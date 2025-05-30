Понад 49 тис. військових РФ самовільно залишили місця служби, більшість із них переховуються на ТОТ, - ЦНС
Через масове дезертирство бойовиків так званої СВО безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях України стрімко погіршується.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).
Так, за даними Центру нацспротиву, понад 49 000 російських військових самовільно залишили місця служби з початку повномасштабного вторгнення. А це еквівалент кількох повноцінних дивізій.
У ЦНС зауважують, що більшість цих злочинців не повертаються до РФ, а ховаються на тимчасово окупованих територіях і стають реальною загрозою для місцевого населення.
"Пограбування, побої, зґвалтування та вбивства, які окупанти намагаються приховати або приписати цивільним, стали буденністю. ЦНС закликає міжнародні правозахисні організації звернути увагу на повну деградацію безпеки на ТОТ України", - додали в Центрі.
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