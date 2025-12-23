УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11898 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Єґера та Наришкіна
2 354 13

Глава зовнішньої розвідки Німеччини Єґер провів розмову із Наришкіним

Глава німецької розвідки провів розмову із Наришкіним: що відомо?

Новий очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер минулого тижня провів розмову із главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Про це пише видання WDR Investigativ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Речник Федеральної розвідувальної служби Німеччини сказав журналістам: "BND принципово не коментує публічно питання, що стосуються можливої розвідувальної діяльності".

Читайте також: Росія може атакувати НАТО після миру з Україною, - Вадефуль

Мартін Єґер

Відомо, що Єґер раніше обіймав посаду посла Німеччини в Україні. Очільником BND він став восени 2025 року.

Що передувало?

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Наришкін провів розмову із новою керівницею британської розвідувальної служби MI6 Блейз Метревелі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія та США обговорили усунення "подразників" у відносинах: прогрес - мінімальний, - МЗС РФ

Автор: 

Німеччина (8136) росія (70778) Наришкін Сергій (38) Єґер Мартін (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
легалізація кацапів у цивілізованому світі - прямий шлях до пекла
показати весь коментар
23.12.2025 15:37 Відповісти
+5
Головне пам'ятати Трамп гівно і агент кремля, а це союзники наші 😸
показати весь коментар
23.12.2025 15:45 Відповісти
+3
Мабуть дуже просив так активно не розвідувати і дрони не запускати 🙄
показати весь коментар
23.12.2025 15:36 Відповісти

Завантаження...

 
 