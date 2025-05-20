20 тисяч мігрантів з російським громадянством відправлено на війну в Україну після рейдів силовиків, - СК РФ

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін розповів про рейди з виявлення мігрантів, які нещодавно отримали російське громадянство, але не стали на військовий облік. За його словами, відомство "відловило" вже близько 80 тисяч таких громадян, із яких 20 тисяч відправлено на передову в Україну.

"Ми відловили вже 80 тисяч ось таких громадян Росії, які не те що на передову, вони у військкомат не хочуть сходити. <...> Поставили на військовий облік, і вже 20 тисяч "молодих" громадян Росії, яким чомусь не подобається жити в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, перебувають на передовій", - сказав він на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Бастрикін також зазначив, що рейди відбуваються регулярно за участю МВС та Росгвардії.

Як приклад, він навів учасника операції "Труба" - уродженця Таджикистану, який, за його словами, погодився піти на війну задля отримання громадянства.

