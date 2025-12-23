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Новини Відносини РФ та США
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Росія та США обговорили усунення "подразників" у відносинах: прогрес - мінімальний, - МЗС РФ

рябков про переговори рф та США

Російські й американські представники провели переговори щодо усунення "подразників" у відносинах, однак - з "мінімальним" прогресом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС, про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

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Що відомо?

"Факт проведення чергового раунду консультацій зі США щодо "подразників" підтверджую. Просування мінімальне", - сказав Рябков.

За його словами, сторони продовжать зусилля зі "зняття подразників".

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Рябков також повідомив, що черговий раунд контактів очікується на початку весни 2026 року.

Що передувало?

Автор: 

МЗС рф (975) росія (70778) США (26909)
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