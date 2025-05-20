УКР
1 961 15

20 тисяч мігрантів з російським громадянством відправлено на війну в Україну після рейдів силовиків, - СК РФ

Азіати в армії РФ

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін розповів про рейди з виявлення мігрантів, які нещодавно отримали російське громадянство, але не стали на військовий облік.  За його словами, відомство "відловило" вже близько 80 тисяч таких громадян, із яких 20 тисяч відправлено на передову в Україну.

Про це повідомляє ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відловили вже 80 тисяч ось таких громадян Росії, які не те що на передову, вони у військкомат не хочуть сходити. <...> Поставили на військовий облік, і вже 20 тисяч "молодих" громадян Росії, яким чомусь не подобається жити в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, перебувають на передовій", - сказав він на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Також читайте: Громадянин Чехії вступив до лав армії РФ: тепер просить Прагу про допомогу

Бастрикін також зазначив, що рейди відбуваються регулярно за участю МВС та Росгвардії.

Як приклад, він навів учасника операції "Труба" - уродженця Таджикистану, який, за його словами, погодився піти на війну задля отримання громадянства.

Читайте: Російські окупанти ввозять мігрантів на захоплені території для зміни етнічної ситуації на Луганщині, - правозахисники

Автор: 

армія рф (18528) війна (1471) мігранти (1138)
+2
ото їм джек-пот...

20.05.2025 17:46 Відповісти
+2
А, так вот для чего ***** хочет мигрантов приглашать, не плитку ложить!!!! Одни за медальку, другие за корочку жизнь отдают, **********!!!
Не дорого ***** армия обходится!!!

20.05.2025 18:03 Відповісти
+1
Все по плану, русских скоро не будет, их заменят везде! На дальнем востоке китайцы полных ходом замещают, спб и москва кавказцы, средняя полоса узбеки, таджики и т.д но китайцы паспорта рф не берут и на *** они вертели ск и бастрыкина!

20.05.2025 17:43 Відповісти

А "рускі", це хто?

20.05.2025 20:39 Відповісти
Бусифікація.
А, то ж "чуркі", тому не рахується.

20.05.2025 17:44 Відповісти
ну й ***** вузькопльоночним расеянам

20.05.2025 17:45 Відповісти
А що може протипоставити Україна?!

20.05.2025 17:52 Відповісти

У них теж бусифікація? Аж легше стало.

20.05.2025 19:11 Відповісти
Так. Тільки бусифікують, чомусь, не росіян...

20.05.2025 20:35 Відповісти
У них російське громадянство. значить росіяни

20.05.2025 20:41 Відповісти
Я маю на увазі етнічних "руських".

20.05.2025 21:13 Відповісти
Що це для нас міняє?

20.05.2025 21:24 Відповісти
Для нас? Нічого. Бо в нас навпаки. Бусифікують саме українців.

20.05.2025 21:33 Відповісти
У нас бусифікують громадян України, там бусифікують громадян кацапстану. Що тут незрозуміло?

20.05.2025 21:53 Відповісти
 
 