Німецький посол в Україні Єґер очолив зовнішню розвідку ФРН

Мартін Єґер

Уряд Німеччини призначив нинішнього посла в Україні Мартіна Єґера новим головою Федеральної розвідувальної служби (BND).

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на урядові джерела, передає Цензор.НЕТ.

60-річний дипломат змінить на посаді Бруно Каля, який очолював BND з 2016 року. За інформацією ЗМІ, Каль стане представником Німеччини при Святому Престолі у Ватикані - цю посаду він прагнув обійняти вже тривалий час.

Єгер має значний досвід у сфері зовнішньої політики: він працював у кризових регіонах, у відомстві канцлера, а також у приватному секторі.

Федеральна розвідувальна служба є однією з трьох спецслужб Німеччини, поряд з Федеральним відомством із захисту конституції (внутрішня розвідка) і військовою контррозвідкою, що спеціалізується на діяльності в межах збройних сил.

