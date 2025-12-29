РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9534 посетителя онлайн
Новости Разговор зеленского с Мерцем
713 6

Зеленский обсудил с канцлером Мерцем переговоры с Трампом и российские фейки

Зеленский поговорил с Мерцем о мирных усилиях

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, во время которого проинформировал о результатах встречи с Дональдом Трампом во Флориде и обсудил российские попытки сорвать дипломатический процесс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм президента.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Только что говорили с канцлером Мерцем. Прежде всего обсудили результаты встречи с президентом Трампом и его командой во Флориде", - написал он.

Зеленский проинформировал об основных акцентах, которые звучали, и ключевых вопросах. И поблагодарил Мерца за советы и постоянную координацию. Также они обсудили и сегодняшний российский фейк, которым Москва пытается сорвать дипломатию и оправдать затягивание войны.

Читайте также: Путин не подает никаких сигналов к миру с Украиной, - Зеленский

"Путину нужно привыкнуть к мысли, что он должен завершить войну, удары и кровопролитие. Украина делает все, чтобы был мир. России нужно перестать креативить на тему, как воевать, и начать думать о том, как вернуть безопасность. Украина дала все предложения", - подчеркнул Зеленский.

"Спасибо Германии, всем в Европе и Соединенным Штатам за поддержку на пути к миру", - резюмировал президент.

Читайте: 87% украинцев поддерживают мир, в то же время 85% - против выхода из Донбасса, - Зеленский

Ранее в немецком правительстве заверили, что поддержка Украины со стороны ФРГ не уменьшается.

Автор: 

Германия (7473) Зеленский Владимир (23200) Фридрих Мерц (340)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Далі погнав виправдовуватися... О Боже ти мій
показать весь комментарий
29.12.2025 19:01 Ответить
Результати зустрічі з трампом-красновим можна перекреслити і забути. Слід мобілізувати ЄС на підтримку України зброєю. Про це і треба говорити з лідерами провідних європейських держав.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:05 Ответить
Звезда шоубізу знає шо такоє ПАДТАНЦОВКА... або РАЗАГРЕВЩІКІ
От він й став цим самим для шоубізнесмена Трампа - 3 години тьорок о самом главном президента сша на пряму з хйлом - це ж крута спецоперція хйла
показать весь комментарий
29.12.2025 19:10 Ответить
попросив мерца пояснити шо він вчора там наговорив Трампу
показать весь комментарий
29.12.2025 19:10 Ответить
Все правильно - Тромб і ***** повинні завжди розуміти , що ЄС стоїть на боці України
показать весь комментарий
29.12.2025 19:16 Ответить
Публічно зробити заяву що адміністрація Трампа е прямим союзником кремля та раші...Тількі з Європой мати діло Брітанія -Німетчина...Трямпу недовго до Імпічмента...
показать весь комментарий
29.12.2025 19:37 Ответить
 
 