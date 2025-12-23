Глава внешней разведки Германии Егер провел разговор с Нарышкиным
Новый глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел разговор с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
Об этом пишет издание WDR Investigativ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Представитель Федеральной разведывательной службы Германии сказал журналистам: "BND принципиально не комментирует публично вопросы, касающиеся возможной разведывательной деятельности".
Мартин Егер
Известно, что Егер ранее занимал должность посла Германии в Украине. Главой BND он стал осенью 2025 года.
Что предшествовало?
Ранее российские СМИ сообщали, что Нарышкин провел разговор с новой руководительницей британской разведывательной службы MI6 Блейз Метревели.
Топ комментарии
+3 Besya #602532
показать весь комментарий23.12.2025 15:45 Ответить Ссылка
+2 Wild MadDog
показать весь комментарий23.12.2025 15:37 Ответить Ссылка
+2 Andrew Moshenok #601032
показать весь комментарий23.12.2025 15:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в обмін на надання паролів від криптогаманців рудого донні, як варіант...