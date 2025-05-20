Громадянин Чехії вступив до лав армії РФ: тепер просить Прагу про допомогу

Міністерство закордонних справ Чехії розглядає випадок свого громадянина, який вступив до лав російської армії й тепер просить допомоги у влади країни.

Про це повідомив представник МЗС Чехії Даніель Дрейк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на чеське видання Vinegret.Cz.

"Зараз ми займаємося випадком чеського громадянина, який деякий час тому виїхав до Росії, де вступив до російської армії й тепер просить допомоги у влади Чехії. У зв’язку з цим ми хотіли б нагадати, що вже давно наполегливо застерігаємо від поїздок до Росії та закликаємо чеських громадян залишити країну. Ситуація з безпекою напружена, наше посольство у Москві має обмежені можливості для надання допомоги та захисту", - зазначив Дрейк.

За його словами, прохання громадянина Чехії, який опинився в російській армії, буде розглянуто дипломатією відповідно до чеських законів і Віденської конвенції про консульські зносини.

Обставини, за яких неназваний чоловік вступив до армії РФ, чи він бере участь у боях проти України й коли саме прибув до Росії, представник МЗС Чехії не уточнив.

Згідно з кримінальним кодексом країни, чеським громадянам заборонено служити в іноземних арміях. Це вважається найманством і карається тюремним ув'язненням, якщо тільки вони не воюють на боці держави, яка забезпечує спільну оборону в разі нападу на Чеську Республіку.

Якщо чеський доброволець хоче приєднатися до іноземної армії, він повинен отримати спеціальний дозвіл від президента Чехії.

Так, у листопаді 2024 року речник президентської адміністрації Філіп Платош повідомив, що президент країни Петр Павел задовольнив близько 60 прохань про дозвіл на службу в Збройних силах України, враховуючи узгоджену позицію міністерств оборони, внутрішніх справ та закордонних справ.

