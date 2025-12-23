Глава зовнішньої розвідки Німеччини Єґер провів розмову із Наришкіним

Новий очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер минулого тижня провів розмову із главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Про це пише видання WDR Investigativ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Речник Федеральної розвідувальної служби Німеччини сказав журналістам: "BND принципово не коментує публічно питання, що стосуються можливої розвідувальної діяльності".

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Мартін Єґер

Відомо, що Єґер раніше обіймав посаду посла Німеччини в Україні. Очільником BND він став восени 2025 року.

Що передувало?

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Наришкін провів розмову із новою керівницею британської розвідувальної служби MI6 Блейз Метревелі.

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