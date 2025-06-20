Офицеры РФ массово избегают фронта, прячась в тыловых частях, - ГУР

Более 45% офицеров вооруженных сил РФ, которые находятся в составе резервных подразделений южного военного округа ВС РФ, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.

Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

Так, в документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них не менее 200 назначили несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений.

По данным ГУР, фиксируются случаи самовольного оставления службы этими "резервистами".

"Массовое бегство с передовой, оформленное как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе. Осознавая масштабы потерь и неизбежность собственной гибели, офицеры государства-агрессора пытаются любой ценой избежать участия в боевых действиях", - добавили в ГУР.