Россия и США обсудили устранение "раздражителей" в отношениях: прогресс - минимальный, - МИД РФ

Рябков о переговорах РФ и США

Российские и американские представители провели переговоры по устранению "раздражителей" в отношениях, однако - с "минимальным" прогрессом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Что известно

"Факт проведения очередного раунда консультаций с США по "раздражителям" подтверждаю. Прогресс минимальный", - сказал Рябков.

По его словам, стороны продолжат усилия по "снятию раздражителей".

Рябков также сообщил, что очередной раунд контактов ожидается в начале весны 2026 года.

Что предшествовало?

Пнх обоє....😡😡😡
23.12.2025 14:20 Ответить
Головні подразники у відносинах між США і к@ц@пією це Трамп і #уйло.
Першого може усунути конгрес, другого - тільки фізичне знищення.
23.12.2025 14:22 Ответить
Основні подразники - кацапські гниди і таракани в черепних коробках.
23.12.2025 14:25 Ответить
Якщо червону ікру їсти ложкою, то "подразники" на рецептори Трампа впливати не будуть і навіть можуть з'явитися позитивні смакові властивості...
23.12.2025 14:27 Ответить
путин ***** первопричина и раздражитель взаимоотношений!!!
23.12.2025 14:34 Ответить
Основний подразник, усунути який вимагає Рябков і компанія - це членство країн НАТО, прийнятих після 1997 р. Іншими словами - поки НАТО не піде з території колишнього СРСР і Варшавського договору, миру не буде. Тому наявність НАТО заважає московським нацистам відродити свою імперію.
23.12.2025 14:39 Ответить
Дивно, а засланець рудого днонні вітьок каже, що все просто чудово. Після кожної порції псевдоісторичного лайна від ху#ла повертається до свого шефа і запевняє що все ok, прогрес просто неймовірний і ось-ось Україна підпише капітуляцію.
23.12.2025 14:51 Ответить
Якщо виникли подразники так лікуйтеся. Що там за подразники у ***** і Тромба виникли після статевих зносин?
23.12.2025 14:59 Ответить
 
 