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Новым главой немецкой разведки станет посол в Украине Егер, - Spiegel

Егер возглавит разведку ФРГ

Федеральную разведывательную службу Германии (BND), вероятно, возглавит дипломат Мартин Егер, с 2023 года занимающий должность посла ФРГ в Украине.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Егер заменит на этом посту нынешнего руководителя ведомства Бруно Каля. Решение о замене руководителя разведки принял канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Сейчас немецкое правительство официально еще не подтвердило эту кадровую смену. Однако, по информации Spiegel, решение было принято некоторое время назад.

Издание добавляет, что нынешний глава BND Бруно Каль станет новым послом Германии в Ватикане.

Кроме этого, как пишет Spiegel, BND должна претерпеть реорганизацию. Для этого спецслужба сможет рассчитывать и на значительное увеличение финансирования. Также, по данным журналистов, федеральное правительство хочет предоставить службе больше гибкости в вопросах шпионажа за рубежом и технической разведки.

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Автор: 

Германия (7076) разведка (4195) Каль Бруно (7) Егер Мартин (23)


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Чудово! Майже родич нам.
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11.06.2025 16:36 Ответить
Что известно ? Потужный дядько?
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11.06.2025 16:41 Ответить
щонайменше чітко знає як дзичить кацапський мопед та вибухає балистика

в розвідку підійде
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11.06.2025 17:08 Ответить
це добре
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11.06.2025 16:43 Ответить
Та стрьомно.
Як би тут не вербанули. Бо тут «бойцов нєвідімого фронта» дох вагон і малєнькая тєлєжка.
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11.06.2025 16:48 Ответить
Зачем менять Каля который говорит правильные вещи про кацапов.
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11.06.2025 16:58 Ответить
Бо він потрібен в ватикані.
Ти краще скажи нахіба було замість Гаріс обирати ТАКО ?
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11.06.2025 17:17 Ответить
Дуже важливо спрямувати додаткове фінансування BND та інших розвідувальних структур Німеччини на активну оборону проти ГРУ ГШ РФ, ФСБ, СВР, місцевих зрадників, рашистської агентури впливу, диверсантів, агентів під прикриттям та інших ворожих елементів присутності РФ в Німеччині. Для відсічі гібридної агресії РФ бажано було б посилити взаємодію з колегами з дружніх Німеччині країн НАТО та України.
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11.06.2025 17:15 Ответить
наш слоняра. Хоча ні - носорог. Слоняра - Мерц.
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11.06.2025 17:43 Ответить
 
 