Более 49 тыс. военных РФ самовольно покинули места службы, большинство из них скрываются на ВОТ, - ЦНС

Из-за массового дезертирства боевиков так называемой СВО ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины стремительно ухудшается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Так, по данным Центра нацсопротивления, более 49 000 российских военных самовольно покинули места службы с начала полномасштабного вторжения. А это эквивалент нескольких полноценных дивизий.



В ЦНС отмечают, что большинство этих преступников не возвращаются в РФ, а скрываются на временно оккупированных территориях и становятся реальной угрозой для местного населения.

Читайте: Почти 50 тысяч российских военных находились в розыске за дезертирство и СОЧ, - СМИ

"Ограбления, побои, изнасилования и убийства, которые оккупанты пытаются скрыть или приписать гражданским, стали обыденностью. ЦНС призывает международные правозащитные организации обратить внимание на полную деградацию безопасности на ВОТ Украины", - добавили в Центре.