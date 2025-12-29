Зеленский поговорил со Стуббом: "Готовим новые встречи в Европе"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во время разговора стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, дальнейшие возможности для международного взаимодействия.

Зеленский: готовим новые встречи в Европе

Глава государства подчеркнул важность содержательной координации с европейскими партнерами и совместного противодействия попыткам России сорвать дипломатические процессы.

"Готовим новые встречи в Европе, и важно, чтобы все было максимально содержательно и чтобы мы вместе противодействовали российским попыткам сорвать дипломатию", — заявил президент.

Зеленский отметил, что Россия продолжает распространять фейковые нарративы для оправдания ударов по Украине и затягивания войны. В то же время, по его словам, ключевые разведки ведущих стран мира обладают реальной информацией о ситуации и действиях агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирный план США не ограничивает мобилизацию в Украине. 800-тысячной армии – достаточно, - Сырский

Путин не стремится остановить войну

Перед этим в интервью Fox News Зеленский подчеркнул, что не видит никаких признаков стремления российского диктатора Владимира Путина к миру — ни в его действиях, ни в высказываниях.

По его словам, российский диктатор публично не говорит о мире и наоборот заявляет о готовности "идти дальше". Глава государства отметил, что такие месседжи не могут расцениваться как сигналы к мирному урегулированию.

Читайте также: Зеленский обсудил с канцлером Мерцем переговоры с Трампом и российские фейки

Проект плана прекращения войны

Читайте также: "ЕС" призывает Зеленского немедленно проинформировать ВР о ходе переговоров с Трампом по мирному урегулированию