вызовом. Там, где командиры создают атмосферу доверия и заботы, подразделения сохраняют эффективность даже в сложных условиях. Там, где не хватает системности или кадровой стабильности, падает предсказуемость и мораль.

"Главная проблема, о которой говорят сами военные, - это отсутствие четких ротаций или просто возможности быть замененным и отдохнуть. Без гарантированного цикла восстановления ни одна армия мира не может сохранять высокую устойчивость в длительной войне", - добавил Собко.

Он отметил, что система должна работать по стандартам, а не на "ручном управлении". Необходимо усилить подготовку командиров в сфере лидерства и менеджмента, перевести мобилизацию на качественную модель с медицинским и психологическим отбором, обеспечить системную поддержку семей военных и прозрачную коммуникацию с обществом.

"И, конечно, обществу необходима понятная, честная коммуникация о смысле войны и стратегических целях. Люди способны выдержать правду, но труднее выдерживают неопределенность.

Сегодня Вооруженные Силы - это армия, которая продолжает выполнять боевые задачи, но в то же время нуждается во внутреннем обновлении для долгосрочной устойчивости. Это не вина воинов и не кризис. Это естественный этап развития войска, которое воюет уже четвертый год и держит оборону против сильного и жесткого врага. Но история доказывает: армии способны возрождаться и укрепляться даже в самые сложные периоды, - подчеркнул Собко.

Он подчеркнул, что сегодня Украина нуждается в качественном переломе, не эмоциональном, а структурном.

"Нужно вернуть солдату ощущение, что он является центральной фигурой обороны. Вернуть обществу понимание, что армия - это общее дело, а не отдельная система. Вернуть командирам инструменты, которые позволят строить не только фронт, но и будущую победу.

Если эти изменения будут внедрены, Вооруженные Силы снова станут той армией, какой были в первые месяцы войны, силой, которая не просто борется, но и верит. А армия, которая верит - непобедима", - добавил Собко.