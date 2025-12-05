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Новини Реформи в армії
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Армія на межі, - бригадний генерал Собко

Як відновити боєздатність ЗСУ: історичні уроки та реформи для перемоги

Війни виграють лише ті армії, які здатні одночасно утримувати передові позиції та підтримувати внутрішню стійкість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці написав генерал Сергій Собко.

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"Сьогодні Збройні Сили України проходять складний етап, коли матеріальні можливості та моральний стан війська потребують глибокої уваги, чесного аналізу та планового оновлення", - йдеться у дописі.

Собко зазначив,  що мобілізаційна система до кінця 2025 року зіткнулася з накопиченими викликами: людський резерв значною мірою вичерпаний, а суспільство потребує ясності щодо стратегічних цілей війни та довгострокових перспектив.

"Суспільство потребує ясності щодо довгострокових перспектив і цілей війни. На початку повномасштабної агресії мотивація була абсолютно очевидною. Але логіка 2022–2023 років не може автоматично діяти в умовах тривалого протистояння. Люди почали ставити питання, які природно виникають у демократичному суспільстві під час війни: скільки це триватиме, чого ми прагнемо стратегічно, яким буде час після досягнення наших цілей. Це не свідчення слабкості - це потреба у чітких відповідях", - зазначив Собко.

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Зміни у суспільстві

Він також підкреслив, що у суспільстві змінилася і внутрішня структура моралі із зростанням навантаження.

"Те, що раніше сприймалося як обов’язок і поклик, у 2025 році стало складним викликом для багатьох сімей. Тривала служба, висока ціна втрат, постійний стрес, стосунки, виховання дітей на відстані - усе це формує іншу реальність, яку не можна ігнорувати. Солдати, які тримають фронт із 2022 року, зробили для країни більше, ніж будь-хто мав право просити. Їхній внесок є беззаперечним фундаментом нашого захисту. Але навіть найміцніший фундамент має потребу в підсиленні й відновленні", - написав бригадний генерал.

Проблеми, пов’язані з надходженням до підрозділів людей із низькою готовністю або медичними обмеженнями, відображають системні недоліки, а не провину військових. Такі ситуації знижують ефективність і збільшують навантаження на бойові підрозділи, і їх вирішують шляхом системного оновлення процедур відбору, підготовки та стандартів командування.

"Історія дає нам корисні орієнтири. У 1942 році Восьма армія Великої Британії переживала важкі часи, але її відродження почалося не з наказів "в атаку", а з відновлення керованості, забезпечення та довіри всередині колективу. Монтгомері передусім створив умови, у яких солдат відчував, що про нього дбають. Він встановив зрозумілі стандарти, налагодив ротації, забезпечення та комунікацію. Коли армія відчула стабільність - вона повернула боєздатність. Так було закладено основу майбутньої перемоги", - зазначив Собко.

Сьогоденні виклики перед ЗСУ

Сучасні ЗСУ стикаються з аналогічним викликом. Де командири створюють атмосферу довіри та турботи, підрозділи зберігають ефективність, навіть у складних умовах. Там, де не вистачає системності або кадрової стабільності, падає передбачуваність і мораль.

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"Головна проблема, про яку говорять самі військові - це відсутність чітких ротацій, або ж просто можливості бути заміненим та відпочинку. Без гарантованого циклу відновлення жодна армія світу не може зберігати високу стійкість у тривалій війні", - додав Собко.

Він зазначив, що система має працювати на стандартах, а не на "ручному управлінні". Необхідно посилити підготовку командирів у сфері лідерства та менеджменту, перевести мобілізацію на якісну модель із медичним та психологічним відбором, забезпечити системну підтримку родин військових і прозору комунікацію зі суспільством.

"І, звісно, суспільству необхідна зрозуміла, чесна комунікація про сенси війни та стратегічні цілі. Люди здатні витримати правду, але важче витримують невизначеність.

Сьогодні Збройні Сили - це армія, яка продовжує виконувати бойові завдання, але водночас потребує внутрішнього оновлення для довготривалої стійкості. Це не провина воїнів і не криза. Це природний етап розвитку війська, яке воює вже четвертий рік і тримає оборону проти сильного та жорсткого ворога. Але історія доводить: армії здатні відроджуватися і зміцнюватися навіть у найскладніші періоди - наголосив Собко.

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Він підкреслив, що сьогодні Україна потребує якісного перелому, не емоційного, а структурного.

"Треба повернути солдатові відчуття, що він є центральною фігурою оборони. Повернути суспільству розуміння, що армія - це спільна справа, а не окрема система. Повернути командирам інструменти, які дозволять будувати не лише фронт, а й майбутню перемогу.

Якщо ці зміни будуть впроваджені, Збройні Сили знову стануть тією армією, якою були у перші місяці війни, силою, яка не просто бореться, а й вірить. А армія, яка вірить - непереможна", - додав Собко

Автор: 

армія (3731) суспільство (61) ЗСУ (8855)
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Топ коментарі
+33
" Тєло мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 6 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
 Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
 Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжує свою місію з кінцевою метою - капітуляція.
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05.12.2025 13:27 Відповісти
+23
Треба повернути солдатові відчуття, що він є центральною фігурою оборони.
Новий бюджет вже повернув.
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05.12.2025 13:20 Відповісти
+22
Все почалось з виборів президента 2019р.
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05.12.2025 13:29 Відповісти
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Все началось с увольнения Залужного
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05.12.2025 13:19 Відповісти
Дурню пишете!
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05.12.2025 13:47 Відповісти
Це бот проплачений. І лайкають його теж боти. So it goes
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05.12.2025 14:24 Відповісти
Шпрехбоцман?
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05.12.2025 13:51 Відповісти
Так ухилянт же випустив молодь 18 - 22 років, довбень, потрібна мобілізація 700 тисяч тилових щурів які сидять 3 рік по тилах + поліцію, тут на 4 ротації вистачить
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05.12.2025 13:56 Відповісти
молодь ще лишилась в Україні, 200-300 тис. ще можемо набрати, щоб поповнити бойові бригади.
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05.12.2025 14:01 Відповісти
І сточити її в штурмах.Потім завнеземо з Бангладеш і будуть маленкі бангладешівці у вишиванках.
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05.12.2025 14:03 Відповісти
А Ким поповнювпти, коли й молодь закінчиться?
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05.12.2025 14:11 Відповісти
мєнтамі та охоронними компаніями!
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05.12.2025 14:28 Відповісти
Яка мобілізація молоді? Молодь уся виїхала до ЄС
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05.12.2025 14:33 Відповісти
все почалося з обрали Коломойського на Порошенка і пропаганди про " ХУЖЕ НЕ БУДЕТ", "піввареника" і тд і тд
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05.12.2025 13:23 Відповісти
Зате зарах пенсіонери жруть "пів вареника" так, що аж гай гуде. Як взагалі вони виживають на свої копійчані пенсії з цими дикими клоунськими цінами на все.
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05.12.2025 13:34 Відповісти
Все почалось з виборів президента 2019р.
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05.12.2025 13:29 Відповісти
Тему про винуватість солдат і безвідповідальність офіцерів просував саме Залужний. Він на цю тему дисертацію навіть захистив...у Ківалова (пам`ятаєте такого?).
Тому не створюйте собі куміра.
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05.12.2025 13:31 Відповісти
Ляпувато ляпаєте!
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05.12.2025 13:48 Відповісти
Тільки факти. Не вірите - погугліть дисертацію Залужного, перевірте, де він її захищав і тд.
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05.12.2025 14:02 Відповісти
Читали дисертацію, Тількифактогуглозбиратель? Де захищав - то для бабці.
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05.12.2025 14:16 Відповісти
Просраний контрнаступ був до звільнення Залужного, при всій повазі до нього.
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05.12.2025 13:34 Відповісти
Муні! Верховний той самий, при всій повазі до Темзи.😬
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05.12.2025 13:51 Відповісти
Глупец ! Залужный и загнал солдат в свинячий угол ! А если ты за него валаешь, то ты или дурак или подонок ! Выбирай что лучше !
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05.12.2025 20:50 Відповісти
Треба повернути солдатові відчуття, що він є центральною фігурою оборони.
Новий бюджет вже повернув.
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05.12.2025 13:20 Відповісти
Слід негайно ліквідувати таке ганебне явище, як ухилянство.
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05.12.2025 13:21 Відповісти
також треба ліквідувати насильницьку мобілізацію. тільки за власним бажанням!
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05.12.2025 13:26 Відповісти
Громадянин - чоловік призовного віку має не тільки права (бажання), але й обов"язки, які у воєнний час є переважаючим чинником. Захист власної родини, країни і держави - невід"ємна від загалу обов"язків функція ЧОЛОВІКА.
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05.12.2025 13:44 Відповісти
так родини чи країни? бо, захищаючи країну, я перестаю захищати родину, а захищаючи родину, я перестаю захищати країну.
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05.12.2025 13:56 Відповісти
А в жінок які обов'язки? Їздити по Європам і займатися там счевсом.юБо дуже багато зараз україночки,різні сторіси виставляють на показ.
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05.12.2025 14:05 Відповісти
Из под дивана пишешь, патриотишка ? Сначала прекратить воровство и паскудное поведение офицеров. Самых мразей убрать и поставить адекватных командиров. Проверить каждого офицера, все вернуть. За мародерство, командира если не расстрел то 15 лет ! Тогда и солдаты начнут держаться, если увидят что их не держат за мясо, а берегут. Иначе ничего не будет ! Будет просто жопа ! Готовьтесь , глупцы !
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05.12.2025 20:55 Відповісти
Так ухилянт же випустив молодь 18 - 22 років, довбень, потрібна мобілізація 700 тисяч тилових щурів які сидять 3 рік по тилах + поліцію, тут на 4 ротації вистачить
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05.12.2025 13:57 Відповісти
Дані спочатку онови, ліквідатор😂
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05.12.2025 14:12 Відповісти
то в тебе генерал є руснявий сирок говноком з батьками на паРаші ..та верховний говнокомандувач.
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05.12.2025 13:22 Відповісти
Одним словом,як в Ізраїлі-лише генерал керує війною і відповідає за армію.
Тут,звісно і військового вибрати такого,якому би армія вірила.
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05.12.2025 13:23 Відповісти
Давайте чесно, Трамп єдиний шанс не довести все до катастрофи. Тупоголові європейці (як і мумія президента Байдена) будуть тільки сидіти і чекати, "стільки скільки потрібно", поки все не провалиться в пекло.
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05.12.2025 13:25 Відповісти
Трамп пропонує нічого іншого, як прийняти всі 28 пунктів умов русні.
Це можна зробити і без Трампа.
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05.12.2025 13:27 Відповісти
Трамп - прізідент міра! Десь я вже таке чув
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05.12.2025 13:28 Відповісти
транп і є катастрофа для всіх.
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05.12.2025 13:30 Відповісти
У тебе критичні проблеми з когнітивними функціями.
Плутаєш небезбеку з безпекою.
Звернися до спеціалістів... терміново...
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05.12.2025 13:50 Відповісти
трамп використав популярні теми в республіканців і тепер надсилає завхоза вітькоффа розрулювати інші теми абияк

в цьому він схожий на популіста зєлєнского з його єрмаками

те, що трамп робить в економіці, ще підвісить всіх : акції виробничих компаній падають, акції ШІ компаній зростають, IBM CTO каже що ******* технології електрогенерації та чипів не окуплять інвестиції в ШІ

трамп вже роздає "юлькіну тисячу", курс долара падає, тому 401(k) знецінюється швидче ніж показують графіки morgan-stanley чи merrill-lynch
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05.12.2025 16:00 Відповісти
" Тєло мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 6 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
 Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
 Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжує свою місію з кінцевою метою - капітуляція.
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05.12.2025 13:27 Відповісти
Кожен баран має бути підвішеним за свою ногу… якого барана обрали на верховного ? І що від нього очікували? Маємо те що маємо
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05.12.2025 14:09 Відповісти
за що боролись на те і напоролись
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05.12.2025 13:29 Відповісти
пітар говнокомандуючий зеленський 🤡 , шоб ти здох !!!
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05.12.2025 13:29 Відповісти
Всі навколо говорять правильні слова. Тільки чомусь держава (президент, парламент, уряд), тільки те і роблять, що здійснюють демотивуючі речі - провал мобілізації (легко відкупитись, якщо маєш гроші, решта йде на заклання), відправка молоді за кордон (ті, хто мав ввесь цей час вчитися, щоб професійно замінити людей на фронті), знецінення грошового забезпечення (гривня слабшає, грошове забезпечення не піднімається), і влада і опозиція (тут вони зовсім не кращі) повним ходом готуються до виборів. В нас, нажаль, немає як Монтгомері та і цільного суспільства, готового захищати країну. Ні влада ні народ країну захищати не готові і не хочуть. І в армії всі це бачать. Що байдужість влади, що відмазки народу.
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05.12.2025 13:30 Відповісти
А не Маннергейм?
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05.12.2025 13:36 Відповісти
Влада - це ще не держава. Не правильно все валити на якусь "державу" - винні конкретні посадовці у зЕ-владі.

Владу в Державі можно поміняти.
Не можна сказати що опозиція нічого не робить. Вона робить що може щоб змінити ситуацію.
Але це складно бо "мудрий нарід" вибрав моновладу яка всі розумні рішення і пропозиції опозиції блокує.
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05.12.2025 15:59 Відповісти
новый бюжет уже показал на каком органе зеленые вертели армию и как к ней относятся (скорее всего потому что знают что скоро заморозка по плану трампа/раша). Поэтому кому адресован этот посыл не понятно.
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05.12.2025 13:33 Відповісти
Кому це він пише? Яке стратегічне планування? У зєльоних день до вечора-вже норм. А якщо ще й вкрасти щось за цей день- прямо щастя.
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05.12.2025 13:37 Відповісти
Якщо не буде закрите питання безкарного використання РФ кабів, будь яке протистояння закінчиться поразкою, це просто питання часу... проти каба жодне укріплення не захистить людей... для того щоб знищувати носії кабів потрібна далекобійна зброя, якої у нас нема і яку нам Захід не дає, а те що дає не може зупинити просування ворога, а лише сповільнити щоб Зіхад-ЄС виграв для себе час, але не привело до поразки РФ...
При тому перебіг війни Захід влаштовує, західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі, бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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05.12.2025 13:38 Відповісти
В першу чергу повинна бути мотивація бо добровольці майже закінчились.Депутати підвищили собі зарплату в тричі до 200 тис грн.,коли захисник щоб дотягнути до цієї суми повинен не просидіти в теплій залі, а воювати в постійній стресовій ситуації.Основний оклад 20+ тис.грн.з якої колись,якщо доживе,будуть нарахування пенсій.Ті хто по броні легально отримують 40-50тис.матимуть більшу пенсію чим ті хто забезпечує умови щоб хтось міг працювати.
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05.12.2025 13:51 Відповісти
Просрана мобілізація і демотивація + безчинства зелених покидьків
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05.12.2025 13:54 Відповісти
Для чого він це все написав ?
Єдиний вихід зараз - сам Собко виходить на контакт з іншими притомними генералами , вони самі розробляють подальший план дій і доносять його до Верховного !
А той , хто думає , що за нього хтось щось зробить - помиляється !
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05.12.2025 14:04 Відповісти
Тільки прочитав заголовок і зразу ж пригадав - десь я це вже чув .
Але то говорив не українець .
..
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05.12.2025 14:21 Відповісти
а суспільство потребує ясності щодо стратегічних цілей війни та довгострокових перспектив. скільки це триватиме, чого ми прагнемо стратегічно, яким буде час після досягнення наших цілей. Це не свідчення слабкості - це потреба у чітких відповідях
Джерело: https://censor.net/ua/n3588835

Дуже слушні запитання, від яких влада біжить як від огня.

Простими словами генерал каже-"ми млять вам дали 4 роки на політичне вирішення війскового питання, а ви нічого не зробили за цей час"
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05.12.2025 14:23 Відповісти
Пройдіться по державних компаніях, що отримали можливість бронювання! Там тільки водіїв і охорони номінально зросло втроє чи вп'ятеро! Ці ухилєси навіть на роботу не ходять...
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05.12.2025 14:29 Відповісти
Так а що з приводу "до колє воюєм?" Шо там собко пропонує?

В мене є планю Питаємо у західних партнерів: чи ви валите за півроку економіку рф?
Як - ні, то ми не можемо воювати більше року-двох. Давайте нам місце у Канаді. Ми переселемось 20 мільонів. І потім нехай польша і молдова з румунами, і балтія отгрібають.
А ми поржемо з-за океану...
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05.12.2025 14:31 Відповісти
Чому не сказати прямо - зєля російський шпигун і його треба геть. Вибори(Залужного)
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05.12.2025 14:33 Відповісти
Марна трата часу шукати винних . Займіться краще ділом . Недоліки вам відомі . Працюйте над їх вирішенням . Не марнуйте час на те що не дасть результату . Зосередьтесь на тому що необхідно в першу чергу . І менше балакаєте в більше діла . Адже не всі вас зрозуміють в ті хто зрозуміє не всі на вашому боці . Навіть якщо і твердо вірять що на вашому. Не мені вас вчити . Але якби все було вчасно то половина діла була в же зроблена . А так доведеться добре поміркувати . А історію потрібно було вчити коли на це був час . Можливо тоді було легше . Але вчитись потрібно завжди . Доки є на це змога . Успіху .немає в світі нічого що неможливо , можливо все . Але успіх залежить від багатьох факторів , і становить лише 1%зі 100%
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05.12.2025 14:44 Відповісти
В 2019 наобирали світоглядного совка, ватника, для якого все про що каже Собко чуждо, незрозуміло та неприйнятно. Саме тому він та 5 колона кремля з ОПи перетворили мобілізацію в бусифікацію, дискредитували мобілізаційний процес, загальмували масову мобілізацію в 2022 про що тоді наполягав Залужний, тоді на фоні наших успіхів на фронті та на фоні народного піднесення можна було провести масову мобілізацію і народ би це нормально сприйняв. Але саме зепідор зробив все, щоб затягнути час, профукати мобілізаційні можливості 2022 року, а вже коли почалися масові проблеми з мобілізацією у 2 половині 2023, почали тупо бусифікувати людей. Якби зробили так як казав Залужний, то ми б на сьогодні вже мали підготовлені багатотисячні резерви і хлопців можна було спокійно міняти по ротаціям. Зрив мобілізації це пряма відповідальність зеленського, черговий його злочин.
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05.12.2025 14:54 Відповісти
Дасте бабло - знайдете ще 1,5 ляма, вмотивованих вояків. Що це за зарплатня 25к для людини, що повинна кинути домівку, сім'ю, та йти кудись невідомо на скільки, ще й ризикувати при цьому життям? У Європі рекрут у мирний час отримує до 2500€. В у нас де іде війна 500€. Даже русняві підари лізуть до нас за 1800€. Це по-перше.
По-друге, Де закон про демобілізацію? Не чіткі строки служби теж стримують багатьох від доєднання до лав ВСУ.
По-третє, я зараз скажу можливо неприємну але правду, яку треба усвідомити усьому нашому керівництву: ПАТРІОТИ МАЙЖЕ ЗАКІНЧИЛИСЬ, далі потрібно людям створювати умови, в не заганяти через бусіфікацію
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05.12.2025 17:21 Відповісти
Особенно на фоне постоянных коррупционных скандалов у людей возникает вопрос-а за что я умираю? И ответ приходит сам собой-за чужие интересы!
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05.12.2025 18:15 Відповісти
На четвертый год войны начало доходить. Такие выводы надо было ещё в конце 22го делать, а не про каву в Ялте и границы 91го года бредить. В Киеве курьер получает в два раза больше работая с восьми до шести чем военный во время войны, который семью не видит по несколько месяцев и жизнью рискует. Три года коту под хвост.
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05.12.2025 20:32 Відповісти
Доки рулить ішак - на щось краще годі сподіватись. Країна стала заручницею бездарного та безтолкового клоуна.
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05.12.2025 20:58 Відповісти
Великі умники диванні у військовій сфері!Вас в коментах майже рота.та чому ж .ви сидите під жіночими юбками а не на фронтах нюхаете запах пороху і крові?? Чи очко зжалось і думаєте що є дурні ,які будуть воювати з ворогом ,а ви відсиджуватися в тилу. Ні так не буде... Захоплять орки вас і на другий день ви вже будете воювати без призиву проти України..
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06.12.2025 12:16 Відповісти
А чи не хоче бригадний хєнєрал, запитати (деПутан) служок ЗЄльоного лайна, чому вони проголосувал за надбавки собі ріднесиньким і забили болтяру на ЗСУ...???
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07.12.2025 13:01 Відповісти
 
 