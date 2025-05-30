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Новини Дезертирство в армії РФ
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Понад 49 тис. військових РФ самовільно залишили місця служби, більшість із них переховуються на ТОТ, - ЦНС

Дезертирство в армії РФ

Через масове дезертирство бойовиків так званої СВО безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях України стрімко погіршується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

Так, за даними Центру нацспротиву, понад 49 000 російських військових самовільно залишили місця служби з початку повномасштабного вторгнення. А це еквівалент кількох повноцінних дивізій.

У ЦНС зауважують, що більшість цих злочинців не повертаються до РФ, а ховаються на тимчасово окупованих територіях і стають реальною загрозою для місцевого населення.

Читайте: Майже 50 тисяч російських військових перебували в розшуку за дезертирство та СЗЧ, - ЗМІ

"Пограбування, побої, зґвалтування та вбивства, які окупанти намагаються приховати або приписати цивільним, стали буденністю. ЦНС закликає міжнародні правозахисні організації звернути увагу на повну деградацію безпеки на ТОТ України", - додали в Центрі.

Автор: 

армія рф (17749) дезертирство (299) Центр національного спротиву (825)


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Слва богу, у нас такого нема!
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30.05.2025 16:05 Відповісти
А що, українські СЗЧ переховуються на тимчасово окупованій засрашкою території, гвалтують, грабують та вбивають мирняк? Відповідь: ні!

Тож ви абсолютно праві - такого в нас нема.
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30.05.2025 17:32 Відповісти
 
 