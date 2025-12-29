Зеленский поговорил со Стуббом: "Готовим новые встречи в Европе"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграме.
Во время разговора стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, дальнейшие возможности для международного взаимодействия.
Зеленский: готовим новые встречи в Европе
Глава государства подчеркнул важность содержательной координации с европейскими партнерами и совместного противодействия попыткам России сорвать дипломатические процессы.
"Готовим новые встречи в Европе, и важно, чтобы все было максимально содержательно и чтобы мы вместе противодействовали российским попыткам сорвать дипломатию", — заявил президент.
Зеленский отметил, что Россия продолжает распространять фейковые нарративы для оправдания ударов по Украине и затягивания войны. В то же время, по его словам, ключевые разведки ведущих стран мира обладают реальной информацией о ситуации и действиях агрессора.
Путин не стремится остановить войну
Перед этим в интервью Fox News Зеленский подчеркнул, что не видит никаких признаков стремления российского диктатора Владимира Путина к миру — ни в его действиях, ни в высказываниях.
По его словам, российский диктатор публично не говорит о мире и наоборот заявляет о готовности "идти дальше". Глава государства отметил, что такие месседжи не могут расцениваться как сигналы к мирному урегулированию.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
