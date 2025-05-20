20 тысяч мигрантов с российским гражданством отправлены на войну в Украину после рейдов силовиков, - СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о рейдах по выявлению мигрантов, которые недавно получили российское гражданство, но не стали на воинский учет. По его словам, ведомство "отловило" уже около 80 тысяч таких граждан, из которых 20 тысяч отправлены на передовую в Украину.

Об этом сообщает ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. <...> Поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч "молодых" граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

Бастрыкин также отметил, что рейды проходят регулярно с участием МВД и Росгвардии.

В качестве примера он привел участника операции "Труба" - уроженца Таджикистана, который, по его словам, согласился пойти на войну ради получения гражданства.

