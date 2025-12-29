Зеленский обсудил с канцлером Мерцем переговоры с Трампом и российские фейки

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, во время которого проинформировал о результатах встречи с Дональдом Трампом во Флориде и обсудил российские попытки сорвать дипломатический процесс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм президента.

"Только что говорили с канцлером Мерцем. Прежде всего обсудили результаты встречи с президентом Трампом и его командой во Флориде", - написал он.

Зеленский проинформировал об основных акцентах, которые звучали, и ключевых вопросах. И поблагодарил Мерца за советы и постоянную координацию. Также они обсудили и сегодняшний российский фейк, которым Москва пытается сорвать дипломатию и оправдать затягивание войны.

"Путину нужно привыкнуть к мысли, что он должен завершить войну, удары и кровопролитие. Украина делает все, чтобы был мир. России нужно перестать креативить на тему, как воевать, и начать думать о том, как вернуть безопасность. Украина дала все предложения", - подчеркнул Зеленский.

"Спасибо Германии, всем в Европе и Соединенным Штатам за поддержку на пути к миру", - резюмировал президент.

Ранее в немецком правительстве заверили, что поддержка Украины со стороны ФРГ не уменьшается.