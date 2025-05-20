РУС
Новости дела против оккупантов в России
Почти 50 тысяч российских военных находились в розыске за дезертирство и СОЧ, - СМИ

Оккупанты бегут в СЗЧ

За время войны в Украине по меньшей мере 49 тысяч российских военнослужащих были объявлены в розыск по подозрению в дезертирстве или самовольном оставлении части (СОЧ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания "Важные истории".

Журналисты изучили два вероятных списка дезертиров в российской армии. Один из них в декабре 2024 года обнародовал телеграм-канал "Мобилизация ДНР". В публикации утверждалось, что опубликованный файл "База СОЧ ПВО 2024" (лица, самовольно оставившие часть в Южном военном округе) содержит имена более 26 тысяч человек.

Второй список предполагаемых дезертиров опубликовал проект Главного управления разведки Минобороны Украины "Хочу жить". В нем - 36 тысяч человек, против которых, как утверждается, в России возбуждены уголовные дела о дезертирстве и СОЧ. Авторы заявляли, что получили документ от источников в командовании одного из военных округов ВС РФ.

Журналисты объединили данные о дезертирах в одну таблицу, предварительно очистив их от дублей и проверив информацию по другим источникам.

Как отмечает издание, ранние записи в базу "СОЧ ПВО" вносили в ноябре-декабре 2022 года, последние - в конце июня 2024 года. Какой точный период охватывает база "Хочу жить" - неизвестно.

"Важные истории" пишут, что не все военные, попавшие в слитые базы, действительно уклонялись от службы, что подтверждается публичными случаями и данными самих источников. Так, почти 300 человек признали погибшими, пленными или пропавшими без вести.

Из источников следует, что главные причины объявления в розыск:

  • оставление позиций на фронте,
  • побег с территории воинской части,
  • отказ возвращаться на службу после лечения.

В проекте о дезертирах "Прощай, оружие" заявили, что поименные списки не отражают реальных масштабов дезертирства.

Реальное количество больше

"Принимая во внимание эти базы, мы можем сказать, что за все время войны количество дезертиров и людей, которые ушли в СОЧ, больше 50 тысяч человек", - отметил аналитик проекта Алексей Альшанский. Он сказал, что в списках есть пропуски в данных, также они не охватывают последний год войны.

армия РФ (20377) дезертирство (339) СОЧ (91)
Топ комментарии
+5
Їхній шлях ефективний тому що вони воюють з країною, у якої населення в 4 рази менше, і тому що цінність життя у них дорівнює нулю. Якщо б вони так спробували воювати проти країни з населенням хоча б не менше ніж в них, то давно б вже оголосили "перемогу, та досягнення цілей севео".
показать весь комментарий
20.05.2025 19:55 Ответить
+4
оце ви не подумали коли писали це. а скільки в нас? щас як насиплють
показать весь комментарий
20.05.2025 19:34 Ответить
+3
І що? Пропонуєш використовувати їхні методи, включно з заградотрядами які розстрілюють таких? Хочеш щоб і ми йшли на штурми на ослах?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
оце ви не подумали коли писали це. а скільки в нас? щас як насиплють
показать весь комментарий
20.05.2025 19:34 Ответить
Ну у них тоже не все СОЧ - это по ихнему так будет - в розыске. Если например он карточку командиру оставил и свалил - то чего его искать?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:38 Ответить
І шо ж теперка буде, га???
показать весь комментарий
20.05.2025 19:35 Ответить
У нас при меншій армії втричі більше, за самими скромними.
Результат дисциплінування: у нас - майже не карають, у них - гірше смерті.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:38 Ответить
І що? Пропонуєш використовувати їхні методи, включно з заградотрядами які розстрілюють таких? Хочеш щоб і ми йшли на штурми на ослах?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:47 Ответить
Ні, це не наш шлях.
Та їх шлях по-своєму ефективний.
У радикальних ісламістів взагалі ще ефективніший: радо йдуть на смерть навіть проти разюче переважаючого ворога.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:49 Ответить
Їхній шлях ефективний тому що вони воюють з країною, у якої населення в 4 рази менше, і тому що цінність життя у них дорівнює нулю. Якщо б вони так спробували воювати проти країни з населенням хоча б не менше ніж в них, то давно б вже оголосили "перемогу, та досягнення цілей севео".
показать весь комментарий
20.05.2025 19:55 Ответить
Не сумніваюсь, що і у нас би таке було якщо б не ЄС, яка вимагає дотримання мінімальних норм та прав.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:48 Ответить
навіщо це писати? Якби у нас не було СЗЧ то тоді зрозуміло.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:56 Ответить
 
 