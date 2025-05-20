Майже 50 тисяч російських військових перебували в розшуку за дезертирство та СЗЧ, - ЗМІ

За час війни в Україні щонайменше 49 тисяч російських військовослужбовців були оголошені в розшук за підозрою в дезертирстві чи самовільному залишенні частини (СЗЧ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання "Важные истории".

Журналісти вивчили два ймовірні списки дезертирів у російській армії. Один із них у грудні 2024 року оприлюднив телеграм-канал "Мобілізація ДНР". У публікації стверджувалося, що опублікований файл "База СОЧ ПВО 2024" (особи, які самовільно залишили частину в Південному військовому окрузі) містить імена понад 26 тисяч осіб.

Другий список імовірних дезертирів опублікував проєкт Головного управління розвідки Міноборони України Хочу жити"". У ньому 36 тисяч осіб, проти яких, як стверджується, в Росії порушені кримінальні справи про дезертирство та СЗЧ. Автори заявляли, що отримали документ від джерел у командуванні одного з військових округів ЗС РФ.

Журналісти об’єднали дані про дезертирів в одну таблицю, попередньо очистивши їх від дублів та перевіривши інформацію за іншими джерелами.

Як зазначає видання, ранні записи до бази "СОЧ ПВО" вносили в листопаді-грудні 2022 року, останні – наприкінці червня 2024 року. Який точний період охоплює база "Хочу жити", невідомо.

"Важные истории" пишуть, що не всі військові, які потрапили до злитих баз, справді ухилялися від служби, що підтверджується публічними випадками та даними самих джерел. Так, майже 300 людей визнали загиблими, полоненими або зниклими безвісти.

З джерел випливає, що головні причини оголошення в розшук –

залишення позицій на фронті,

втеча з території військової частини,

відмова повертатися на службу після лікування.

У проєкті про дезертирів "Прощавай, зброє" заявили, що поіменні списки не відображають реальних масштабів дезертирства.

Реальна кількість більша

"Беручи до уваги ці бази, ми можемо сказати, що за весь час війни кількість дезертирів і людей, які пішли в СЗЧ, є більшою за 50 тисяч осіб", – зазначив аналітик проєкту Олексій Альшанський. Він пояснив, що в списках є пропуски в даних, також вони не охоплюють останній рік війни.