Гражданин Чехии вступил в ряды армии РФ: теперь просит Прагу о помощи

Чех после вступления в армию РФ просит помощи у Праги

Министерство иностранных дел Чехии рассматривает случай своего гражданина, который вступил в ряды российской армии и теперь просит помощи у властей страны.

Об этом сообщил представитель МИД Чехии Даниэль Дрейк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на чешское издание Vinegret.Cz.

"Сейчас мы занимаемся случаем чешского гражданина, который некоторое время назад выехал в Россию, где вступил в российскую армию и теперь просит помощи у властей Чехии. В связи с этим мы хотели бы напомнить, что уже давно настойчиво предостерегаем от поездок в Россию и призываем чешских граждан покинуть страну. Ситуация с безопасностью напряженная, наше посольство в Москве имеет ограниченные возможности для оказания помощи и защиты", - отметил Дрейк.

По его словам, просьба гражданина Чехии, который оказался в российской армии, будет рассмотрена дипломатией в соответствии с чешскими законами и Венской конвенцией о консульских сношениях.

Также читайте: ВСУ взяли в плен граждан Того, воевавших на стороне РФ: МИД страны говорит, что их заманили обманом

Обстоятельства, при которых неназванный мужчина вступил в армию РФ, участвует ли он в боях против Украины и когда именно прибыл в Россию, представитель МИД Чехии не уточнил.

Согласно уголовному кодексу страны, чешским гражданам запрещено служить в иностранных армиях. Это считается наемничеством и карается тюремным заключением, если только они не воюют на стороне государства, которое обеспечивает совместную оборону в случае нападения на Чешскую Республику.

Если чешский доброволец хочет присоединиться к иностранной армии, он должен получить специальное разрешение от президента Чехии.

Так, в ноябре 2024 года представитель президентской администрации Филипп Платош сообщил, что президент страны Петр Павел удовлетворил около 60 просьб о разрешении на службу в Вооруженных силах Украины, учитывая согласованную позицию министерств обороны, внутренних дел и иностранных дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере, 742 гражданина Беларуси воюют на стороне РФ против Украины, - СМИ

20.05.2025 17:26 Ответить
+15
Нехай пакєт великий відправлять йому у якості допомоги.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:24 Ответить
+12
Сказочный д..**!
показать весь комментарий
20.05.2025 17:24 Ответить
Сказочный д..**!
20.05.2025 17:24 Ответить
Нехай пакєт великий відправлять йому у якості допомоги.
20.05.2025 17:24 Ответить
Чорний. Можна і невеличкий, тільки що знайдуть і зберуть потім з поля.
20.05.2025 17:26 Ответить
20.05.2025 17:26 Ответить
сам собі злосний Буратіно ))
20.05.2025 17:29 Ответить
а че не устраивает бойца?
20.05.2025 17:31 Ответить
Яйца в прдЕле ахмата и кузнеца.
20.05.2025 17:37 Ответить
😂
20.05.2025 17:37 Ответить
Мабуть взуття не за розміром, та відсутність веганського меню 😎
20.05.2025 17:38 Ответить
На росії пиво гидотне, баби вчасно не миються і у них ноги волохаті. А ще у них ***** з катушок злетіло, а весь кацапстан його слухається.
20.05.2025 17:39 Ответить
🙌🤣
20.05.2025 20:00 Ответить
Мабуть якийсь етнічний русачок, що застряг (чи батьки) в Чехії з часів совка.
20.05.2025 17:37 Ответить
Ось що гроші з дебілами роблять. І заробити не заробив, і замість гея підорасом став
20.05.2025 17:43 Ответить
Нехай відправиться до кобзона
20.05.2025 18:11 Ответить
Дурік-вибору без наслідків не буває...
20.05.2025 18:24 Ответить
До "чеха" "дійшло" -- Навіть тюрма в Чехії, за найманство, краща за ФПВ-шку в голову...
20.05.2025 19:26 Ответить
 
 