Допомога Україні від Німеччини не зменшується, - уряд ФРН

У німецькому уряді запевнили, що підтримка України з боку ФРН не зменшується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Так, речниця Мінекономіки Німеччини Зузанне Унград зазначила, що підтримка України й надалі здійснюється в повному обсязі.

Водночас вона пояснила зниження цифр щодо експорту німецької зброї з початку 2025 року.

"Експортні дозволи, видані в певний період, завжди відображають лише частину загальної військової підтримки України… Ми й надалі надаємо підтримку в повному обсязі - настільки, наскільки це необхідно, як у військовій сфері, так і на інших рівнях", - сказала речниця.

Зниження суми допомоги

Речницю попросили прокоментувати зниження загальної суми допомоги, вартості наданих експортних дозволів для України в першому півріччі 2025 року.

Вона пояснила це тим, що підтримка здійснюється на підставі вже раніше виданих дозволів, які все ще є чинними, і тому повторно не відображаються в звіті.

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З іншого боку, кошти для України спрямовуються на довгострокові проєкти, які не всі одразу, а лише з плином часу відображаються у вигляді нових експортних дозволів.

За словами Унград , не всі заходи військової підтримки України потребують дозволів на експорт озброєнь, оскільки часто йдеться також про інші товари, які були необхідні та поставлені. Тож вони не відображаються у звіті про експорт озброєнь.

Також серед факторів вона назвала те, що Україна дедалі більше інвестує у власне виробництво озброєнь.

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Позиція Міноборони Німеччини

Представник міністерства Кеннет Гармс також запевнив, що допомога триває в повному обсязі.

Він також наголосив, що в сфері військової підтримки немає "жодних ознак, які б вказували на неналежне або нецільове використання коштів".

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Уряд

Заступник речника Федерального уряду Німеччини Себастьян Гілле зі свого боку говорив про фінансову підтримку України на наступні два роки, яка забезпечена завдяки кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, щодо якого глави держав і урядів домовилися на засіданні Європейської ради.

"На наш погляд, це є надзвичайно важливим сигналом — хорошою новиною для України та поганою новиною для Путіна. Ми вважаємо це вирішальним сигналом для завершення війни, адже Путін піде на поступки лише тоді, коли усвідомить, що ця війна для нього більше не має сенсу", - підкреслив Гілле.

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Що передувало?

Згідно з інформацією Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, ліцензії на експорт зброї з ФРН цьогоріч значно скоротилися.

У період з 1 січня по 8 грудня 2025 року уряд ФРН схвалив експорт зброї та іншого військового обладнання на суму 8,4 мільярда євро, тоді як за два попередні роки обсяг схвалених поставок досяг рекордних показників у 13,33 мільярда євро у 2024 році та 12,15 мільярда євро у 2023 році.

Було схвалено менше поставок зброї особливо для України: в 2025 році було схвалено військове обладнання на суму 1,14 мільярда євро, тоді як у 2024 році ця цифра становила 8,15 мільярда євро.

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