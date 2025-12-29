Помощь Украине от Германии не уменьшается, - правительство ФРГ

В немецком правительстве заверили, что поддержка Украины со стороны ФРГ не уменьшается.

Так, пресс-секретарь Минэкономики ГерманииЗузанне Унград отметила, что поддержка Украины и в дальнейшем осуществляется в полном объеме.

В то же время она объяснила снижение цифр по экспорту немецкого оружия с начала 2025 года.

"Экспортные лицензии, выданные в определенный период, всегда отражают лишь часть общей военной поддержки Украины... Мы и в дальнейшем оказываем поддержку в полном объеме - настолько, насколько это необходимо, как в военной сфере, так и на других уровнях", - сказала пресс-секретарь.

Снижение суммы помощи

Спикера попросили прокомментировать снижение общей суммы помощи, стоимости предоставленных экспортных разрешений для Украины в первом полугодии 2025 года.

Она объяснила это тем, что поддержка осуществляется на основании уже ранее выданных разрешений, которые все еще действуют, и поэтому повторно не отражаются в отчете.

С другой стороны, средства для Украины направляются на долгосрочные проекты, которые не все сразу, а только с течением времени отражаются в виде новых экспортных разрешений.

По словам Унград, не все меры военной поддержки Украины требуют разрешений на экспорт вооружений, поскольку часто речь идет также о других товарах, которые были необходимы и поставлены. Поэтому они не отражаются в отчете об экспорте вооружений.

Также среди факторов она назвала то, что Украина все больше инвестирует в собственное производство вооружений.

Позиция Минобороны Германии

Представитель министерства Кеннет Хармс также заверил, чтопомощь продолжается в полном объеме.

Он также подчеркнул, что в сфере военной поддержки нет "никаких признаков, которые бы указывали на ненадлежащее или нецелевое использование средств".

Правительство

Заместитель спикера Федерального правительства Германии Себастьян Гилле со своей стороны говорил о финансовой поддержке Украины на следующие два года, которая обеспечена благодаря кредиту в размере 90 миллиардов евро, о котором главы государств и правительств договорились на заседании Европейского совета.

"На наш взгляд, это чрезвычайно важный сигнал — хорошая новость для Украины и плохая новость для Путина. Мы считаем это решающим сигналом для завершения войны, ведь Путин пойдет на уступки только тогда, когда осознает, что эта война для него больше не имеет смысла", — подчеркнул Гилле.

Что предшествовало?

Согласно информации Федерального министерства экономики и энергетики Германии, лицензии на экспорт оружия из ФРГ в этом году значительно сократились.

В период с 1 января по 8 декабря 2025 года правительство ФРГ одобрило экспорт оружия и другого военного оборудования на сумму 8,4 миллиарда евро, тогда как за два предыдущих года объем одобренных поставок достиг рекордных показателей в 13,33 миллиарда евро в 2024 году и 12,15 миллиарда евро в 2023 году.

Было одобрено меньше поставок оружия, особенно для Украины: в 2025 году было одобрено военное оборудование на сумму 1,14 миллиарда евро, тогда как в 2024 году эта цифра составляла 8,15 миллиарда евро.

