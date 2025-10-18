Более 25 тыс. дезертиров за 9 месяцев: оккупанты разбегаются из Центрального военного округа РФ, есть случаи побега с оружием, - ГУР

С ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров только Центрального военного округа - одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии - самовольно оставили свои части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, побеги происходят по-разному: одни бросают позиции непосредственно на поле боя, другие исчезают из пунктов постоянной дислокации, а часть военных просто не возвращается с лечения или отпусков.

Побег с оружием

"Зафиксированы и случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой - только в 2024-2025 годах насчитано более 30 таких инцидентов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Офицеры РФ массово избегают фронта, прячась в тыловых частях, - ГУР

В ГУР отмечают, что основными причинами побегов являются невыносимые условия службы: распространенная "дедовщина", катастрофическая нехватка обеспечения и массовые отправки на так называемые "мясные штурмы".

Кроме этого, во внутренних отчетах оккупационных войск среди причин гибели зафиксирована категория "неисполнение приказа".

За последний год задокументировано более 30 таких случаев, что фактически свидетельствует о систематической практике расстрелов российских военных, которые отказываются идти на убой за кремлевские амбиции.

Ранее сообщалось, что оккупанты избивают своих за дезертирство во время боя.