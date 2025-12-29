РУС
850 19

Мирный план США не ограничивает мобилизацию в Украине. 800-тысячной армии – достаточно, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что американский мирный план не содержит никаких ограничений для Украины в отношении мобилизации. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "24 каналу".

Мобилизация и сокращение армии

У главнокомандующего спросили, устраивает ли Украину пункт мирного плана США о численности украинской армии в 800 тысяч человек в мирное время.

Сырский ответил, что такая цифра действительно гарантирует, что Украина даст отпор в случае повторной вооруженной агрессии России.

"Также эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть, нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются", - подчеркнул он.

Генерал уточнил, что сначала Украине предлагали сократить численность армии до 600 тысяч, но цифра в 800 тысяч "как раз нас устраивает".

Как решить проблему СОЧ?

По его словам, решение проблемы самовольного оставления части – это комплекс общегосударственных мер.

"Должны работать не только военные, но и главы областных районных администраций. Они должны готовить людей прежде всего морально к защите своего государства, чтобы они шли в ряды армии с пониманием того, что выполняют свой гражданский долг – защищать государство, землю, население, язык – все, что представляет ценность для нас", – пояснил Сырский.

  • С другой стороны, говорит главнокомандующий, военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни в военную.

"Это начинается с момента его попадания в ТЦК, затем – в учебный центр. Именно там много случаев СОЧ. Этот переход особенно важен на первом этапе, когда для человека все ново и происходит переформатирование с одного образа жизни на другой – военный. В этой жизни все по-другому, все жестко", – заявил он.

Поэтому основное внимание должно быть уделено процессу подготовки – созданию нормальных условий для проживания и для проведения занятий, добавил Сырский.

+5
Виходить якраз всі заброньовані силовики плюс держслужбоці.
29.12.2025 19:16
29.12.2025 19:16 Ответить
+4
Невдобна математика незламної потужності :

Яким коштом буде утримуватися 800 тисячна армія ,якщо населення країни біля 30 мільйонів ? Якщо в 2014 країна з населенням в 48 мільйонів не могла достойно забезпечити і озброїти 165 тисяч чоловік.

показать весь комментарий
29.12.2025 19:21
+1
Доки всі будуть обговорювати якусь "чисельність ЗСУ" - а тим часом непомітно узаконять вибори , референдуми , і здачу територій !
показать весь комментарий
29.12.2025 19:20
