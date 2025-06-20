УКР
Офіцери РФ масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах, - ГУР

Російські офіцери масово уникають фронту

Понад 45% офіцерів збройних сил РФ, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу ЗС РФ, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Так, у документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, виявлено факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів.

За даними ГУР, фіксуються випадки самовільного залишення служби цими "резервістами".

Також читайте: Понад 49 тис. військових РФ самовільно залишили місця служби, більшість із них переховуються на ТОТ, - ЦНС

"Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі. Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях", - додали в ГУР.

А у нас не те саме? І пояснення цілком героїчне - не вистачає посад! Не рядовими ж їм мобілізовуватися через ТЦК, то не для них.
наші прохвесіонали також. Наприклад, скільки блатних офіцерів заховались в ліцеї ім. Богуна в Києві та Боярці
Масова втеча з передової??? Формальне переведення в тил??? Масово уникають участі в бойових діях??? Це про кого, про яких офіцерів??? Наші всі в окопах??? Маю одного хорошого знайомого, який був в окопах під Бахмутом безвилазно в той час, як старший сержант за 30 км сидів в бункері, з якогось дива отримав аж три хреста і УБД відразу.
