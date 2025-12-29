Мирный план США не ограничивает мобилизацию в Украине. 800-тысячной армии – достаточно, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что американский мирный план не содержит никаких ограничений для Украины в отношении мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "24 каналу".
Мобилизация и сокращение армии
У главнокомандующего спросили, устраивает ли Украину пункт мирного плана США о численности украинской армии в 800 тысяч человек в мирное время.
Сырский ответил, что такая цифра действительно гарантирует, что Украина даст отпор в случае повторной вооруженной агрессии России.
"Также эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть, нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются", - подчеркнул он.
Генерал уточнил, что сначала Украине предлагали сократить численность армии до 600 тысяч, но цифра в 800 тысяч "как раз нас устраивает".
Как решить проблему СОЧ?
По его словам, решение проблемы самовольного оставления части – это комплекс общегосударственных мер.
"Должны работать не только военные, но и главы областных районных администраций. Они должны готовить людей прежде всего морально к защите своего государства, чтобы они шли в ряды армии с пониманием того, что выполняют свой гражданский долг – защищать государство, землю, население, язык – все, что представляет ценность для нас", – пояснил Сырский.
- С другой стороны, говорит главнокомандующий, военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни в военную.
"Это начинается с момента его попадания в ТЦК, затем – в учебный центр. Именно там много случаев СОЧ. Этот переход особенно важен на первом этапе, когда для человека все ново и происходит переформатирование с одного образа жизни на другой – военный. В этой жизни все по-другому, все жестко", – заявил он.
Поэтому основное внимание должно быть уделено процессу подготовки – созданию нормальных условий для проживания и для проведения занятий, добавил Сырский.
Яким коштом буде утримуватися 800 тисячна армія ,якщо населення країни біля 30 мільйонів ? Якщо в 2014 країна з населенням в 48 мільйонів не могла достойно забезпечити і озброїти 165 тисяч чоловік.
А не їмив на вулиці,кинув в бус і готовий вже солдат.