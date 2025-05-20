РУС
20 тысяч мигрантов с российским гражданством отправлены на войну в Украину после рейдов силовиков, - СК РФ

Азиаты в армии РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о рейдах по выявлению мигрантов, которые недавно получили российское гражданство, но не стали на воинский учет. По его словам, ведомство "отловило" уже около 80 тысяч таких граждан, из которых 20 тысяч отправлены на передовую в Украину.

Об этом сообщает ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. <...> Поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч "молодых" граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

Также читайте: Гражданин Чехии вступил в ряды армии РФ: теперь просит Прагу о помощи

Бастрыкин также отметил, что рейды проходят регулярно с участием МВД и Росгвардии.

В качестве примера он привел участника операции "Труба" - уроженца Таджикистана, который, по его словам, согласился пойти на войну ради получения гражданства.

Читайте: Российские оккупанты ввозят мигрантов на захваченные территории для изменения этнической ситуации на Луганщине, - правозащитники

+2
ото їм джек-пот...
20.05.2025 17:46 Ответить
+2
А, так вот для чего ***** хочет мигрантов приглашать, не плитку ложить!!!! Одни за медальку, другие за корочку жизнь отдают, **********!!!
Не дорого ***** армия обходится!!!
20.05.2025 18:03 Ответить
+1
Все по плану, русских скоро не будет, их заменят везде! На дальнем востоке китайцы полных ходом замещают, спб и москва кавказцы, средняя полоса узбеки, таджики и т.д но китайцы паспорта рф не берут и на *** они вертели ск и бастрыкина!
20.05.2025 17:43 Ответить
Все по плану, русских скоро не будет, их заменят везде! На дальнем востоке китайцы полных ходом замещают, спб и москва кавказцы, средняя полоса узбеки, таджики и т.д но китайцы паспорта рф не берут и на *** они вертели ск и бастрыкина!
20.05.2025 17:43 Ответить
А "рускі", це хто?
20.05.2025 20:39 Ответить
Бусифікація.
А, то ж "чуркі", тому не рахується.
20.05.2025 17:44 Ответить
ну й ***** вузькопльоночним расеянам
20.05.2025 17:45 Ответить
ото їм джек-пот...
20.05.2025 17:46 Ответить
А що може протипоставити Україна?!
20.05.2025 17:52 Ответить
А, так вот для чего ***** хочет мигрантов приглашать, не плитку ложить!!!! Одни за медальку, другие за корочку жизнь отдают, **********!!!
Не дорого ***** армия обходится!!!
20.05.2025 18:03 Ответить
У них теж бусифікація? Аж легше стало.
20.05.2025 19:11 Ответить
Так. Тільки бусифікують, чомусь, не росіян...
20.05.2025 20:35 Ответить
У них російське громадянство. значить росіяни
20.05.2025 20:41 Ответить
Я маю на увазі етнічних "руських".
20.05.2025 21:13 Ответить
Що це для нас міняє?
20.05.2025 21:24 Ответить
Для нас? Нічого. Бо в нас навпаки. Бусифікують саме українців.
20.05.2025 21:33 Ответить
У нас бусифікують громадян України, там бусифікують громадян кацапстану. Що тут незрозуміло?
20.05.2025 21:53 Ответить
 
 