УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6864 відвідувача онлайн
Новини Дезертирство в армії РФ
1 435 26

Понад 25 тис. дезертирів за 9 місяців: окупанти розбігаються з Центрального військового округу РФ, є випадки втечі зі зброєю, - ГУР

окупанти йдуть у сзч

Від листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише Центрального військового округу - одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії - самовільно залишили свої частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.

Втеча зі зброєю

"Зафіксовано й випадки дезертирства разом із озброєнням та навіть бойовою технікою - лише у 2024-2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Офіцери РФ масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах, - ГУР

Причини

У ГУР наголошують, що основними причинами втеч є нестерпні умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані "м’ясні штурми".

Крім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "неисполнение приказа".

За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції.

Раніше повідомлялося, що окупанти б’ють своїх за дезертирство під час бою.

Автор: 

армія рф (19101) дезертирство (310) ГУР (702) СЗЧ (110) війна в Україні (6612)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Давайте мы не будем заглядывать что там у пи@аров, а внимательно посмотрим на себя и что происходит у нас. Минобороны ничего не хочет про это сказать?
показати весь коментар
18.10.2025 10:16 Відповісти
+8
Окупанти розбігаються, Росія розвалюється..... Усе, як завжди.
показати весь коментар
18.10.2025 10:21 Відповісти
+7
А скільки в нас тисяч--сотні?
показати весь коментар
18.10.2025 10:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки в нас тисяч--сотні?
показати весь коментар
18.10.2025 10:13 Відповісти
За три роки війни з січня 2022 року по вересень 2025 в Україні відкрили 53+ тисячі справ за дезертирство
показати весь коментар
18.10.2025 10:28 Відповісти
Якщо тобі 22 можеш сибацца і не скиглити
показати весь коментар
18.10.2025 10:34 Відповісти
Давайте мы не будем заглядывать что там у пи@аров, а внимательно посмотрим на себя и что происходит у нас. Минобороны ничего не хочет про это сказать?
показати весь коментар
18.10.2025 10:16 Відповісти
Тю, лапоть заговорив !!!
показати весь коментар
18.10.2025 11:33 Відповісти
Окупанти розбігаються, Росія розвалюється..... Усе, як завжди.
показати весь коментар
18.10.2025 10:21 Відповісти
Забыли что все 3.5 года ***** вот-вот сдохнет и мы будем пить кофе в Ялте.

показати весь коментар
18.10.2025 10:43 Відповісти
А можна посилання на це відео, а не напечатане зверху фото?
показати весь коментар
18.10.2025 10:49 Відповісти
Если Грицько так и не научился пользоваться Гуглом - так и быть, помогу один раз обездоленному

https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/videos/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B5-%D1%86%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%96-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%83-%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2-/1658418491730438/
показати весь коментар
18.10.2025 10:55 Відповісти
Ну? Так шо він там такого сказав? Йому (*****) вже за 70 років, звісно, що він помре як і всі помирають коли старіють. Одні раніше, інші пізніше. Одні політично інші фізично. Скоріш за все він мав на увазі це.
показати весь коментар
18.10.2025 11:02 Відповісти
Ну и? Если Грицько, кроме как искать в Гугле, еще и не умеет слушать - это только проблемы Грицька.
показати весь коментар
18.10.2025 11:16 Відповісти
А ти вмієш? Давай, далі ти повинен дрочити на вибори президента під час війни. Потім я тебе запитаю, а як це зробити? А потім ти скажеш, мовчки, бо конкретно нійуха не розумієш, а підхватив мантру про шашлики, розмінування Чонгару, асфальт, оманські домовленості та ін. Ну все так як при Порошенку було, тАрговля на крАві та ліпЄцкая ХВабріка...
показати весь коментар
18.10.2025 11:24 Відповісти
що він мав на увазі те і сказав, чи ти тлумачем слів влаштувалось?
показати весь коментар
18.10.2025 11:17 Відповісти
Тебе взагалі ніхто ні про що не запитував. Сиди жуй чіпси з пивом на дивані і не влізай.
показати весь коментар
18.10.2025 11:20 Відповісти
тебе, дурню, не питатиму, що мені робити, можеш мої слова тлумачити як хочеш, але я сказав, так як сказав.
показати весь коментар
18.10.2025 11:52 Відповісти
О,якраз " астанавіца па лініі сапрікаснавєнія"(((
показати весь коментар
18.10.2025 10:23 Відповісти
Чого "па лініі сапрікаснавєнія"? Повертайся з Швейцаріїї, будемо до останнього
показати весь коментар
18.10.2025 11:00 Відповісти
то треба на парашу тцк відрядити, з бусиками. кількість дезертирів там одразу збільшиться в рази, не рахуючи випадків епілепсії, випадання з бусиків, падіння з драбин та ліжок,.....
показати весь коментар
18.10.2025 10:27 Відповісти
Ясно. Ще 2-3 тижні, і їм капец.
показати весь коментар
18.10.2025 10:35 Відповісти
Тут українці є?

показати весь коментар
18.10.2025 10:51 Відповісти
спитав американець
показати весь коментар
18.10.2025 10:53 Відповісти
Вибачте, просто ГІФ-ка не завантажувалась, прийшлось задіяти ВПН.
показати весь коментар
18.10.2025 10:57 Відповісти
Прочитавши цей "опис" від гур , і теж саме про Україну подумалося, чи в нас не так?
показати весь коментар
18.10.2025 11:21 Відповісти
 
 