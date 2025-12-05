РУС
Армия на грани, - бригадный генерал Собко

Как восстановить боеспособность ВСУ: исторические уроки и реформы для победы

Войны выигрывают только те армии, которые способны одновременно удерживать передовые позиции и поддерживать внутреннюю устойчивость.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал генерал Сергей Собко.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины проходят сложный этап, когда материальные возможности и моральное состояние войска требуют глубокого внимания, честного анализа и планового обновления", - говорится в сообщении.

Собко отметил, что мобилизационная система к концу 2025 года столкнулась с накопившимися вызовами: человеческий резерв в значительной степени исчерпан, а общество нуждается в ясности относительно стратегических целей войны и долгосрочных перспектив.

"Общество нуждается в ясности относительно долгосрочных перспектив и целей войны. В начале полномасштабной агрессии мотивация была абсолютно очевидной. Но логика 2022-2023 годов не может автоматически действовать в условиях длительного противостояния. Люди начали задавать вопросы, которые естественно возникают в демократическом обществе во время войны: сколько это продлится, чего мы стремимся стратегически, каким будет время после достижения наших целей. Это не свидетельство слабости - это потребность в четких ответах", - отметил Собко.

Изменения в обществе

Он также подчеркнул, что в обществе изменилась и внутренняя структура морали с ростом нагрузки.

"То, что раньше воспринималось как долг и призвание, в 2025 году стало сложным вызовом для многих семей. Длительная служба, высокая цена потерь, постоянный стресс, отношения, воспитание детей на расстоянии - все это формирует другую реальность, которую нельзя игнорировать. Солдаты, которые держат фронт с 2022 года, сделали для страны больше, чем кто-либо имел право просить. Их вклад является бесспорным фундаментом нашей защиты. Но даже самый прочный фундамент нуждается в усилении и восстановлении", - написал бригадный генерал.

Проблемы, связанные с поступлением в подразделения людей с низкой готовностью или медицинскими ограничениями, отражают системные недостатки, а не вину военных. Такие ситуации снижают эффективность и увеличивают нагрузку на боевые подразделения, и их решают путем системного обновления процедур отбора, подготовки и стандартов командования.

"История дает нам полезные ориентиры. В 1942 году Восьмая армия Великобритании переживала тяжелые времена, но ее возрождение началось не с приказов "в атаку", а с восстановления управляемости, обеспечения и доверия внутри коллектива. Монтгомери прежде всего создал условия, в которых солдат чувствовал, что о нем заботятся. Он установил понятные стандарты, наладил ротации, обеспечение и коммуникацию. Когда армия почувствовала стабильность - она вернула боеспособность. Так была заложена основа будущей победы", - отметил Собко.

Сегодняшние вызовы перед ВСУ

Современные ВСУ сталкиваются с аналогичным вызовом. Там, где командиры создают атмосферу доверия и заботы, подразделения сохраняют эффективность даже в сложных условиях. Там, где не хватает системности или кадровой стабильности, падает предсказуемость и мораль.

"Главная проблема, о которой говорят сами военные, - это отсутствие четких ротаций или просто возможности быть замененным и отдохнуть. Без гарантированного цикла восстановления ни одна армия мира не может сохранять высокую устойчивость в длительной войне", - добавил Собко.

Он отметил, что система должна работать по стандартам, а не на "ручном управлении". Необходимо усилить подготовку командиров в сфере лидерства и менеджмента, перевести мобилизацию на качественную модель с медицинским и психологическим отбором, обеспечить системную поддержку семей военных и прозрачную коммуникацию с обществом.

"И, конечно, обществу необходима понятная, честная коммуникация о смысле войны и стратегических целях. Люди способны выдержать правду, но труднее выдерживают неопределенность.

Сегодня Вооруженные Силы - это армия, которая продолжает выполнять боевые задачи, но в то же время нуждается во внутреннем обновлении для долгосрочной устойчивости. Это не вина воинов и не кризис. Это естественный этап развития войска, которое воюет уже четвертый год и держит оборону против сильного и жесткого врага. Но история доказывает: армии способны возрождаться и укрепляться даже в самые сложные периоды, - подчеркнул Собко.

Он подчеркнул, что сегодня Украина нуждается в качественном переломе, не эмоциональном, а структурном.

"Нужно вернуть солдату ощущение, что он является центральной фигурой обороны. Вернуть обществу понимание, что армия - это общее дело, а не отдельная система. Вернуть командирам инструменты, которые позволят строить не только фронт, но и будущую победу.

Если эти изменения будут внедрены, Вооруженные Силы снова станут той армией, какой были в первые месяцы войны, силой, которая не просто борется, но и верит. А армия, которая верит - непобедима", - добавил Собко.

+9
Дурня, Залужний такий самий як і інші генерали, нічого особливого. Війна все більше набирає обертів і копія Радянської армії не може з ними справлятись без реформ, потрібні армійські реформи, але головне потрібні резерви, потрібна мобілізація молоді та жінок.
+8
" Тєло мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 6 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
 Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
 Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжує свою місію з кінцевою метою - капітуляція.
+6
Треба повернути солдатові відчуття, що він є центральною фігурою оборони.
Новий бюджет вже повернув.
Все началось с увольнения Залужного
Дурня, Залужний такий самий як і інші генерали, нічого особливого. Війна все більше набирає обертів і копія Радянської армії не може з ними справлятись без реформ, потрібні армійські реформи, але головне потрібні резерви, потрібна мобілізація молоді та жінок.
Дурню пишете!
Шпрехбоцман?
Так ухилянт же випустив молодь 18 - 22 років, довбень, потрібна мобілізація 700 тисяч тилових щурів які сидять 3 рік по тилах + поліцію, тут на 4 ротації вистачить
молодь ще лишилась в Україні, 200-300 тис. ще можемо набрати, щоб поповнити бойові бригади.
І сточити її в штурмах.Потім завнеземо з Бангладеш і будуть маленкі бангладешівці у вишиванках.
А Ким поповнювпти, коли й молодь закінчиться?
все почалося з обрали Коломойського на Порошенка і пропаганди про " ХУЖЕ НЕ БУДЕТ", "піввареника" і тд і тд
Зате зарах пенсіонери жруть "пів вареника" так, що аж гай гуде. Як взагалі вони виживають на свої копійчані пенсії з цими дикими клоунськими цінами на все.
Все почалось з виборів президента 2019р.
Тему про винуватість солдат і безвідповідальність офіцерів просував саме Залужний. Він на цю тему дисертацію навіть захистив...у Ківалова (пам`ятаєте такого?).
Тому не створюйте собі куміра.
Ляпувато ляпаєте!
Тільки факти. Не вірите - погугліть дисертацію Залужного, перевірте, де він її захищав і тд.
Просраний контрнаступ був до звільнення Залужного, при всій повазі до нього.
Муні! Верховний той самий, при всій повазі до Темзи.😬
Треба повернути солдатові відчуття, що він є центральною фігурою оборони.
Новий бюджет вже повернув.
Слід негайно ліквідувати таке ганебне явище, як ухилянство.
також треба ліквідувати насильницьку мобілізацію. тільки за власним бажанням!
Громадянин - чоловік призовного віку має не тільки права (бажання), але й обов"язки, які у воєнний час є переважаючим чинником. Захист власної родини, країни і держави - невід"ємна від загалу обов"язків функція ЧОЛОВІКА.
так родини чи країни? бо, захищаючи країну, я перестаю захищати родину, а захищаючи родину, я перестаю захищати країну.
А в жінок які обов'язки? Їздити по Європам і займатися там счевсом.юБо дуже багато зараз україночки,різні сторіси виставляють на показ.
Так ухилянт же випустив молодь 18 - 22 років, довбень, потрібна мобілізація 700 тисяч тилових щурів які сидять 3 рік по тилах + поліцію, тут на 4 ротації вистачить
Дані спочатку онови, ліквідатор😂
то в тебе генерал є руснявий сирок говноком з батьками на паРаші ..та верховний говнокомандувач.
Одним словом,як в Ізраїлі-лише генерал керує війною і відповідає за армію.
Тут,звісно і військового вибрати такого,якому би армія вірила.
Давайте чесно, Трамп єдиний шанс не довести все до катастрофи. Тупоголові європейці (як і мумія президента Байдена) будуть тільки сидіти і чекати, "стільки скільки потрібно", поки все не провалиться в пекло.
Трамп пропонує нічого іншого, як прийняти всі 28 пунктів умов русні.
Це можна зробити і без Трампа.
показать весь комментарий
Трамп - прізідент міра! Десь я вже таке чув
транп і є катастрофа для всіх.
У тебе критичні проблеми з когнітивними функціями.
Плутаєш небезбеку з безпекою.
Звернися до спеціалістів... терміново...
" Тєло мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 6 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
 Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
 Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжує свою місію з кінцевою метою - капітуляція.
Кожен баран має бути підвішеним за свою ногу… якого барана обрали на верховного ? І що від нього очікували? Маємо те що маємо
за що боролись на те і напоролись
пітар говнокомандуючий зеленський 🤡 , шоб ти здох !!!
Всі навколо говорять правильні слова. Тільки чомусь держава (президент, парламент, уряд), тільки те і роблять, що здійснюють демотивуючі речі - провал мобілізації (легко відкупитись, якщо маєш гроші, решта йде на заклання), відправка молоді за кордон (ті, хто мав ввесь цей час вчитися, щоб професійно замінити людей на фронті), знецінення грошового забезпечення (гривня слабшає, грошове забезпечення не піднімається), і влада і опозиція (тут вони зовсім не кращі) повним ходом готуються до виборів. В нас, нажаль, немає як Монтгомері та і цільного суспільства, готового захищати країну. Ні влада ні народ країну захищати не готові і не хочуть. І в армії всі це бачать. Що байдужість влади, що відмазки народу.
А не Маннергейм?
новый бюжет уже показал на каком органе зеленые вертели армию и как к ней относятся (скорее всего потому что знают что скоро заморозка по плану трампа/раша). Поэтому кому адресован этот посыл не понятно.
Кому це він пише? Яке стратегічне планування? У зєльоних день до вечора-вже норм. А якщо ще й вкрасти щось за цей день- прямо щастя.
Якщо не буде закрите питання безкарного використання РФ кабів, будь яке протистояння закінчиться поразкою, це просто питання часу... проти каба жодне укріплення не захистить людей... для того щоб знищувати носії кабів потрібна далекобійна зброя, якої у нас нема і яку нам Захід не дає, а те що дає не може зупинити просування ворога, а лише сповільнити щоб Зіхад-ЄС виграв для себе час, але не привело до поразки РФ...
При тому перебіг війни Захід влаштовує, західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі, бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
В першу чергу повинна бути мотивація бо добровольці майже закінчились.Депутати підвищили собі зарплату в тричі до 200 тис грн.,коли захисник щоб дотягнути до цієї суми повинен не просидіти в теплій залі, а воювати в постійній стресовій ситуації.Основний оклад 20+ тис.грн.з якої колись,якщо доживе,будуть нарахування пенсій.Ті хто по броні легально отримують 40-50тис.матимуть більшу пенсію чим ті хто забезпечує умови щоб хтось міг працювати.
Просрана мобілізація і демотивація + безчинства зелених покидьків
Для чого він це все написав ?
Єдиний вихід зараз - сам Собко виходить на контакт з іншими притомними генералами , вони самі розробляють подальший план дій і доносять його до Верховного !
А той , хто думає , що за нього хтось щось зробить - помиляється !
