Германский посол в Украине Егер возглавил внешнюю разведку ФРГ

Правительство Германии назначило нынешнего посла в Украине Мартина Егера новым главой Федеральной разведывательной службы (BND).

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные источники, передает Цензор.НЕТ.

60-летний дипломат сменит на посту Бруно Каля, который возглавлял BND с 2016 года. По информации СМИ, Каль станет представителем Германии при Святом Престоле в Ватикане - эту должность он стремился занять уже длительное время.

Йегер имеет значительный опыт в сфере внешней политики: он работал в кризисных регионах, в ведомстве канцлера, а также в частном секторе.

Федеральная разведывательная служба является одной из трех спецслужб Германии, наряду с Федеральным ведомством по защите конституции (внутренняя разведка) и военной контрразведкой, специализирующейся на деятельности в рамках вооруженных сил.

