РУС
Новости Дезертирство в армии РФ
830 15

Более 25 тыс. дезертиров за 9 месяцев: оккупанты разбегаются из Центрального военного округа РФ, есть случаи побега с оружием, - ГУР

оккупанты уходят в сзч

С ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров только Центрального военного округа - одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии - самовольно оставили свои части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, побеги происходят по-разному: одни бросают позиции непосредственно на поле боя, другие исчезают из пунктов постоянной дислокации, а часть военных просто не возвращается с лечения или отпусков.

Побег с оружием

"Зафиксированы и случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой - только в 2024-2025 годах насчитано более 30 таких инцидентов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Офицеры РФ массово избегают фронта, прячась в тыловых частях, - ГУР

В ГУР отмечают, что основными причинами побегов являются невыносимые условия службы: распространенная "дедовщина", катастрофическая нехватка обеспечения и массовые отправки на так называемые "мясные штурмы".

Кроме этого, во внутренних отчетах оккупационных войск среди причин гибели зафиксирована категория "неисполнение приказа".

За последний год задокументировано более 30 таких случаев, что фактически свидетельствует о систематической практике расстрелов российских военных, которые отказываются идти на убой за кремлевские амбиции.

Ранее сообщалось, что оккупанты избивают своих за дезертирство во время боя.

Автор: 

армия РФ (20941) дезертирство (346) ГУР (620) СОЧ (110) война в Украине (6562)
Топ комментарии
+4
А скільки в нас тисяч--сотні?
показать весь комментарий
18.10.2025 10:13 Ответить
+4
Давайте мы не будем заглядывать что там у пи@аров, а внимательно посмотрим на себя и что происходит у нас. Минобороны ничего не хочет про это сказать?
показать весь комментарий
18.10.2025 10:16 Ответить
+3
Окупанти розбігаються, Росія розвалюється..... Усе, як завжди.
показать весь комментарий
18.10.2025 10:21 Ответить
За три роки війни з січня 2022 року по вересень 2025 в Україні відкрили 53+ тисячі справ за дезертирство
показать весь комментарий
18.10.2025 10:28 Ответить
Якщо тобі 22 можеш сибацца і не скиглити
показать весь комментарий
18.10.2025 10:34 Ответить
Забыли что все 3.5 года ***** вот-вот сдохнет и мы будем пить кофе в Ялте.

показать весь комментарий
18.10.2025 10:43 Ответить
А можна посилання на це відео, а не напечатане зверху фото?
показать весь комментарий
18.10.2025 10:49 Ответить
Если Грицько так и не научился пользоваться Гуглом - так и быть, помогу один раз обездоленному

https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/videos/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B5-%D1%86%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%96-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%83-%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2-/1658418491730438/
показать весь комментарий
18.10.2025 10:55 Ответить
О,якраз " астанавіца па лініі сапрікаснавєнія"(((
показать весь комментарий
18.10.2025 10:23 Ответить
то треба на парашу тцк відрядити, з бусиками. кількість дезертирів там одразу збільшиться в рази, не рахуючи випадків епілепсії, випадання з бусиків, падіння з драбин та ліжок,.....
показать весь комментарий
18.10.2025 10:27 Ответить
Ясно. Ще 2-3 тижні, і їм капец.
показать весь комментарий
18.10.2025 10:35 Ответить
Тут українці є?

показать весь комментарий
18.10.2025 10:51 Ответить
спитав американець
показать весь комментарий
18.10.2025 10:53 Ответить
 
 