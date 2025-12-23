Российские и американские представители провели переговоры по устранению "раздражителей" в отношениях, однако - с "минимальным" прогрессом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Факт проведения очередного раунда консультаций с США по "раздражителям" подтверждаю. Прогресс минимальный", - сказал Рябков.

По его словам, стороны продолжат усилия по "снятию раздражителей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ и США имеют понимание, как "урегулировать конфликт в Украине" мирными усилиями, - Путин

Рябков также сообщил, что очередной раунд контактов ожидается в начале весны 2026 года.

Что предшествовало?