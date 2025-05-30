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Новости Дезертирство в армии РФ
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Более 49 тыс. военных РФ самовольно покинули места службы, большинство из них скрываются на ВОТ, - ЦНС

Дезертирство в армии РФ

Из-за массового дезертирства боевиков так называемой СВО ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины стремительно ухудшается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Так, по данным Центра нацсопротивления, более 49 000 российских военных самовольно покинули места службы с начала полномасштабного вторжения. А это эквивалент нескольких полноценных дивизий.

В ЦНС отмечают, что большинство этих преступников не возвращаются в РФ, а скрываются на временно оккупированных территориях и становятся реальной угрозой для местного населения.

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"Ограбления, побои, изнасилования и убийства, которые оккупанты пытаются скрыть или приписать гражданским, стали обыденностью. ЦНС призывает международные правозащитные организации обратить внимание на полную деградацию безопасности на ВОТ Украины", - добавили в Центре.

Автор: 

армия РФ (19598) дезертирство (335) Центр национального сопротивления (575)


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Слва богу, у нас такого нема!
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30.05.2025 16:05 Ответить
 
 