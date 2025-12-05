Армія на межі, - бригадний генерал Собко

Війни виграють лише ті армії, які здатні одночасно утримувати передові позиції та підтримувати внутрішню стійкість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці написав генерал Сергій Собко.

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"Сьогодні Збройні Сили України проходять складний етап, коли матеріальні можливості та моральний стан війська потребують глибокої уваги, чесного аналізу та планового оновлення", - йдеться у дописі.

Собко зазначив, що мобілізаційна система до кінця 2025 року зіткнулася з накопиченими викликами: людський резерв значною мірою вичерпаний, а суспільство потребує ясності щодо стратегічних цілей війни та довгострокових перспектив.

"Суспільство потребує ясності щодо довгострокових перспектив і цілей війни. На початку повномасштабної агресії мотивація була абсолютно очевидною. Але логіка 2022–2023 років не може автоматично діяти в умовах тривалого протистояння. Люди почали ставити питання, які природно виникають у демократичному суспільстві під час війни: скільки це триватиме, чого ми прагнемо стратегічно, яким буде час після досягнення наших цілей. Це не свідчення слабкості - це потреба у чітких відповідях", - зазначив Собко.

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Зміни у суспільстві

Він також підкреслив, що у суспільстві змінилася і внутрішня структура моралі із зростанням навантаження.

"Те, що раніше сприймалося як обов’язок і поклик, у 2025 році стало складним викликом для багатьох сімей. Тривала служба, висока ціна втрат, постійний стрес, стосунки, виховання дітей на відстані - усе це формує іншу реальність, яку не можна ігнорувати. Солдати, які тримають фронт із 2022 року, зробили для країни більше, ніж будь-хто мав право просити. Їхній внесок є беззаперечним фундаментом нашого захисту. Але навіть найміцніший фундамент має потребу в підсиленні й відновленні", - написав бригадний генерал.

Проблеми, пов’язані з надходженням до підрозділів людей із низькою готовністю або медичними обмеженнями, відображають системні недоліки, а не провину військових. Такі ситуації знижують ефективність і збільшують навантаження на бойові підрозділи, і їх вирішують шляхом системного оновлення процедур відбору, підготовки та стандартів командування.

"Історія дає нам корисні орієнтири. У 1942 році Восьма армія Великої Британії переживала важкі часи, але її відродження почалося не з наказів "в атаку", а з відновлення керованості, забезпечення та довіри всередині колективу. Монтгомері передусім створив умови, у яких солдат відчував, що про нього дбають. Він встановив зрозумілі стандарти, налагодив ротації, забезпечення та комунікацію. Коли армія відчула стабільність - вона повернула боєздатність. Так було закладено основу майбутньої перемоги", - зазначив Собко.

Сьогоденні виклики перед ЗСУ

Сучасні ЗСУ стикаються з аналогічним викликом. Де командири створюють атмосферу довіри та турботи, підрозділи зберігають ефективність, навіть у складних умовах. Там, де не вистачає системності або кадрової стабільності, падає передбачуваність і мораль.

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"Головна проблема, про яку говорять самі військові - це відсутність чітких ротацій, або ж просто можливості бути заміненим та відпочинку. Без гарантованого циклу відновлення жодна армія світу не може зберігати високу стійкість у тривалій війні", - додав Собко.

Він зазначив, що система має працювати на стандартах, а не на "ручному управлінні". Необхідно посилити підготовку командирів у сфері лідерства та менеджменту, перевести мобілізацію на якісну модель із медичним та психологічним відбором, забезпечити системну підтримку родин військових і прозору комунікацію зі суспільством.

"І, звісно, суспільству необхідна зрозуміла, чесна комунікація про сенси війни та стратегічні цілі. Люди здатні витримати правду, але важче витримують невизначеність.

Сьогодні Збройні Сили - це армія, яка продовжує виконувати бойові завдання, але водночас потребує внутрішнього оновлення для довготривалої стійкості. Це не провина воїнів і не криза. Це природний етап розвитку війська, яке воює вже четвертий рік і тримає оборону проти сильного та жорсткого ворога. Але історія доводить: армії здатні відроджуватися і зміцнюватися навіть у найскладніші періоди - наголосив Собко.

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Він підкреслив, що сьогодні Україна потребує якісного перелому, не емоційного, а структурного.

"Треба повернути солдатові відчуття, що він є центральною фігурою оборони. Повернути суспільству розуміння, що армія - це спільна справа, а не окрема система. Повернути командирам інструменти, які дозволять будувати не лише фронт, а й майбутню перемогу.

Якщо ці зміни будуть впроваджені, Збройні Сили знову стануть тією армією, якою були у перші місяці війни, силою, яка не просто бореться, а й вірить. А армія, яка вірить - непереможна", - додав Собко