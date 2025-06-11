Новым главой немецкой разведки станет посол в Украине Егер, - Spiegel

Федеральную разведывательную службу Германии (BND), вероятно, возглавит дипломат Мартин Егер, с 2023 года занимающий должность посла ФРГ в Украине.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Егер заменит на этом посту нынешнего руководителя ведомства Бруно Каля. Решение о замене руководителя разведки принял канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Сейчас немецкое правительство официально еще не подтвердило эту кадровую смену. Однако, по информации Spiegel, решение было принято некоторое время назад.

Издание добавляет, что нынешний глава BND Бруно Каль станет новым послом Германии в Ватикане.

Кроме этого, как пишет Spiegel, BND должна претерпеть реорганизацию. Для этого спецслужба сможет рассчитывать и на значительное увеличение финансирования. Также, по данным журналистов, федеральное правительство хочет предоставить службе больше гибкости в вопросах шпионажа за рубежом и технической разведки.

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