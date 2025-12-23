1 124 8
Россия и США обсудили устранение "раздражителей" в отношениях: прогресс - минимальный, - МИД РФ
Российские и американские представители провели переговоры по устранению "раздражителей" в отношениях, однако - с "минимальным" прогрессом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Что известно
"Факт проведения очередного раунда консультаций с США по "раздражителям" подтверждаю. Прогресс минимальный", - сказал Рябков.
По его словам, стороны продолжат усилия по "снятию раздражителей".
Рябков также сообщил, что очередной раунд контактов ожидается в начале весны 2026 года.
Что предшествовало?
- Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва хочет не временного прекращения огня, а якобы "устойчивого мира" в войне против Украины.
- Также сообщалось, что Россия готова к мирному соглашению, но не пойдет на компромисс по "пяти территориям", которые оккупировала в Украине.
