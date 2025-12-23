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Росія та США обговорили усунення "подразників" у відносинах: прогрес - мінімальний, - МЗС РФ
Російські й американські представники провели переговори щодо усунення "подразників" у відносинах, однак - з "мінімальним" прогресом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС, про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.
Що відомо?
"Факт проведення чергового раунду консультацій зі США щодо "подразників" підтверджую. Просування мінімальне", - сказав Рябков.
За його словами, сторони продовжать зусилля зі "зняття подразників".
Рябков також повідомив, що черговий раунд контактів очікується на початку весни 2026 року.
Що передувало?
- Раніше заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Москва хоче не тимчасове припинення вогню, а нібито "стійкого миру" у війні проти України.
- Також повідомлялося, що Росія готова до мирної угоди, але не піде на компроміс щодо "п'яти територій", які окупувала в Україні.
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