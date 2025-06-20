Офіцери РФ масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах, - ГУР

Понад 45% офіцерів збройних сил РФ, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу ЗС РФ, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Так, у документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, виявлено факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів.

За даними ГУР, фіксуються випадки самовільного залишення служби цими "резервістами".

"Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі. Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях", - додали в ГУР.