РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9242 посетителя онлайн
Новости Мирный план Переговоры с США
384 12

Зеленский поговорил со Стуббом: "Готовим новые встречи в Европе"

Зеленский провел телефонный разговор со Стуббом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во время разговора стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, дальнейшие возможности для международного взаимодействия.

Зеленский: готовим новые встречи в Европе

Глава государства подчеркнул важность содержательной координации с европейскими партнерами и совместного противодействия попыткам России сорвать дипломатические процессы.

"Готовим новые встречи в Европе, и важно, чтобы все было максимально содержательно и чтобы мы вместе противодействовали российским попыткам сорвать дипломатию", — заявил президент.

Зеленский отметил, что Россия продолжает распространять фейковые нарративы для оправдания ударов по Украине и затягивания войны. В то же время, по его словам, ключевые разведки ведущих стран мира обладают реальной информацией о ситуации и действиях агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирный план США не ограничивает мобилизацию в Украине. 800-тысячной армии – достаточно, - Сырский

Путин не стремится остановить войну

Перед этим в интервью Fox News Зеленский подчеркнул, что не видит никаких признаков стремления российского диктатора Владимира Путина к миру — ни в его действиях, ни в высказываниях.

По его словам, российский диктатор публично не говорит о мире и наоборот заявляет о готовности "идти дальше". Глава государства отметил, что такие месседжи не могут расцениваться как сигналы к мирному урегулированию.

Читайте также: Зеленский обсудил с канцлером Мерцем переговоры с Трампом и российские фейки

Проект плана прекращения войны

Читайте также: "ЕС" призывает Зеленского немедленно проинформировать ВР о ходе переговоров с Трампом по мирному урегулированию

Автор: 

Зеленский Владимир (23200) переговоры (5466) Стубб Александр (167) война в Украине (7372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
>> Готуємо нові зустрічі у Європі...

Навіщо?

А від попередніх 13 зустрічей звіт про конкретику де?
показать весь комментарий
29.12.2025 20:24 Ответить
+2
полетить сьогодні
пуйло готовить удар по урядовому кварталу!
показать весь комментарий
29.12.2025 20:26 Ответить
+2
Зрозуміло.По напрацьованій методиці нікуя робить.Турист відпрацьовує Оман на 100%
показать весь комментарий
29.12.2025 20:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
>> Готуємо нові зустрічі у Європі...

Навіщо?

А від попередніх 13 зустрічей звіт про конкретику де?
показать весь комментарий
29.12.2025 20:24 Ответить
полетить сьогодні
пуйло готовить удар по урядовому кварталу!
показать весь комментарий
29.12.2025 20:26 Ответить
Яка конкретика від макаки?Про що мова?
показать весь комментарий
29.12.2025 20:29 Ответить
Треба ж кудись дременути перед обстрілами.
показать весь комментарий
29.12.2025 20:47 Ответить
Зрозуміло.По напрацьованій методиці нікуя робить.Турист відпрацьовує Оман на 100%
показать весь комментарий
29.12.2025 20:28 Ответить
Толку від твоїх зустрічей нуль! Замість того, щоб на такі зустрічі призначити професійних дипломатів, які ефективно працювали до твого нашестя, транжириш кошти на подорожі всілякогосміттф на кшталт чужинця умєрова!
показать весь комментарий
29.12.2025 20:30 Ответить
Ти доручи займатися міжнародними справами Міністерству закордонних справ! А сам займись, якщо ще збарігаєш залишки розумово-управлінської діяльності, кричущими питаннями фронту! ФРОНТУ, *****! Бо ворог вже на відстані 15 км. від Запоріжжя!!!
показать весь комментарий
29.12.2025 20:37 Ответить
Зеленского треба викинути у смiтник!
показать весь комментарий
29.12.2025 20:39 Ответить
Поки Українці під шахедами недолідор гастролює
показать весь комментарий
29.12.2025 20:41 Ответить
Недоумок! Повинно готувати не нові зустрічі а удари по мацкві
показать весь комментарий
29.12.2025 20:47 Ответить
Я одного не можу зрозуміти, а на х@я ці зустрічі? Нах@я в сша літали? Чи трамп не мін по телефону сказати, все шо хотів? Я вважаю, що летіти потрібно на підписання якоїсь угоди, наприклад. А потеревеняти можна по телефону. А гроші, які це коло витрачає на перельоти, харчування, проживання, краще витратити на військо. Хриплий не сам же літає. Чартер, плюс мінімум з десяток прихвостнів. Це немала сума виходить.
показать весь комментарий
29.12.2025 20:52 Ответить
Уже на какой круг пошел. Что он им там втирает? В жилетку плачет? Или он просто не хочет уже в этой Украине находиться. Бриться что и к нему НАБУ придет?
показать весь комментарий
29.12.2025 21:08 Ответить
 
 