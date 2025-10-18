Понад 25 тис. дезертирів за 9 місяців: окупанти розбігаються з Центрального військового округу РФ, є випадки втечі зі зброєю, - ГУР

Від листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише Центрального військового округу - одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії - самовільно залишили свої частини.

Як зазначається, втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.

Втеча зі зброєю

"Зафіксовано й випадки дезертирства разом із озброєнням та навіть бойовою технікою - лише у 2024-2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів", - йдеться у повідомленні.

Причини

У ГУР наголошують, що основними причинами втеч є нестерпні умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані "м’ясні штурми".

Крім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "неисполнение приказа".

За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції.

