Новим головою німецької розвідки стане посол в Україні Єґер, - Spiegel

Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND), ймовірно, очолить дипломат Мартін Єґер, який з 2023 року обіймає посаду посла ФРН в Україні.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Єґер замінить на цій посаді нинішнього керівника відомства Бруно Каля. Рішення про заміну керівника розвідки ухвалив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Наразі німецький уряд офіційно ще не підтвердив цю кадрову зміну. ​​Однак, за інформацією Spiegel, рішення було ухвалене деякий час тому.

Видання додає, що нинішній голова BND Бруно Каль стане новим послом Німеччини у Ватикані.

Окрім цього, як пише Spiegel, BND має зазнати реорганізації. Для цього спецслужба зможе розраховувати й на значне збільшення фінансування. Також, за даними журналістів, федеральний уряд хоче надати службі більше гнучкості в питаннях шпигунства за кордоном та технічної розвідки.

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