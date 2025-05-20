Почти 50 тысяч российских военных находились в розыске за дезертирство и СОЧ, - СМИ

За время войны в Украине по меньшей мере 49 тысяч российских военнослужащих были объявлены в розыск по подозрению в дезертирстве или самовольном оставлении части (СОЧ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания "Важные истории".

Журналисты изучили два вероятных списка дезертиров в российской армии. Один из них в декабре 2024 года обнародовал телеграм-канал "Мобилизация ДНР". В публикации утверждалось, что опубликованный файл "База СОЧ ПВО 2024" (лица, самовольно оставившие часть в Южном военном округе) содержит имена более 26 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 тысяч мигрантов с российским гражданством отправлены на войну в Украину после рейдов силовиков, - СК РФ

Второй список предполагаемых дезертиров опубликовал проект Главного управления разведки Минобороны Украины "Хочу жить". В нем - 36 тысяч человек, против которых, как утверждается, в России возбуждены уголовные дела о дезертирстве и СОЧ. Авторы заявляли, что получили документ от источников в командовании одного из военных округов ВС РФ.

Журналисты объединили данные о дезертирах в одну таблицу, предварительно очистив их от дублей и проверив информацию по другим источникам.

Как отмечает издание, ранние записи в базу "СОЧ ПВО" вносили в ноябре-декабре 2022 года, последние - в конце июня 2024 года. Какой точный период охватывает база "Хочу жить" - неизвестно.

"Важные истории" пишут, что не все военные, попавшие в слитые базы, действительно уклонялись от службы, что подтверждается публичными случаями и данными самих источников. Так, почти 300 человек признали погибшими, пленными или пропавшими без вести.

Из источников следует, что главные причины объявления в розыск:

оставление позиций на фронте,

побег с территории воинской части,

отказ возвращаться на службу после лечения.

В проекте о дезертирах "Прощай, оружие" заявили, что поименные списки не отражают реальных масштабов дезертирства.

Также читайте: Участились случаи дезертирства среди оккупантов на Херсонском направлении, - ЦНС

Реальное количество больше

"Принимая во внимание эти базы, мы можем сказать, что за все время войны количество дезертиров и людей, которые ушли в СОЧ, больше 50 тысяч человек", - отметил аналитик проекта Алексей Альшанский. Он сказал, что в списках есть пропуски в данных, также они не охватывают последний год войны.