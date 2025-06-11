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Новини Зміна керівника розвідки ФРН
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Новим головою німецької розвідки стане посол в Україні Єґер, - Spiegel

Єґер очолить розвідку ФРН

Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND), ймовірно, очолить дипломат Мартін Єґер, який з 2023 року обіймає посаду посла ФРН в Україні.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Єґер замінить на цій посаді нинішнього керівника відомства Бруно Каля. Рішення про заміну керівника розвідки ухвалив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Наразі німецький уряд офіційно ще не підтвердив цю кадрову зміну. ​​Однак, за інформацією Spiegel, рішення було ухвалене деякий час тому.

Видання додає, що нинішній голова BND Бруно Каль стане новим послом Німеччини у Ватикані.

Окрім цього, як пише Spiegel, BND має зазнати реорганізації. Для цього спецслужба зможе розраховувати й на значне збільшення фінансування. Також, за даними журналістів, федеральний уряд хоче надати службі більше гнучкості в питаннях шпигунства за кордоном та технічної розвідки.

Читайте також: Путін веде війну проти цивільного населення України. РФ обирає ескалацію, - посол Німеччини Єґер

Автор: 

Німеччина (7487) розвідка (3882) Каль Бруно (7) Єґер Мартін (26)


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Чудово! Майже родич нам.
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11.06.2025 16:36 Відповісти
Что известно ? Потужный дядько?
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11.06.2025 16:41 Відповісти
щонайменше чітко знає як дзичить кацапський мопед та вибухає балистика

в розвідку підійде
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11.06.2025 17:08 Відповісти
це добре
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11.06.2025 16:43 Відповісти
Та стрьомно.
Як би тут не вербанули. Бо тут «бойцов нєвідімого фронта» дох вагон і малєнькая тєлєжка.
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11.06.2025 16:48 Відповісти
Зачем менять Каля который говорит правильные вещи про кацапов.
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11.06.2025 16:58 Відповісти
Бо він потрібен в ватикані.
Ти краще скажи нахіба було замість Гаріс обирати ТАКО ?
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11.06.2025 17:17 Відповісти
Дуже важливо спрямувати додаткове фінансування BND та інших розвідувальних структур Німеччини на активну оборону проти ГРУ ГШ РФ, ФСБ, СВР, місцевих зрадників, рашистської агентури впливу, диверсантів, агентів під прикриттям та інших ворожих елементів присутності РФ в Німеччині. Для відсічі гібридної агресії РФ бажано було б посилити взаємодію з колегами з дружніх Німеччині країн НАТО та України.
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11.06.2025 17:15 Відповісти
наш слоняра. Хоча ні - носорог. Слоняра - Мерц.
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11.06.2025 17:43 Відповісти
 
 