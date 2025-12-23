РУС
Новости Разговор Егера и Нарышкина
Глава внешней разведки Германии Егер провел разговор с Нарышкиным

Глава немецкой разведки провел беседу с Нарышкиным: что известно?

Новый глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел разговор с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Об этом пишет издание WDR Investigativ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Представитель Федеральной разведывательной службы Германии сказал журналистам: "BND принципиально не комментирует публично вопросы, касающиеся возможной разведывательной деятельности".

Мартин Егер

Известно, что Егер ранее занимал должность посла Германии в Украине. Главой BND он стал осенью 2025 года.

Что предшествовало?

Ранее российские СМИ сообщали, что Нарышкин провел разговор с новой руководительницей британской разведывательной службы MI6 Блейз Метревели.

Головне пам'ятати Трамп гівно і агент кремля, а це союзники наші 😸
23.12.2025 15:45 Ответить
легалізація кацапів у цивілізованому світі - прямий шлях до пекла
23.12.2025 15:37 Ответить
вперед Макрона лезут в пекло
23.12.2025 15:40 Ответить
Мабуть дуже просив так активно не розвідувати і дрони не запускати 🙄
23.12.2025 15:36 Ответить
легалізація кацапів у цивілізованому світі - прямий шлях до пекла
23.12.2025 15:37 Ответить
Тим паче, Трамп прибирае війська з Европи.
23.12.2025 15:42 Ответить
рудому не дозволять респи та інші законодавці США цього зробити, як би він не хтів виконати цю захцянку свого корєша *****
23.12.2025 15:44 Ответить
Фейк
23.12.2025 16:06 Ответить
вперед Макрона лезут в пекло
23.12.2025 15:40 Ответить
Головне пам'ятати Трамп гівно і агент кремля, а це союзники наші 😸
23.12.2025 15:45 Ответить
так може він у наришкіна пароль від криптогаманців ***** запитував?
в обмін на надання паролів від криптогаманців рудого донні, як варіант...
23.12.2025 15:53 Ответить
дойч куколды испытали ревность к Макрону который высказал желание залезать без смазки в ж**у пуйла? становитесь а очередь!
23.12.2025 16:00 Ответить
Це давня шпигунська традиція. Керівники зовнішніх розвідок підтримують товариські стосунки. А може і зустрічаються час від часу на "корпоративах" у якихось Куршавелях та/або Женевах, (а зараз ще й у Дубаї). Здається мені, що і В. Шелленберг та П.М. Фітін також неодноразово спілкувалися, особливо у 38-39 рр....
23.12.2025 16:10 Ответить
 
 