Армія на межі, - бригадний генерал Собко
Війни виграють лише ті армії, які здатні одночасно утримувати передові позиції та підтримувати внутрішню стійкість.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці написав генерал Сергій Собко.
"Сьогодні Збройні Сили України проходять складний етап, коли матеріальні можливості та моральний стан війська потребують глибокої уваги, чесного аналізу та планового оновлення", - йдеться у дописі.
Собко зазначив, що мобілізаційна система до кінця 2025 року зіткнулася з накопиченими викликами: людський резерв значною мірою вичерпаний, а суспільство потребує ясності щодо стратегічних цілей війни та довгострокових перспектив.
"Суспільство потребує ясності щодо довгострокових перспектив і цілей війни. На початку повномасштабної агресії мотивація була абсолютно очевидною. Але логіка 2022–2023 років не може автоматично діяти в умовах тривалого протистояння. Люди почали ставити питання, які природно виникають у демократичному суспільстві під час війни: скільки це триватиме, чого ми прагнемо стратегічно, яким буде час після досягнення наших цілей. Це не свідчення слабкості - це потреба у чітких відповідях", - зазначив Собко.
Зміни у суспільстві
Він також підкреслив, що у суспільстві змінилася і внутрішня структура моралі із зростанням навантаження.
"Те, що раніше сприймалося як обов’язок і поклик, у 2025 році стало складним викликом для багатьох сімей. Тривала служба, висока ціна втрат, постійний стрес, стосунки, виховання дітей на відстані - усе це формує іншу реальність, яку не можна ігнорувати. Солдати, які тримають фронт із 2022 року, зробили для країни більше, ніж будь-хто мав право просити. Їхній внесок є беззаперечним фундаментом нашого захисту. Але навіть найміцніший фундамент має потребу в підсиленні й відновленні", - написав бригадний генерал.
Проблеми, пов’язані з надходженням до підрозділів людей із низькою готовністю або медичними обмеженнями, відображають системні недоліки, а не провину військових. Такі ситуації знижують ефективність і збільшують навантаження на бойові підрозділи, і їх вирішують шляхом системного оновлення процедур відбору, підготовки та стандартів командування.
"Історія дає нам корисні орієнтири. У 1942 році Восьма армія Великої Британії переживала важкі часи, але її відродження почалося не з наказів "в атаку", а з відновлення керованості, забезпечення та довіри всередині колективу. Монтгомері передусім створив умови, у яких солдат відчував, що про нього дбають. Він встановив зрозумілі стандарти, налагодив ротації, забезпечення та комунікацію. Коли армія відчула стабільність - вона повернула боєздатність. Так було закладено основу майбутньої перемоги", - зазначив Собко.
Сьогоденні виклики перед ЗСУ
Сучасні ЗСУ стикаються з аналогічним викликом. Де командири створюють атмосферу довіри та турботи, підрозділи зберігають ефективність, навіть у складних умовах. Там, де не вистачає системності або кадрової стабільності, падає передбачуваність і мораль.
"Головна проблема, про яку говорять самі військові - це відсутність чітких ротацій, або ж просто можливості бути заміненим та відпочинку. Без гарантованого циклу відновлення жодна армія світу не може зберігати високу стійкість у тривалій війні", - додав Собко.
Він зазначив, що система має працювати на стандартах, а не на "ручному управлінні". Необхідно посилити підготовку командирів у сфері лідерства та менеджменту, перевести мобілізацію на якісну модель із медичним та психологічним відбором, забезпечити системну підтримку родин військових і прозору комунікацію зі суспільством.
"І, звісно, суспільству необхідна зрозуміла, чесна комунікація про сенси війни та стратегічні цілі. Люди здатні витримати правду, але важче витримують невизначеність.
Сьогодні Збройні Сили - це армія, яка продовжує виконувати бойові завдання, але водночас потребує внутрішнього оновлення для довготривалої стійкості. Це не провина воїнів і не криза. Це природний етап розвитку війська, яке воює вже четвертий рік і тримає оборону проти сильного та жорсткого ворога. Але історія доводить: армії здатні відроджуватися і зміцнюватися навіть у найскладніші періоди - наголосив Собко.
Він підкреслив, що сьогодні Україна потребує якісного перелому, не емоційного, а структурного.
"Треба повернути солдатові відчуття, що він є центральною фігурою оборони. Повернути суспільству розуміння, що армія - це спільна справа, а не окрема система. Повернути командирам інструменти, які дозволять будувати не лише фронт, а й майбутню перемогу.
Якщо ці зміни будуть впроваджені, Збройні Сили знову стануть тією армією, якою були у перші місяці війни, силою, яка не просто бореться, а й вірить. А армія, яка вірить - непереможна", - додав Собко
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Новий бюджет вже повернув.
Тут,звісно і військового вибрати такого,якому би армія вірила.
Це можна зробити і без Трампа.
Плутаєш небезбеку з безпекою.
Звернися до спеціалістів... терміново...
в цьому він схожий на популіста зєлєнского з його єрмаками
те, що трамп робить в економіці, ще підвісить всіх : акції виробничих компаній падають, акції ШІ компаній зростають, IBM CTO каже що ******* технології електрогенерації та чипів не окуплять інвестиції в ШІ
трамп вже роздає "юлькіну тисячу", курс долара падає, тому 401(k) знецінюється швидче ніж показують графіки morgan-stanley чи merrill-lynch
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжує свою місію з кінцевою метою - капітуляція.
Владу в Державі можно поміняти.
Не можна сказати що опозиція нічого не робить. Вона робить що може щоб змінити ситуацію.
Але це складно бо "мудрий нарід" вибрав моновладу яка всі розумні рішення і пропозиції опозиції блокує.
При тому перебіг війни Захід влаштовує, західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі, бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
Єдиний вихід зараз - сам Собко виходить на контакт з іншими притомними генералами , вони самі розробляють подальший план дій і доносять його до Верховного !
А той , хто думає , що за нього хтось щось зробить - помиляється !
Але то говорив не українець .
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Джерело: https://censor.net/ua/n3588835
Дуже слушні запитання, від яких влада біжить як від огня.
Простими словами генерал каже-"ми млять вам дали 4 роки на політичне вирішення війскового питання, а ви нічого не зробили за цей час"
В мене є планю Питаємо у західних партнерів: чи ви валите за півроку економіку рф?
Як - ні, то ми не можемо воювати більше року-двох. Давайте нам місце у Канаді. Ми переселемось 20 мільонів. І потім нехай польша і молдова з румунами, і балтія отгрібають.
А ми поржемо з-за океану...
По-друге, Де закон про демобілізацію? Не чіткі строки служби теж стримують багатьох від доєднання до лав ВСУ.
По-третє, я зараз скажу можливо неприємну але правду, яку треба усвідомити усьому нашому керівництву: ПАТРІОТИ МАЙЖЕ ЗАКІНЧИЛИСЬ, далі потрібно людям створювати умови, в не заганяти через бусіфікацію