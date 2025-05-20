Гражданин Чехии вступил в ряды армии РФ: теперь просит Прагу о помощи

Министерство иностранных дел Чехии рассматривает случай своего гражданина, который вступил в ряды российской армии и теперь просит помощи у властей страны.

Об этом сообщил представитель МИД Чехии Даниэль Дрейк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на чешское издание Vinegret.Cz.

"Сейчас мы занимаемся случаем чешского гражданина, который некоторое время назад выехал в Россию, где вступил в российскую армию и теперь просит помощи у властей Чехии. В связи с этим мы хотели бы напомнить, что уже давно настойчиво предостерегаем от поездок в Россию и призываем чешских граждан покинуть страну. Ситуация с безопасностью напряженная, наше посольство в Москве имеет ограниченные возможности для оказания помощи и защиты", - отметил Дрейк.

По его словам, просьба гражданина Чехии, который оказался в российской армии, будет рассмотрена дипломатией в соответствии с чешскими законами и Венской конвенцией о консульских сношениях.

Обстоятельства, при которых неназванный мужчина вступил в армию РФ, участвует ли он в боях против Украины и когда именно прибыл в Россию, представитель МИД Чехии не уточнил.

Согласно уголовному кодексу страны, чешским гражданам запрещено служить в иностранных армиях. Это считается наемничеством и карается тюремным заключением, если только они не воюют на стороне государства, которое обеспечивает совместную оборону в случае нападения на Чешскую Республику.

Если чешский доброволец хочет присоединиться к иностранной армии, он должен получить специальное разрешение от президента Чехии.

Так, в ноябре 2024 года представитель президентской администрации Филипп Платош сообщил, что президент страны Петр Павел удовлетворил около 60 просьб о разрешении на службу в Вооруженных силах Украины, учитывая согласованную позицию министерств обороны, внутренних дел и иностранных дел.

