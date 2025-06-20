РУС
Новости Дезертирство в армии РФ
Офицеры РФ массово избегают фронта, прячась в тыловых частях, - ГУР

Российские офицеры массово избегают фронта

Более 45% офицеров вооруженных сил РФ, которые находятся в составе резервных подразделений южного военного округа ВС РФ, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.

Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

Так, в документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них не менее 200 назначили несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений.

По данным ГУР, фиксируются случаи самовольного оставления службы этими "резервистами".

"Массовое бегство с передовой, оформленное как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе. Осознавая масштабы потерь и неизбежность собственной гибели, офицеры государства-агрессора пытаются любой ценой избежать участия в боевых действиях", - добавили в ГУР.

армия РФ (20668) ГУР (605)
+10
А у нас не те саме? І пояснення цілком героїчне - не вистачає посад! Не рядовими ж їм мобілізовуватися через ТЦК, то не для них.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:22 Ответить
+8
наші прохвесіонали також. Наприклад, скільки блатних офіцерів заховались в ліцеї ім. Богуна в Києві та Боярці
показать весь комментарий
20.06.2025 15:11 Ответить
+4
Масова втеча з передової??? Формальне переведення в тил??? Масово уникають участі в бойових діях??? Це про кого, про яких офіцерів??? Наші всі в окопах??? Маю одного хорошого знайомого, який був в окопах під Бахмутом безвилазно в той час, як старший сержант за 30 км сидів в бункері, з якогось дива отримав аж три хреста і УБД відразу.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:32 Ответить
Буде ще гірше !
показать весь комментарий
20.06.2025 15:21 Ответить
У нас теж двоє пів року сиділи на ротном ксп а отримали по медальці а ті хто на нулі сиділи лише цбд.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:10 Ответить
А в країні мрій зелених дегенератів, мародери, після отримання підозри, опиняються в лавах зсу чи нгу. І щось мені підказує ніфіга не на фронті.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:42 Ответить
У нас те саме
показать весь комментарий
20.06.2025 15:49 Ответить
Добре що у нас не так, зовсім не так! А хто думає інакше - той ждун і москальський агент.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:51 Ответить
Там уже починає "очко грать"... Бо командирів змушують посилать людей на штурми. І уже не одному, за це, гранату в бліндаж закотили...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:59 Ответить
а у нас? в тцк, если , что все ранени а ногу, а в голову не питались сказать? а за чем стеснятся? и так видно
показать весь комментарий
20.06.2025 17:13 Ответить
 
 